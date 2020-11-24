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В последнее время руководство ведомства не так часто балует вниманием уважаемых ветеранов сыска и других служб милиции.

А ведь это офицеры, которые посвятили лучшие годы жизни охране правопорядка. Недавно члены Совета ветеранов оперативных служб, обсудив насущные вопросы плана, поздравили с 60-летием и Днём отечественной милиции Калыгула Доолотовича Омуралиева и Замирбека Суюнбаевича Суюнбаева. Председатель совета Джамбулбай Джаныбаев, пожелав им крепкого здоровья и дальнейших успехов в общественной работе, вручил им ведомственные награды. Здесь же, в кругу боевых товарищей и гостей, вручили награды и большой группе других ветеранов милиции.

За чаепитием, организованным по поводу профессионального праздника, награждённые искренне поблагодарили своих коллег за внимание и поддержку.

С. СЯЧИН.