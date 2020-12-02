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(Окончание. Начало в №№ 103, 106, 108, 110)

Провинция Анталья — конечный пункт нашего путешествия. Чем ближе столица региона, которая носит то же название, что и провинция, тем больше хвойных лесов. Что интересно, они огорожены от трассы металлической сеткой. Мы подумали, это сделано для того, чтобы обитающая в лесах живность не выбегала на дорогу и не попадала под колёса автомобилей. Но причина куда более прозаичная. Её выразил в двух словах наш гид Хусейн: «Чтобы не «мангалили». Имеются в виду, как вы понимаете, любители пикников. Так сокращается в Турции риск возникновения пожаров.

Та часть региона, где находится город Анталья, в античные времена относилась к Памфилии. Эта земля знавала и древних греков, и персов, и македонцев, и римлян, и византийцев… Поэтому на ней много исторических объектов — руин городов, возведённых ещё до нашей эры. Сама Анталья относительно молода: заложена около 2200 лет назад по приказу правителя Пергамского царства, в которое входила тогда Памфилия. Царя звали Аттал II. Отсюда и название нынешней курортной столицы Средиземноморья. Куда более древний город Перге, который находился менее чем в двух десятках километрах от Антальи.

Предметы, которые раскапывают археологи под руинами Перге, говорят, что поселение здесь существовало ещё пять тысяч лет назад. Времена его расцвета пришлись на I-II века нашей эры, когда Средиземноморье стало частью Римской империи. Именно к этому периоду относится величественная панорама, которая открывается глазам, когда проходишь через гигантские, сложенные из массивных камней ещё древними греками, ворота и оказываешься на центральной улице Перге. Археологи проделали громадную работу, раскопав всё это и предоставив возможность увидеть, а при большом воображении и услышать жизнь города, где тысячи лет назад кипела торговля дарами моря и плодородной земли, процветали науки, ремесленничество, искусство и состязания в силе и ловкости, о чём говорят сохранившиеся театр и стадион. Вдоль широкой улицы с обеих сторон высятся величественные короны из белого мрамора, увенчанные богатой лепниной. Колоннада уходит далеко вперёд, упираясь в холм, перед которым сооружён фонтанный комплекс — нимфеум. Прямо по центру главной улицы бежал канал — его каменное русло брало начало от фонтанов, неся жителям воду и прохладу под жарким азиатским солнцем. Нимфеум великолепно сохранился, разве что только фонтаны не бьют. На пьедестале под каменной аркой — мраморная фигурка возлежащей женщины, надо полагать, водной нимфы. Примечательно, что древние римляне считали источник воды — нимфеум, святилищем. Воду в Перге брали из текущей неподалёку реки Кестрос, она сейчас называется Аксу.

Справа от главной улицы находилась рыночная площадь — агора, в центре которой располагались рыбные ряды. Агора тоже украшена колоннами из мрамора.

Центральная улица города простиралась с юга на север. Римские архитекторы называли её кардо максимус. Большие плоские камни, которыми она вымощена, отполированы до блеска. Это говорит о её возрасте, о котором даже страшно подумать. Ближе к фонтанному комплексу главную улицу пересекает другая, вдоль которой тоже высятся колонны. Она соединяет запад с востоком и называется декуманос. Кстати, именно от таких городов, как Перге, и взяла начало планировка современных городов.

А если повернуть назад от нимфеума и возвратиться к эллинистическим воротам, то глазам предстанет ещё одно замечательное сооружение римской эпохи — термы, или иначе говоря, бани. Римляне, рассказывает Хусейн, большое внимание уделяли чистоте тела. Каждый приезжающий в город должен был помыться. Так что, если вы входите в ворота древнеримского города, знайте — где-то рядом должны быть бани. А возле бани располагали школу. Чтобы, потренировавшись, дети могли искупаться. Термы Перге считались самыми большими и знаменитыми в Памфилии. И в самом деле, это громадное сооружение удивляет не только размерами и роскошью отделки, в которой, конечно же, щедро использовали любимый природный материал — мрамор. Поражают продуманность проекта и его техническое исполнение. Сначала окунались в бассейн с холодной водой, потом шли в тёплый зал. Он прогревался за счёт горячих воды и воздуха, которые циркулировали в полостях стен и под полом.

Пика своего расцвета Перге достиг в эпоху императора Адриана, покровительствовавшего развитию архитектуры, искусства, философии и поэзии. Именно к его периоду относятся и колонны, и нимфеум, и вся остальная представшая нашим глазам мраморная роскошь Перге. Однако, как говорит Хусейн, были и плохие императоры. Например, Домициан, правивший за два десятилетия до Адриана. Он отличался жестокостью и тщеславием, стремился повсюду построить в честь самого себя храмы и возвести памятники. Но когда он умер, памятники те снесли, а его имя на храмах стёрли.

Раскопки ещё не завершены. Раскопанная часть находится как бы в чаше, а если посмотреть по сторонам, то можно увидеть дыбящиеся из холмов мраморные обломки, фрагменты каменных стен. Так что работы ещё много. Объявление на подступах к ещё не восстановленным террасам города предупреждает: «Находиться на территории руин запрещено! Опасно для жизни!» Написано на трёх языках: турецком, английском и русском.

…Небо над Перге было высокое и синее. Солнце в последних числах октября обжигало, как у нас в середине лета. В который раз убеждаюсь в том, что, приходя в такие места, нужно владеть хотя бы минимумом информации о событиях, которые там происходили. Тогда обломки мраморных скульптур и кладка выстоявших тысячелетия стен превращаются в молчаливых рассказчиков. Я поинтересовалась у Хусейна, много ли туристов посещают древний город. Он ответил с сожалением, что древняя история не очень интересует их. Большинство предпочитают прогулки на яхтах, бары и посещение рынков.

…Отъехав на достаточное расстояние от Перге, оглянусь: упирающиеся в космос эллинистические ворота будут видны и отсюда. Ворота построены в III веке до нашей эры. Они знавали великого математика и геометра Аполлония, ученика Архимеда. Оказывается, Аполлоний — человек, благодаря которому мы оперировали в школе такими терминами, как «гипербола», «парабола» и «эллипс», родился именно в Перге.

Недалеко от Антальи есть ещё один древний город — Аспендос. Он тоже достиг расцвета во времена римлян. Я рассказывала в предыдущих главах, что профессор, у которого брал уроки истории Хусейн, просил студентов различать понятия «античный театр» и «амфитеатр». Во всём мире сохранилось немало античных театров, но далеко не все из них являются амфитеатрами. В Турции, например, их всего два. Один из них находится в Аспендосе. Так вот, одним из критериев амфитеатра является то, что задняя часть сцены и основание зрительных рядов образуют треугольник. Театр в Аспендосе настолько хорошо сохранился, включая акустику, что ещё несколько лет назад там проводили концерты.

Аспендос расположен недалеко от реки Кёпрючай. Поразительной красоты река с зеркально чистой бирюзовой водой. Она разлилась меж живописных берегов с невысокими, причудливой формы красноватыми скалами, заросшими кипарисами, соснами, можжевельником. В прибрежной полосе — цитрусовые сады. Река считается одной из самых длинных в Турции и несёт воды в Средиземное море. Но не только в этом её особенность. Кёпрючай — легендарная река. В древности она называлась Эвримедон. Известно, что, захватив в VI веке до нашей эры регион, персы соорудили на ней военно-морское укрепление. Однако примерно через сотню лет греки разрушили его. А когда пришли сельджуки, они построили на Эвридоне красивейший каменный мост с арками. Отсюда и новое название — река с мостом («кёпрю» означает на турецком «мост»). Творение сельджуков до сих пор служит людям. Жаль, что мы его не увидели. Зато побывали на другом мосту. Он гораздо современнее и внешне прост в исполнении: 12 подпор, на которых он стоит, рассекают воду, она спотыкается о порог, и рождается дюжина снежно-белых водопадов. Преодолев препятствие, река снова разливается умиротворённой гладью. Удивительный контраст и одновременно гармония природы.

Объявление возле моста гласит, что рыбалка здесь опасна и запрещена. В то же время другое объявление предлагает живую форель. Мы остановились в этом месте пообедать. Хусейн сказал, что из многих предложений в интернете выбрал именно это, решив, что тут можно вкусно поесть и заодно дать простым людям заработать. «Им в этом году тяжело», — добавил он.

Берег возле моста сбегает вниз. Вдоль него петляет узкая деревенская улица: по одну сторону — небольшие дома с любимыми турками террасами, по другую, прямо возле воды — ресторанчики, открытые хозяевами этих домов. Всё очень просто: платаны, топчаны с низенькими столиками и рядом главное украшение этого места — бирюзовая гладь реки, настолько прозрачная, что видно неглубокое дно. Ресторан, как и большинство встречавшихся нам в пути, что мы проделали через две провинции, семейный. По реке скользят белоснежные утки хозяев, в двадцати шагах от топчанов — сад, в котором зреют мандарины, лимоны и гранаты. Отец Кямран-бей и его сын Ибрагим подают еду, женская половина — мать и невестка, хлопочут на кухне. Кямран-бей и Ибрагим не только в масках, но и в защитных щитках. Поражает деталь: остатки еды они отдают не кошкам и собакам, а опрыскивают антисептиками и выбрасывают с мусором.

Мне остаётся выполнить своё обещание: рассказать, почему в Турции Средиземное море называют Акдениз, то есть белым. С балкона моего отеля в Анталье хорошо видно: в ранние утренние часы, когда солнце ещё не взошло, море белёсое, как будто покрыто молочной дымкой…

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото автора.

Бодрум — Милас — Мармарис — Анталья — Бишкек.