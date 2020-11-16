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Кенгуру Беннета (это вид австралийских кенгуру) очень любят белокочанную капусту и пирожное «Сочинское», обезьянам, помимо овощей и фруктов, пришлись по вкусу азиатские манты с картошкой и тыквой, а европейские лани с удовольствием лакомятся хлебом. Бишкекский реабилитационный зоопарк Zoobishkek показался мне почти что райским садом: волки, шакалы, лисы соседствуют с сурикатами, барсуками, енотами, кролики смело скачут по дорожкам, прыгая в загон к ламе или оленям, всюду мирно расхаживают цесарки, голландские хохлатые куры, красавцы императорские фазаны.

На крыше навеса сидит важный многоцветный павлин и строго наблюдает за всем происходящим, поэтому его в шутку называют директором. Со всей округи в этот оазис слетаются дикие голуби и, совсем не боясь людей, гуляют под ногами. Всё, что находится в периметре Zoobishkek, кажется таким умиротворяющим, отделяя посетителей от тревог нашей жизни, от пандемии и политического кризиса, охватившего страну, от падения курса валют и прочего, прочего, прочего.

Но это взгляд и ощущения гостей реабилитационного зоопарка, у его сотрудников немало забот и хлопот: надо кормить, лечить, содержать в чистоте своих хвостатых, пернатых и рогатых подопечных.

Животные, попадающие в Zoobishkek, условно разделяются на две категории. К первой относятся те, кто водятся в нашей стране: волки, шакалы, лисы, вороны, совы, соколы, беркуты и прочие. Кого-то ранят охотники, или несчастный случай делает их больными и беспомощными. Таких приносят зоозащитникам люди. Например, в этом году поступало много птиц: стрижей, сов-сплюшек, беркутов.

В реабилитационном зоопарке их лечат, выхаживают, и как только те встают на все четыре лапы или на крыло, выпускают обратно в дикую природу.

— Мы не приветствуем содержание животных в клетках и неволе. Поэтому Zoobishkek не зоопарк в полном смысле этого слова, мы реабилитируем раненых животных и возвращаем их в естественную среду обитания, — рассказал идею проекта его руководитель Владислав Шевченко. — Диких животных, пока они находятся у нас, стараемся не приручать, не давать им имена, чтобы не привыкали к людям.

К возвращению в природу зоозащитники тоже подходят очень ответственно, договариваются и привозят зверушек в заповедники, биосферные территории, так, чтобы они оказались под защитой егерей. Сейчас готовятся выпустить шакала и лисёнка. Но не всегда есть возможность это сделать. Один из самых первых обитателей этого удивительного места волк Арчи. Крупный пятилеток, красавец с густой шерстью, с умными глазами производит яркое впечатление. Но когда он попал сюда, то практически был без шерсти, истощённый плохим питанием и травлей собаками. Его держали охотники и учили на нём охотничьих псов травить волков.

В Zoobishkek его привезли бывшие хозяева, возможно, что-то человеческое проснулось в их душах, и хоть так, но они решили спасти несчастного зверя. В реабилитационном зоопарке волка вылечили, восстановили, но в горы его уже не выпустишь: самостоятельно в дикой природе он не сможет выжить.

— Из живущих тут хищников Арчи наиболее дружелюбно настроен к людям, мы ему свободно делаем уколы, он отзывается на поглаживание, — рассказал сотрудник Zoobishkek Станислав Махотин.

Из обитателей местной фауны в здешних вольерах обитает однокрылый сокол. Его подстрелили охотники, и, после того как птица оказалась у зоозащитников, восстановить крыло уже не удалось — его ампутировали, так осталась жить гордая птица под присмотром людей.

По словам Станислава, сложнее всего работать именно с дикими хищниками.

— Они не доверяют человеку, считают его врагом. А ведь им надо колоть лекарства, перебинтовывать и обрабатывать раны. Чтобы они во время врачевания не укусили, не поранили, приходится задействовать несколько человек, — говорит мой собеседник. По его словам, даже после того, как лечение благотворно действует, хищники с подозрением относятся к людям, которые их выхаживают. Инстинкт. Но, как говорилось выше, их любви здесь не ищут, главное, вылечить и вернуть домой в родные горы.

Руки Станислава усеяны шрамами от клыков и когтей его подопечных. Но не всегда это результат агрессии, иногда четвероногие, играя, случайно ранят человека, ухаживающего за ними.

— Обиды на них нет, понимаешь, что это животные, что они не со зла, — объясняет Станислав. — В их вольеры всегда вхожу спокойно.

Только однажды произошёл случай, когда ему было сложно справиться с эмоциями после нападения.

— Это случилось не в Zoobishkek. Я вошёл к носухе (хищник семейства енотовых), предварительно побывав в клетке обезьян, и та, почуяв их запах, кинулась на меня, впилась клыками в голову. Стал её снимать, а она только сильнее сжимала челюсти. Пожалуй, это единственный раз, после которого я не мог входить в вольер к животному, — рассказал Станислав.

Другая категория обитателей реабилитационного зоопарка — экзотические животные. И ещё какие: кенгуру, европейские лани, макаки яванские, сурикаты, попугаи корелла, полосатый мангуст, фретка, скунсы, еноты. Истории их попадания в Zoobishkek разные, но большую часть такой живности принесли сюда и передали хозяева.

— Многие люди не осознают, как сложно содержать в доме животное, привезённое издалека. Им нужны особое питание, уход, внимание. Например, обезьяна, как ребёнок: требует не только заботы, но и контроля. И если ребёнку можно объяснить, что можно, а что нельзя, то примат этого не понимает. Не справившись, бывшие владельцы отдают нам своих питомцев, — рассказал Станислав. По мнению моего собеседника, многие экзотические мигранты попадают в нашу страну контрабандой, ведь, чтобы завезти чудо зарубежной природы, нужны многочисленные разрешения ветеринарных служб, паспорта с информацией о проведении самых разных прививок.

Как я уже упоминал выше, истории попадания таких братьев наших меньших самые разные. Один из енотов поступил год назад. Зоозащитников вызвали сотрудники МЧС, к ним поступило сообщение, что в 6-м микрорайоне столицы на дереве сидит енот. Снимали возмутителя спокойствия долго и терпеливо. Еноты в естественной среде обитания у нас не водятся, как этот оказался на улице, сотрудники Zoobishkek только гадают. Может, сбежал от владельцев, может, те сами его выпустили, ведь эти милые, на первый взгляд, зверушки очень беспокойные и трудные в домашнем содержании.

Нескольких особей европейской лани завезли в республику ещё в советское время. Занимался ими один заводчик, но два года назад в загон, где обитали эти животные, пробрались волки. Выжила только пара ланей. Фермер, человек уже пожилой, попросил сотрудников Zoobishkek забрать выживших. В дикую природу их не выпустишь, они привыкли жить под опекой человека.

Кенгуру привезли в Кыргызстан на продажу, но что-то пошло не так, и покупателя на них не нашлось. Обитатели Австралии теперь живут в вольерах Zoobishkek и даже дали потомство, что очень редко случается с дикими животными, оказавшимися в неволе.

Ламу передали из Ташкента, видимо, тоже стала обузой для владельцев.

Одну из обезьян сюда принесли без хвоста, по объяснению бывшей хозяйки, так получилось, что увечье нанёс пёс.

Другой обитатель Zoobishkek — мангуст — тоже попал сюда покалеченным: задние лапки пострадали от собаки.

Вольеры не лучшее место для обитания животного, но в тех случаях, о которых нам здесь рассказали, пребывание под наблюдением и защитой людей — самое лучшее для искалеченных или оказавшихся в чужой природной среде зверей. Жестокость, эгоизм, неумение осознавать ответственность одних людей принесли горе питомцам реабилитационного зоопарка, но другие люди теперь помогают им спокойно жить.

Здешние четвероногие не выглядят жалкими и несчастными. Видно, что они привыкли и друг к другу, и к посетителям, с удовольствием хрупают протянутые детворой лакомства: овощи и фрукты. Чтобы не заскучали, в некоторых вольерах обитают разные виды: дикобразы соседствуют с кекликами, нутрия с вороной, кенгурёнок очень дружно проводил лето с обезьянкой. Сейчас их разделили, из-за холодов примата перевели в закрытое помещение. Кстати, австралийские кенгуру уже третью зиму живут в открытых вольерах, адаптировались к климату. Или вот ещё пример симбиоза. Самка павлина снесла яйца, но высиживать их не стала. Тогда на яйца посадили курочку, и та высидела двух птенцов павлина.

Реабилитационный зоопарк существует три года, сейчас здесь обитает более срока животных и всё это время в Zoobishkek испытывают острую нужду в средствах, в кормах.

— Это не бизнес, дохода тут не получишь. Стоимость входных билетов у нас минимальная: для детей 100 сомов, для взрослых 150. Это помогает нам на 30-35% удовлетворить потребность в кормах, — пояснил ситуацию руководитель реабилитационного зоопарка Владислав Шевченко.

Тут всегда требуются мясо, сено, солома, зерно, собачий корм, овощи, фрукты, средства на лечение животных, на оплату ветеринарных услуг. Любая помощь к месту и всегда необходима. Здесь работают волонтёры, люди по-настоящему любящие животных, не только работают, но и вкладывают свои средства. Обращались за поддержкой в разные коммерческие организации, в мэрию, но пока найти постоянных спонсоров не удалось. Но на призывы о помощи всегда откликаются люди. Например, летом — в пик пандемии, когда подошли к исходу ресурсы и корма, бросили клич через соцсети, и народ отозвался, везли фрукты, овощи, мясо. Выжили зверушки. Да, в стране немало проблем и социальных групп, которые нуждаются в благотворительности: одинокие старики и дети, многодетные семьи, инвалиды. Но и братьям нашим меньшим, оказавшимся в беде, без нашего участия не выжить. Таков уж человек — он ответственен за то, что происходит в этом мире. И хорошо, что среди нас есть люди, которые это остро осознают.

Дмитрий АЩЕУЛОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.