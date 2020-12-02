ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжением и. о. Президента для проведения лингвистической экспертизы проекта закона «О Конституции Кыргызской Республики» и предложений, вырабатываемых Конституционным совещанием, образована лингвистическая экспертная группа. В её состав вошли:
Султанбаев Абдыкадыр Дарданович — завотделом лингвистической экспертизы аппарата Жогорку Кенеша, руководитель экспертной группы;
Абдыжапар уулу Мундузбек — завсектором лингвистической экспертизы канцелярии аппарата правительства;
Абдысадыр уулу Азат — завсектором выпуска актов канцелярии аппарата Президента;
Абыкеев Чолпонбек Абыкеевич — писатель-переводчик (по согласованию);
Досалиев Турсунияз Акматжанович — лингвист-переводчик;
Ишекеев Назаркул Ишекеевич — председатель Нацкомиссии по государственному языку;
Койчубакова Айнура Кенешовна — замзаведующего отделом обработки и выпуска нормативных актов аппарата Жогорку Кенеша;
Маразыков Турусбек Сейдакматович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию);
Медералиев Жумабек Асекович — завотделом перевода и редактирования аппарата Жогорку Кенеша;
Сейдалиев Канатбек Шакирович — главный специалист Нацкомиссии по госязыку;
Сооронкулов Гулжигит Умарович — доктор филологических наук, профессор, лингвист-переводчик (по согласованию);
Тагаев Мамед Жакыпович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию).
Указом и о. Президента внесены изменения в состав Конституционного совещания.
Так, принимая во внимание увеличение числа желающих принять активное участие в работе Конституционного совещания, а также для обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учёта различных мнений в состав введены:
Абыкеев Чолпонбек — общественный деятель;
Укушев Мурат Каниметович — независимый эксперт, конституционалист;
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович — экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Исмаилова Толекан Асаналиевна — директор правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан»;
Карыпов Мурат Курманбекович — эксперт по предупреждению рисков и бедствий, редактор газеты «Плюрализм»;
Мамбеткадыров Айдарбек Абдыраевич — независимый эксперт-юриста;
Абакирова Асель Мырзакановна — кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж. Баласагына;
Мурзабеков Кантемир Зулумович — экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Иманкулов Муратбек Калматович — заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования;
Шамурзаев Таалайбек Турсунович — заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ им. Б. Ельцина, профессор, доктор юридических наук.
Выведена из состава Керезбекова К. К. в связи с семейными обстоятельствами.
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