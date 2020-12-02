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Правительство заинтересовано в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китайской Народной Республикой, заявил и. о. премьер-министра Артём Новиков на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Он поблагодарил китайскую сторону за постоянную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Отношения между нашими странами основаны на принципах дружбы, партнёрства и добрососедства», — отметил Артём Новиков.

Посол Ду Дэвэнь сообщила о том, что правительство Китая решило предоставить очередную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, которую доставят в Кыргызстан в ближайшее время.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества.

«Китай — один из ключевых наших торговых и инвестиционных партнёров. Правительство готово обеспечить защиту китайских инвестиций и нацелено на дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Я сам, как сопредседатель межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, готов встретиться с представителями китайского бизнеса для обсуждения вопросов инвестиционного взаимодействия», — заверил Артём Новиков.

По вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке госграницы посол Ду Дэвэнь сообщила о текущей эпидемиологической ситуации в Кашгарском округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность возобновления работы указанных КПП, что поспособствует увеличению объёма прохождения грузовых транспортных средств, в обычном режиме в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Участники встречи пришли к мнению о необходимости поиска обоюдно приемлемых вариантов решения ситуации. Также стороны обменялись мнениями о возможном восстановлении авиасообщения между двумя странами на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов.