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Почитание духов предков является древней традицией кыргызского народа. Они свято верили, что в решающих битвах и сражениях им покровительствуют духи предков и родной земли. В Кыргызстане третий год официально отмечают День истории и День памяти предков.

Манас для кыргызов — легендарный национальный богатырь, который объединил все племена и вернул им Родину.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании 1000-летия эпоса «Манас». В 1995-м состоялись торжественные мероприятия, посвящённые памяти великого Манаса, которые стали ярким культурным и общественно значимым событием для всего мирового сообщества.

Не менее значимым событием для кыргызского народа стало официальное признание протеста кыргызского населения, а также других народов, населявших Центральную Азию, против политики Российской империи в 1916 году национально-освободительным восстанием.

Восстание несогласных с политикой царской России вылилось в погромы русских деревень, а также столкновения с полицией. Позже восстание было жёстко подавлено. Многим участникам этого митинга пришлось бежать от преследования и карательных операций российской армии в Китай. Массовая и срочная миграция кыргызского населения в Китай не обошлась без жертв. Путникам пришлось преодолевать горные перевалы. Люди не выдерживали условий пути: погибали от голода и холода, теряли скот, срывались в обрывы. По разным оценкам, жертвами событий 1916 года стали несколько тысяч местного населения и до 60 тысяч погибших на горных перевалах вследствие бегства потерпевших поражение восставших.

В 2016 году в «Ата-Бейите» установили памятник жертвам восстания 1916 года и отметили 100-летие национально-освободительного восстания.

Предки, прошедшие многовековые сложные испытания, стремились к свободе и независимости. Именно эти цели и стали основной движущей силой событий 1916-го, 1938 годов. Они своими действиями сделали возможным укрепление независимого и суверенного Кыргызстана.

В 1938 году в Чон-Таше были обманным путём собраны и расстреляны 138 известных и выдающихся граждан Кыргызстана, гордость кыргызского народа, основатели нашего государства: Жусуп Абдрахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Торекул Айтматов, Иманалы Айдарбеков и др.

Объективный взгляд на прошлое убеждает нас, что в истории наших предков до сих пор много белых пятен. Отдавая дань памяти предкам, мы чувствуем историческую ответственность перед их заслугами. Путь предков открывает дорогу детям, создаёт основу сегодняшнего благополучия, сохранив кыргызский народ как этнос, бережно передав потомкам наш древний язык и память о великих батырах.

Святые места кыргызы называли мазарами, т. е. объектами паломничества. Паломники едут к мазарам не поклоняться духам предков, а читают им молитвы, обращаются с просьбой и мольбой к Всевышнему Аллаху дать этим предкам место в раю.

Места силы в Кыргызстане известны многим кыргызстанцам: Манас Ордо, Сулайман-Тоо, Саймалуу Таш, Таштар-Ата, Сафед-Булан, Манжыл-Ата, родник Батма-Зууры-Апа и много других святых мест.

Не случайно в любой религии есть понятие «намоленное место». Паломничество предполагает предварительную духовную работу, очищение души перед посещением святого предка. Путём жертвоприношений и молитв к Аллаху, заботой о святых местах человек очищался, сбрасывая груз житейских проблем и прежних грехов.

Великая миссия возрождения памяти забытых предков выпала на долю удивительной женщины Асылкан Абдрахмановны Тилекеевой. Родилась в обычной многодетной семье, живёт в городе Кара-Балте Жайыльского района. Пришла на путь предков десять лет тому назад, измученная от многочисленных болезней и проблем в семье. Выбор её пути осуждали и родственники, и знакомые, но она им отвечала, что в жизни больше неизвестного, чем известного. Она верила, что её доброе намерение — это уже половина счастья. И это счастье не заставило себя ждать. Болезни все прошли, организм стал омолаживаться, муж перестал употреблять алкоголь, курить, нецензурно выражаться. Муж, дети, внуки — все поддержали её и стали главными помощниками на пути возрождения памяти предков.

Асылкан Абдрахмановна уверена, что избавиться от невидимых пут и очиститься от накопившейся черноты поможет паломничество по святым местам. В таких местах чаще исполняются заветные желания, чем в обычных неповторимых природных местах. Таких волшебных уголков в Кыргызстане много.

А. Тилекеева получила благословение-поручение «поднимать» святых предков Жайыльского и Панфиловского районов через семь лет после вступления на путь предков.

Каждое дело она начинала с получения знамений, так как знала, что путь святых предков открывается каждому человеку в своё время.

Важную роль в её жизни сыграла Насипа-тати, которая имеет статус святой в Казахстане. Она слышит голоса предков, общается с ними и утверждает, что в настоящее время очень многие наши предки проснулись в Кыргызстане и желают блага своим потомкам.

Благодаря подсказкам своей наставницы, А. Тилекеева стала искать захоронения святых предков, оставшихся в забвении. Находясь в Казахстане, наставница подсказывала дорогу к святым предкам, определяла расстояние от дома Асылкан Абдрахмановны, указывала, куда повернуть. Подсказки наставницы удивляли её, будто она находилась рядом и видела всё перед собой. Если на пути встречались речки, Тилекеева знала, что реку можно остановить, жизнь остановить нельзя, она переходила реку вброд. Если на её пути встречались высокие горы — шла вперёд, зная, что вершину одолеет идущий путник. Все наказы она выполняла ответственно и старательно, уверенная, что её труд не напрасен.

Именно благодаря её стараниям открыто малое паломничество к местам захоронений Бошкой-Ата, Туркмен-Ата, Калдык-Апа и предку, который захоронен в селе Кум-Арык выше речки Кара-Булак.

Расположенное высоко в горах Суусамыра захоронение 12 святых предков погружает паломников в состояние абсолютной гармонии с миром. Попадая сюда, люди ощущают себя как будто внутри мощного энергопотока.

В районе радиорелейной станции №5, выше примерно на пять километров в горах найдены захоронения ещё трёх святых предков: Баба-Аты, Темен-Аты, Туйгун-Аты.

В настоящее время для всех найденных захоронений святых предков поставлены окрашенные оградки, вывешены имена. Работа продолжается, так как во времена Великого Исхода много наших предков погибло высоко в горах.

Добраться до захоронения святых — задача непростая. Но люди идут, напрягая силы. В настоящее время количество желающих посетить святых предков увеличивается. Из-за отсутствия моста через речку приходится идти по узенькой тропинке по горе под углом в 45 градусов. Для облегчения пути паломников необходимо построить пешеходный мост. Три благотворительных дела человека делают ему честь: колодец, вырытый в пустыне, мост, проложенный через реку, дерево, посаженное у дороги. Думаю, найдутся в нашей стране благотворители, которые облегчат путь паломников к святым предкам и получат их благословение. Существует поверье, что если подняться на гору к святым предкам, то у человека будет расти жизненный статус, благосостояние, отступят все недуги и произойдёт омоложение организма. А поскольку у каждого человека есть заветное желание приобрести все перечисленные блага, необходимо отправиться в паломничество, чтобы загадать это желание.

Многие слабо верят в силу святых мест. И совершенно напрасно. Ведь мысль материальна, и это уже доказанный учёными факт. Человеку пора вернуть свойственную ему веру в чудеса. Каждый паломник получает много впечатлений от чудесных знамений и необычных совпадений, произошедших с ним во время и после паломничества.

Скромная женщина, заботливая мама и жена, любящая бабушка выполняет легко и бережно свою нелёгкую историческую миссию.

Вот уже два года А. Тилекеева вывозит паломников к предкам, которые бережно охраняют дары для своих потомков. Пройдёт совсем немного времени, и чудеса обязательно произойдут. Прошлым жить нельзя, но опираться на прошлое необходимо.

Анара Султановна НАЗАРБЕКОВА.