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Депутаты Жогорку Кенеша утвердили проект закона «О внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» и проект Закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» в первом чтении.

Стабилизация экономических процессов и создание условий для устойчивого развития экономики — одна из основных задач правительства, заявил и. о. премьер-министра, защищая проекты законов.

«2021 год станет для всех нас очень важным годом. Для стабилизации экономических процессов утверждён План краткосрочных действий, реализация которого обеспечит стимулирование экономической активности, поддержку бизнеса, развитие экспортного производства. Таким образом, основные усилия в 2021 году мы направим на создание стимулирующих механизмов поддержки бизнеса, развитие соответствующей инфраструктуры, устранение излишних административных барьеров, изменение подходов и методов к администрированию налогов, эффективное выстраивание отношений правоохранительных (контролирующих), судебных органов и бизнеса. Мы надеемся, что эти меры дадут толчок к достижению запланированного темпа экономического роста не менее, чем 5%», — сказал Артём Новиков и сообщил, что для создания устойчивой базы экономического развития правительство намерено реализовать ряд программ и проектов по стимулированию экономики (внедрение финансовых механизмов для поддержки предприятий, ориентированных на экспорт; реализация кластерных цепочек производства; внедрение лизинговых механизмов; направление средств фондов развития регионов на стимулирование экономической активности в регионах).

«Особое внимание в предстоящем году решено уделить дальнейшей цифровизации налоговых и таможенных процедур. Кроме упрощения ведения бизнеса и поддержки предпринимателей, действенная борьба с теневой экономикой позволит обеспечить доходную часть бюджета и выполнить взятые социальные обязательства», — сказал Артём Новиков.

Наша справка: В 2021 году рост ВВП прогнозируется на уровне 635,0 млрд. сомов. Реальные темпы роста ВВП — на уровне не ниже 5,0%. Доходная часть запланирована на уровне 163,0 млрд. сомов, и по сравнению с 2020-м она увеличится на 25,9 млрд. сомов. Расходная часть составит 170,1 млрд. сомов и по сравнению с 2020 годом уменьшится на 2,7 млрд. сомов.

Реализация инвестиционных проектов позволит создать дополнительные рабочие места, продолжил Артём Новиков.

«С началом 2021 года мы планируем запустить 6 крупных инвестиционных проектов на $142 млн. В случае их успешной реализации создадим 2 380 новых рабочих мест. Среди этих проектов — запуск предприятия по добыче золота в Таласской области. Компания «Альянс-Алтын» планировала запуск производства в этом году. Но из-за последних событий пришлось скорректировать планы и перенести его на 2021-й. При полноценной работе данного предприятия удастся создать 1 000 новых рабочих мест», — отметил Артём Новиков.

На стадии запуска также проекты Кыргызско-Российского фонда развития на $100 млн. по линии государственно-частного партнёрства.

Вместе с тем и. о. премьер-министра подчеркнул, что в настоящее время активно ведётся работа с местными крупными представителями бизнеса по совместному привлечению внутренних и внешних инвестиций.

«Успешная реализация намеченных планов позитивно скажется на рынке труда и в значительной мере решит проблемы с безработицей и оттоком трудовой силы из страны», — сказал Артём Новиков.

Нам пора научиться жить на собственные средства, при этом эффективно использовать внутренние ресурсы, считает он.

«Мы должны закрепить норму в Бюджетном кодексе, где расходы на следующий год не должны превышать доходов предыдущего года. Подход к формированию бюджета надо изменить. Все социальные обязательства, обслуживание госдолга и другие расходы по защищённым статьям бюджета мы профинансируем только за счёт налоговых доходов. Внешнюю помощь направим исключительно на развитие экономики, и это обещает возвратный характер. Безусловно, главный приоритет правительства на следующий год — обеспечение занятости населения», — сказал и. о. премьер-министра, добавив, что особое внимание решено уделить восстановлению и устойчивому росту экономики.

«Несмотря на рост налоговых доходов, мы не увеличиваем расходную часть бюджета 2021 года и тем самым сокращаем дефицит бюджета», — заявил далее он и остановился на основных расходах в 2021 году, стимулирующих экономику. «В частности, на субсидирование процентных ставок коммерческих банков (сельхозпроизводителям) направим 850 млн. сомов, на цифровизацию экономики — 500 млн. сомов, развитие государственной ипотеки — 500 млн. сомов; приграничных территорий — 100 млн. сомов, на компенсационные выплаты медицинским работникам — 500 млн. сомов», — сказал он, отметив, что продолжится реализация проекта «Таза Суу». В целом на 2021 год 96 сёл, то есть 173,2 тыс. человек, намечено обеспечить чистой питьевой водой. На содержание ирригационных сооружений в водном секторе на начало 2020 года предусмотрено 2 млрд. сомов. По итогам 9 месяцев профинансировано 1,5 млрд. сомов. В текущем году были проведены строительно-монтажные работы на 13 объектах, проектные работы на 15 водохозяйственных объектах, введены в эксплуатацию 3 объекта.

В 2021 году образуется 1 700 га новых орошаемых земель, повысится водообеспеченность земель площадью 1 850 га. Благодаря улучшению данных ирригационных сооружений дополнительно 31 тыс. человек будут обеспечены работой.

В рамках реализации второго этапа фискализации правительство планирует переформатировать налоговую службу на сервисную модель взаимодействия с налогоплательщиками, сообщил Артём Новиков, отметив, что для упрощения администрирования налогов и исключения коррупционных проявлений планируется внедрение различных автоматизированных аналитических систем и создание новой информационной системы налоговой службы. «Мы завершим работу по объединению отчётов налоговой службы, Социального фонда и Национального статистического комитета и появится единая электронная система отчёта», — добавил Артём Новиков.

Далее в рамках упрощения процедуры импорта и экспорта товаров предусмотрено электронное декларирование товаров, которое позволит исключить манипулирование ценовыми индикаторами, и его интегрируют в единую информационную систему таможни.

«С целью пресечения незаконного ввоза товаров в Кыргызстан из стран Евразийского экономического союза мы запустим автоматизированную информационную систему «Сводный пост», — добавил и. о. премьер-министра.

Правительство также продолжит работу по поддержке отечественных производителей. Она была начата в 2019-м и в нынешнем году даёт свои результаты. Так, по итогам 9 месяцев 2020 года успешно состоялись конкурсы на 34,4 млрд. сомов, из которых 42% составляют отечественные товары, работы и услуги.

«При этом отечественные товары составили 36,3%, а в 2018-м этот показатель составлял всего 13,7%. Политика поддержки отечественных товаропроизводителей в ближайшем будущем позволит отследить происхождение товаров с момента их производства или импорта до реализации конечному потребителю и сократит теневой оборот товаров в стране», — добавил Артём Новиков.