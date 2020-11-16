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Столица наша быстро развивается, и за двадцать с лишним лет город во многом видоизменился. Сегодня Бишкек — это огромный проект, состоящий из различных объектов разных стилей, форм и масштабов. В столице можно реализовать грандиозные архитектурные идеи, но некоторые здания уже построены без учёта строительных норм. Они не выдерживают критики, элементарных архитектурно-стилистических пропорций и правил.

Возможно, эти объекты запроектированы и построены в сжатые сроки, с минимальным бюджетом и в погоне за продаваемой площадью, застройщиками. Жилые комплексы города являются примером невзрачного строительства. Трудно представить, как можно жить, воспитывать детей в унылой и депрессивной атмосфере маленьких внутренних дворов без цветов и деревьев. Такая обстановка может даже повлиять на психологическое здоровье жителей.

Сейчас существует много цветовых архитектурно-образных решений, которые делают здание более интересным даже при скромных финансовых возможностях. Когда человек смотрит на здание, то глазу необходимо за что-то зацепиться, поэтому в архитектурных объектах должно быть достаточно таких «зацепок». Но горожане довольно часто встречают такие визуальные поля, где слишком мало элементов, поэтому человек испытывает эстетический дискомфорт. Чаще всего люди просто отворачиваются от таких голых стен. К сожалению, наши зодчие приумножают число подобных строений. Как же надо сегодня строить, что предлагают отечественные проектировщики? Ответы на эти вопросы мы попытались отыскать в экспозиции «Реальная архитектура — 2», открывшейся в выставочном зале Союза художников Кыргызстана в Дубовом парке столицы.

В ней представлены конкурсные работы зодчих, новые индивидуальные проекты и проекты жилых и общественных зданий и сооружений, застройки жилых районов, организации общественного пространства. Среди участников обширной и интересной экспозиции — ведущие проектировщики, архитекторы страны. Основная цель выставки — показать современную архитектуру жилых и общественных зданий, бизнес-среды, организацию общественного пространства.

Проекты, увиденные нами на выставке «Реальная архитектура», вселяют оптимизм, что архитектурный облик столицы и других знаковых мест страны всё же резко поменяется в лучшую сторону. Вот, к примеру, проект мемориального историко-культурного комплекса Ч. Айтматова в селе Шекер Кара-Бууринского района Таласской области. Его авторы особое внимание уделили созданию пространства и планировочной гармонии существующего природного окружения с проектируемым сооружаемым комплексом. Будущие посетители, по их мнению, должны постепенно, по мере приближения к основному зданию музейного комплекса «Чынгыз Ордо» проникнуться общим духом ансамбля, создаваемого окружающего пространства и величием предстоящего момента прикосновения к истокам творчества прославленного писателя. Отправной точкой такого восприятия должно стать максимальное соединение архитектурных объектов с природным окружением, со сложным восходящим рельефом. Само здание музея и памятник писателю проектировщики расположили на верхней, относительно ровной площадке отведённого участка. От подножия горы к музею ведут пешеходная тропа и автодорога с нанизанными на ней сопутствующими объектами (чайхана, гостиница, автостоянка, расположенные на террасах по ходу движения вверх).

Все архитектурные объекты, кроме основного здания музея, выражены лаконично и максимально вписаны в окружающий рельеф, что способствует привлечению максимального внимания гостей к основным объектам — музею и памятнику. В архитектурно-художественном облике самого музейного здания авторы старались воплотить обобщённый образ Кыргызстана — родины писателя и источника его вдохновения. Это горы, окружающие жемчужный Иссык-Куль, их протянутые ладони с полной чашей прохладной влаги. Резкий контраст между сверкающей голубизной неба, темнотой камня и зеленью земли. После выбора места размещения музея и памятника особое внимание придавалось ресурсам, из которых объекты будут обозреваться не только вблизи, но и из отдаления: от подножия горы, с прилегающих дорог и просёлков. Особое место в выборе размещения памятника по отношению к окружающим объектам, по замыслу авторов проекта, заняла ориентация участка по солнечной освещённости.

Для того чтобы памятник воспринимался масштабно с близстоящим зданием музея, но не выглядел громадным по отношению к посетителям, авторы предлагают установить его на небольшом постаменте, на вершине искусственно возведённого невысокого холма (высота — 2 метра), а высота памятника 3 метра. В состав музейного здания зодчие включили большой комплекс помещений, позволяющих проводить экскурсии, лекции, различные общественные мероприятия как республиканского, так и международного формата. Недалеко от музея размещается зона-комплекс, в ней располагаются юрточный городок, коновязь для организации конных маршрутов и площадка для национальных игр.

Также впечатляющими показались нам концепция и архитектурное решение Центра кочевой цивилизации на Иссык-Куле, авторы которых О. Лазарев, Т. Мурзакулов и А. Майлыбашов позаботились о сохранении ландшафта, как природного, так и уже окружающего (существующих зданий), который они дополнили садом камней, петроглифами, балбалами, постоянными и временными арт-объектами. Форма здания символизирует связь земли и неба. Небо — Тенгри, олицетворяет бесконечность ума и конечное земное существование. Вместе они покровительствуют тюркскому элю.

Обращают на себя серьёзное внимание среди экспозиционных проектов концепция и пространственно-планировочное решение проспекта Ч. Айтматова в Бишкеке. Анализ жилищного строительства нашего города в последнее десятилетие выявил малоприятную тенденцию неубывающей деградации жилой среды. В погоне за прибылью застройщики наращивают непомерную плотность жилья, а потому жертвуют элементарными требованиями качества проживания в нём. Дворы, изначально предназначенные для отдыха жителей, игр детей и занятий физкультурой, превратились в автостоянки. Острый недостаток мест в близлежащих школах, детских садах, теснота и отсутствие зелени — вот узнаваемые признаки практически всех наших «элиток».

Поэтому при формировании концепции застройки проспекта Ч. Айтматова его авторы Т. Мурзакулов. А. Клишевич и А. Майлыбашов поставили своей основной задачей организовать комфортную, привлекательную во всех отношениях современную среду обитания. Жилая застройка в этой зоне должна стать интересной для обеспеченных клиентов не за счёт низкой цены, а за счёт высококачественного уровня жизни в ней по всем существующим сегодня критериям. Само местонахождение этого городского района предъявляет особые требования к его застройке.

Проспект Ч. Айтматова является одной из самых престижных магистралей столицы, где проезжают правительственные кортежи, куда выходят участки иностранных посольств, а ещё проектируемый район является к тому же наиболее экологически чистым в городе, поскольку его сопровождают зелёная зона вдоль реки Ала-Арчи, отсутствие плотной многоэтажной застройки со стороны гор.

Проектирование отличается комплексным подходом. Предполагается, что весь автотранспорт, включая гостевые автостоянки и подъезды к жилым домам, будет либо выведен за границы жилой зоны, либо уйдёт под землю с кратчайшим доступом к жилью. Люди наверху станут перемещаться только пешком или на велосипедах. Всю территорию максимально озеленят, обводнят и благоустроят. Обеспечат полностью автостоянками и объектами соцкультбыта, детсадами, школами в шаговой доступности. Этот микрорайон по своему качественному уровню может стать самым привлекательным и, соответственно, самым дорогим в столице. Обилие зелёных насаждений, бассейнов, спортплощадок и аллей для отдыха с обширной многоуровневой инфраструктурой, ориентированной на создание максимально комфортной, безопасной среды обитания, должно стать отличительной чертой всей застройки Айтматовского проспекта. Самая южная его часть отводится под общественную зону, где построят культурно-просветительский центр, носящий имя писателя, административно-офисный комплекс и выставочную территорию.

На выставке есть немало других проектов реальной архитектуры, которые, несомненно, обратят на себя взоры посетителей и, надеемся, и специалистов. Привлекают к себе своими современными формами, к примеру, проекты многофункционального комплекса «Пик Победы» на столичной улице Фрунзе, многоэтажного жилого дома на улицах Ахунбаева-Молдокулова, дома-библиотеки профессора Кадыралы Конкобаева (авторский коллектив в составе О. Байгожоева, М. Отунчиева, У. Ишенбаева, А. Сабырбекова и Мурата Атая, культурного центра «Манас айылы» в китайском посёлке Кок-Терек (тех же архитекторов), как и выполненный ими же проект музея манасчи Жусупа Мамая в селе Акчи (КНР). Оригинально выглядят на стендах экспозиции проекты национального комплекса отелей «Нарын», центра отдыха на Иссык-Куле в селе Кара-Ой, проект реконструкции Госрезиденции «Ала-Арча». Словом, выставка даёт хорошую возможность полюбоваться фантазией и профессионализмом отечественных проектировщиков и архитекторов, а ещё дарит неиссякаемую надежду, что большая часть представленных работ в будущем зримо воплотится в нашей непростой реальности.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.