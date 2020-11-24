Main Menu

Награды достойным

| ноября 20, 2020
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

В последнее время руководство ведомства не так часто балует вниманием уважаемых ветеранов сыска и других служб милиции.

А ведь это офицеры, которые посвятили лучшие годы жизни охране правопорядка. Недавно члены Совета ветеранов оперативных служб, обсудив насущные вопросы плана, поздравили с 60-летием и Днём отечественной милиции Калыгула Доолотовича Омуралиева и Замирбека Суюнбаевича Суюнбаева. Председатель совета Джамбулбай Джаныбаев, пожелав им крепкого здоровья и дальнейших успехов в общественной работе, вручил им ведомственные награды. Здесь же, в кругу боевых товарищей и гостей, вручили награды и большой группе других ветеранов милиции.

За чаепитием, организованным по поводу профессионального праздника, награждённые искренне поблагодарили своих коллег за внимание и поддержку.

С. СЯЧИН.

Общество No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

Ветераны сыска поздравили коллегу

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintЧлены Совета ветеранов оперативных служб МВД поздравили заместителя министра полковника милиции Октября Жолдошевича Урманбетова сRead More

Награды достойным

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintВ последнее время руководство ведомства не так часто балует вниманием уважаемых ветеранов сыска и другихRead More

Добавить комментарий