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Члены Совета ветеранов оперативных служб МВД поздравили заместителя министра полковника милиции Октября Жолдошевича Урманбетова с полувековым юбилеем.

Глава совета полковник милиции в отставке Джамбулбай Джаныбаев от имени министра МВД вручил ему медаль «Кадырман». Выходец из села Дархан Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Октябрь Урманбетов после службы в Советской Армии по зову сердца продолжил её в 1992 году в органах правопорядка. Начав инструктором инспекции по делам несовершеннолетних Свердловского райотдела милиции Бишкека, дослужился до начальника УВД Иссык-Кульской области. Сравнительно недавно назначен замминистра.

Поздравив коллегу с 50-летием и высокой наградой, ветераны пожелали ему крепкого здоровья и успешной работы на высокой должности.

За традиционным чаепитием экс-оперативники рассказав замминистра О. Урмамбетову об оказании помощи милиционерам в октябрьских событиях, обсуждали с ним изменения в основополагающих документах уголовно-разыскной деятельности сотрудников правопорядка.

С. СЯЧИН.