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В Министерстве образования и науки наградили победителей конкурса «Лучший студент СНГ-2020». Победителей поздравил лично министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

В марте текущего года в столице Казахстана Нур-Султане стартовал международный проект «Лучший студент СНГ-2020», организованный ассоциацией «Общенациональное движение «Бобек» и Ассоциацией молодых учёных СНГ. В нём приняли участие лучшие студенты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, России, Азербайджана и других стран.

Основными его целями стали выявление лучших инновационных проектов молодых учёных, поощрение студентов, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, творчестве, спорте.

Заявки принимались по направлениям наука, искусство, спорт, а также от руководителей и активистов организаций. Для участия требовалось написать автобиографию и отправить копии достижений в виде сертификатов, дипломов, благодарственных писем, наград, подтверждённых документально.

Всего поступило 600 заявок, 70 из них из Кыргызстана. По результатам отбора 24 студента таких отечественных вузов, как КНУ им. Ж. Баласагына, АУЦА, КГЮУ, Международный Кувейтский университет, КНАУ, КГУСТА, КГУ им. И. Арабаева, КГМА им. И. Ахунбаева, КЭУ, БГУ, удостоились звания «Лучший студент СНГ — 2020» и награждены медалью «Лучший студент СНГ — 2020», дипломами I, II, III степеней, а также вошли во II-й сборник лучших студентов Международной студенческой книжной коллекции «Энциклопедия талантливой молодёжи». В книгу попали обладатели международных, национальных и региональных олимпиад, конференций, проектов и выступлений, лидеры и активисты общественных молодёжных движений, члены национальной сборной, лауреаты и призёры Олимпийских игр, международных и спортивных соревнований.

Напомним, что в июне планировались презентация сборника и церемония награждения в городе Нур-Султане однако из-за коронавируса награды отправили по адресам номинантов.

Махабат Таалайбекова, участница, которая на момент конкурса ещё была студенткой КНУ, призналась, что очень старалась удостоиться такого признания, оперативно собирала все документы. К слову, девушка активно занимается общественной деятельностью. К примеру, работала волонтёром на Всемирных играх кочевников — «Это хорошая мотивация для того, чтобы двигаться вперёд. Наша молодёжь — двигатель прогресса и источник неиссякаемой энергии», — поделилась Махабат.

Аида ШИРИНОВА.