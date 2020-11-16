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Долго не смолкающие аплодисменты на сей раз звучали не как это обычно принято — в театральном зале, а у центрального входа Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова. Так оригинально благодарные зрители аплодировали мастерству его замечательной труппы в 85-й день рождения театра на флешмобе «Театр, живи и действуй!», специально устроенном в честь служителей сцены. Вход в театр украшала огромная и теперь уже историческая, сделанная в далёком 1935 году, фотография актёров и режиссёров — его отцов-основателей. Праздник на открытом воздухе театр провёл не только из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, но также из-за ремонта, который идёт в храме сценического искусства.

Открыл праздничное действо художественный руководитель театра Акимбек Токошов, который сказал, что 85 пройденных лет — это счастливый путь мучительных поисков, вдохновенных творческих удач. Поставлено множество пьес мировой, русской классической драматургии, а также произведения лучших кыргызских авторов. Воспитана целая плеяда талантливых режиссёров и актёров. Труппа побывала с гастролями почти во всех уголках Советского Союза, была одной из лучших среди театров союзных республик, участвовала во многих фестивалях и имеет множество призов и наград. «Мы и сегодня продолжаем эту традицию. В начале сезона театр провёл большие гастроли в российских городах Кургане, Челябинске и Магнитогорске, два спектакля показаны в Москве. Мы также участвовали в международных онлайн-фестивалях и побывали на гастролях в Оше, Джалал-Абаде и Караколе. Очень жаль, что из-за пандемии не смогли поехать на международные фестивали в Санкт-Петербурге и Ярославле», — акцентировал худрук.

Далее он подчеркнул, что пандемия сорвала многие планы, почти 9 месяцев театр находился в вынужденной изоляции и лишился возможности репетировать, а главное — общаться со своим зрителем. Но артисты ни на минуту не забывали о нём и во время изоляции подготовили сотни онлайн-эфиров, создали такие рубрики, как «Ваш вопрос артисту», «Театр на ладони», «Театральные посиделки», «Сказки на дому». Прозвучало много передач об истории театра и любимых актёрах. Всё это благодаря неуспокоенности самих актёров, их искреннему желанию быть вместе со зрителем, поддержать в них в эти трудные дни профессиональные и человеческие качества. «Дорогие друзья, служение искусству — это, образно говоря, «дорога без начала и конца», дорога, проложенная вашим талантом и прожитая вашим сердцем. Я желаю вам, чтобы она была длинной и счастливой, продолжайте ещё долгие годы служить высокому искусству и достойно нести миссию единственного русского театра в нашей стране «Живи и действуй!» Да здравствует наш театр!» — обращаясь к коллегам, заключил свою речь художественный руководитель театра.

Праздничную эстафету поздравлений продолжили заместитель министра культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев и глава представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефёдов. Они тепло поздравили актёров труппы, торжественно вручив им нагрудные знаки «Отличник культуры КР», почетные грамоты и памятные подарки. Программа яркого события завершилась выступлениями артистов и громкой овацией сотен поклонников искусства Мельпомены.

История Театра русской драмы берёт начало в 1935 году, когда правительство Киргизской ССР издало постановление о его создании. Основу труппы создали выпускники ГИТИСа, в неё вошли и народные артисты СССР, мхатовцы Н. Литовцева и В. Орлов, а главным режиссёром назначили В. Фельдмана. Театр открыли на месте кинотеатра «Эдисон», построенного в Пишпеке в 1914 году с залом на 400 мест.

После революции ему дали созвучное эпохе название «Прогресс», а 6 ноября 1935-го в нём состоялась премьера первого спектакля «Столица» по пьесе Е. Янковского, рассказывающей о строителях московского метрополитена. Спектакль поставил выпускник ГИТИСа режиссёр В. Васильев, впоследствии народный артист Киргизской ССР. Первые работы на фрунзенской сцене были выдержаны в духе времени и носили героико-революционный характер. В 1939 году театру присвоили имя Н. Крупской. В том же году на его сцене впервые поставили пьесу киргизского драматурга К. Эшмамбетова «Сарынжи».

В 1958-м во время II декады киргизского искусства в Москве, отметили высокое профессиональное мастерство, чёткость и слаженность труппы, что позволило причислить Русский театр имени Н. Крупской к лучшим театральным коллективам страны. Таким он и оставался в течение десятилетий. В ноябре 1966 года театр удостоился чести выступать на сцене Кремлёвского театра в Москве, показав лучшие спектакли тех лет «Кремлёвские куранты» по пьесе Н. Погодина, «Горячее сердце» А. Островского, «Земля» Н. Вирты, «Тополёк мой в красной косынке» Ч. Айтматова. В 1976-м за заслуги в развитии сценического искусства театр из Фрунзе наградили только что утверждённым орденом Дружбы народов, а в 1988-м ему присвоили звание академического. Начиная с 1970-х и до начала 1990-х годов он активно участвовал в фестивалях драматургии, проходивших в республиках СССР, занимал там призовые места и получал дипломы.

В 1980 году в театр пригласили талантливого режиссёра из Ленинграда Владислава Пази, который стал главным режиссёром труппы. В 1988-м на гастролях в Москве на сцене МХАТа театр показал премьеру спектакля «Плаха» по Ч. Айтматову, которую критики назвали уникальным экспериментом, поскольку здесь впервые на сцене слились актёры Русской драмы и Киргизского драмтеатра имени Т. Абдумомунова. В том же году театр из Фрунзе стал участником международного фестиваля, посвящённого юбилею Ч. Айтматова, а в 1998-м выступил на международном фестивале в городе Йошкар-Оле, где спектакль «Плаха» в постановке В. Пази признали лучшим. В 1991 году, впервые в Союзе, на сцене во Фрунзе швейцарский режиссёр Э. Бечарт поставил пьесу Макса Фриша «Андорра». Особое место в репертуаре театра всегда занимали спектакли по произведениям национальных писателей и драматургов Ч. Айтматова. М. Байджиева, М. Тойбаева, К. Эшмамбетова, Т. Абдумомунова и Р. Шукурбекова.

В 2002 году между министерствами культуры КР и РФ подписали меморандум о совместной деятельности по развитию Русского театра драмы. Престижный статус Национального театра он получил в 2007 году, переименовавшись в Государственный национальный русский театр драмы. В декабре 2008-го ему присвоили имя классика мировой литературы, выдающегося кыргызского писателя, Героя Кыргызской Республики и Героя Социалистического Труда Ч. Айтматова. Искусство Русского национального театра нельзя всецело представить без творчества таких замечательных деятелей культуры, как народные артисты СССР В. Казаков и Л. Ясиновский, народные артисты КР К. Гурьева. А. Кулешов, М. Стряпкина, Э. Праг, Г. Каркоцкий, Т. Варнавских, В. Офицеров, С.Борисов, Л. Пыхова, В. Москалёв. На сцене Русской драмы ставили спектакли прекрасные режиссёры: заслуженный деятель искусств РСФСР Г. Иванов, заслуженный деятель искусств Киргизии М. Маламуд, заслуженный артист РСФСР В. Панов, известные режиссёры А. Свистунов. Н. Беляков, А. Головин, А. Бируля, Н. Асанбеков. В течение пяти лет с 2007 года театром руководил заслуженный артист РФ А. Петухов.

В 2015 году Русский театр драмы отметил своё 80-летие, посвятив юбилейный сезон памяти и творчеству Вячеслава Казакова, Владислава Пази.

Сегодня он активно участвует в различных фестивалях и успешно гастролирует на международных площадках. В труппу входят народные артисты КР А. Адали, Т. Стрельцова, З. Петренко, Л. Любомудрова, заслуженные артисты КР О. Жигулёва, Г. Кетова, А. Марусич, Б. Тентимишов и целая плеяда одарённых молодых актёров.

Начиная с 1935-го и по 2007 год на сцене театра прошло более 15 тысяч спектаклей, осуществлено около 400 новых постановок, в среднем театр ставил по четыре премьеры в год.

В нём плодотворно действуют костюмерный, гримёрный, постижёрный, декоративный, реквизиторский, монтировочный, звуковой и осветительский цеха. Людей, работающих там, публика не видит, но их слаженные действия помогают рождению на сцене замечательных спектаклей. Театральный коллектив — в целеустремлённом творческом поиске молодых талантов и новой оригинальной драматургии. Словом, коллектив следует своему девизу: «Театр живёт и действует!»

Чествование Русского театра драмы продолжилось вечером на отечественном телеканале «Маданият. Тарых. Тил», который безвозмездно предоставил эфирное время театру. Показали большой праздничный концерт, который потом разместили на официальном сайте театра и в YouTube. Над праздничной программой работали сразу три режиссёра Русской драмы Валерий Крайнов, Нелли Плешакова и Анна Шмырина. В часовой концерт вошли яркие номера в исполнении артистов театра, отрывки из лучших спектаклей. Добрые слова поздравлений от мэтров и сюрпризы, поздравления от кумиров сцены из России. Добрые онлайн-приветствия прислали народный артист России, художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова («Табакерка») Владимир Машков, который провёл счастливые годы детства во Фрунзе, где его родители трудились в Государственном кукольном театре КР, а также художественный руководитель Московского театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра имени В. Комиссаржевской Леонид Алимов.

Очень искренне поздравили своих бывших коллег по сцене заслуженная артистка КР, ныне актриса Московского областного тетра (г. Королёв) Светлана Райдугина, актёр Архангельского областного драматического театра имени М. Ломоносова Олег Коновалов, продюсер и актриса Виктория Югова (США). Очень эмоционально прозвучало в онлайн-эфире поздравление художественного руководителя Московского губернского театра, народного артиста России Сергея Безрукова, который сказал следующее: «Здравствуй, Кыргызстан! 85 лет — это эпоха! Это уже история. Что бы ни происходило, какие бы тяжёлые времена ни были, нужно всегда помнить, что искусство вечно. Помните, как у Булгакова? Рукописи не горят. Творите искусство, занимайтесь делом. И не унывайте, всегда помните, что ваше искусство очень нужно!» Сердечное и вдохновенное поздравление по случаю юбилея направил в адрес Русской драмы и председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР Александр Калягин.

В нём, в частности, говорится: «Сегодня Государственному национальному русскому театру драмы имени Ч. Айтматова, единственному русскому театру в Кыргызстане исполняется 85 лет, и я с радостью поздравляю коллектив театра с этой знаменательной датой. Бесконечно рад тому, что на территориях бывших республик Советского Союза продолжают действовать русские театры, благодаря которым не ослабевает интерес к русской культуре и к русскому языку. Уверен, что вы продолжаете традиции своих предшественников, замечательных, талантливых артистов, которые составляли честь и гордость театрального искусства республики. Я знаю, что у театра был запланирован капитальный ремонт, но, к сожалению его отложили. Приходится признать, что сегодня мы все переживаем тяжёлые времена, связанные с пандемией, а ещё и с нестабильной политической ситуацией. Но то, что деятели культуры, вы, мои дорогие коллеги, остаётесь верны своему делу, не опустили рук, не унываете, делает вам честь. Я очень надеюсь, что театр сможет выжить в сложившихся обстоятельствах, ведь есть вы, люди, которым небезразлично своё будущее и будущее своего театра. Я искренне верю, что у вас хватит сил и терпения сохранить театр, не потерять свои идентичность, оптимизм и энергию, и пусть юбилейные торжества принесут радость и надежду. Театр должен жить, я уверен, что это понимают и все те люди, от которых зависит развитие культуры. Успеха вам всем, будьте здоровы, берегите себя. Искренне ваш Александр Калягин!»

Сегодня Национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова по праву является гордостью и достоянием духовной культуры Кыргызстана, потому что его коллектив хранит верность эстетическим идеалам академического искусства и остаётся при этом современным, открытым для смелых творческих экспериментов и новаторских художественных решений. Театр успешно и активно участвует в международных культурных программах и престижных сценических смотрах и конкурсах. Его талантливая труппа с успехом гастролирует со своими лучшими спектаклями на сценах республики и за рубежом.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото предоставлено театром.