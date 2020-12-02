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Распоряжением и. о. Президента для проведения лингвистической экспертизы проекта закона «О Конституции Кыргызской Республики» и предложений, вырабатываемых Конституционным совещанием, образована лингвистическая экспертная группа. В её состав вошли:

Султанбаев Абдыкадыр Дарданович — завотделом лингвистической экспертизы аппарата Жогорку Кенеша, руководитель экспертной группы;

Абдыжапар уулу Мундузбек — завсектором лингвистической экспертизы канцелярии аппарата правительства;

Абдысадыр уулу Азат — завсектором выпуска актов канцелярии аппарата Президента;

Абыкеев Чолпонбек Абыкеевич — писатель-переводчик (по согласованию);

Досалиев Турсунияз Акматжанович — лингвист-переводчик;

Ишекеев Назаркул Ишекеевич — председатель Нацкомиссии по государственному языку;

Койчубакова Айнура Кенешовна — замзаведующего отделом обработки и выпуска нормативных актов аппарата Жогорку Кенеша;

Маразыков Турусбек Сейдакматович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию);

Медералиев Жумабек Асекович — завотделом перевода и редактирования аппарата Жогорку Кенеша;

Сейдалиев Канатбек Шакирович — главный специалист Нацкомиссии по госязыку;

Сооронкулов Гулжигит Умарович — доктор филологических наук, профессор, лингвист-переводчик (по согласованию);

Тагаев Мамед Жакыпович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию).

Указом и о. Президента внесены изменения в состав Конституционного совещания.

Так, принимая во внимание увеличение числа желающих принять активное участие в работе Конституционного совещания, а также для обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учёта различных мнений в состав введены:

Абыкеев Чолпонбек — общественный деятель;

Укушев Мурат Каниметович — независимый эксперт, конституционалист;

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович — экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Исмаилова Толекан Асаналиевна — директор правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан»;

Карыпов Мурат Курманбекович — эксперт по предупреждению рисков и бедствий, редактор газеты «Плюрализм»;

Мамбеткадыров Айдарбек Абдыраевич — независимый эксперт-юриста;

Абакирова Асель Мырзакановна — кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж. Баласагына;

Мурзабеков Кантемир Зулумович — экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Иманкулов Муратбек Калматович — заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования;

Шамурзаев Таалайбек Турсунович — заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ им. Б. Ельцина, профессор, доктор юридических наук.

Выведена из состава Керезбекова К. К. в связи с семейными обстоятельствами.