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В 2020 году отмечается 175-летие великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. В честь этого в Кыргызско-Казахском университете открыли аудиторию его имени.

Абай Кунанбаев оставил яркий след в мировой истории. Его труды перевели на многие языки. Недаром Международная организация тюркской культуры объявила 2020-й Годом Абая. Для казахстанцев он национальный герой. Его имя увековечили в названии культурных учреждений, парков, улиц и населёенных пунктов, ежегодно проводят мемориальные мероприятия. Старт юбилейному году дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В статье «Абай и Казахстан в XXI веке» он рассказал об актуальности его наследия.

Ценят Абая Кунанбаева и в нашей республике — в 2019-2020 годах выпустили сборник его стихотворений, поэмы и «Слова назидания», переведённые на кыргызский язык. Писатель Чингиз Айтматов отзывался о нём так: «Как олицетворение интеллектуальности, нравственной и духовной культуры своего народа, Абай есть, несомненно, национальное достижение мирового порядка».

На церемонии открытия аудитории собрались представители Кыргызско-Казахского университета и члены казахской диаспоры и обсудили творчество поэта.

«Мысли Абая об отношении человека к Родине и другим людям свежи по сей день. Он писал: «Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн Вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. И бытие души такого человека тогда ничем не разнится от бытия иной твари», — сказал советник-посланник посольства Казахстана в Кыргызстане Алмат Тоекин. — Произведения Кунанбаева пропагандируют общечеловеческие ценности и являются достоянием мирового сообщества. Празднование юбилея Абая придаёт новый импульс узнаваемости его произведений и всего Казахстана в мире».

Писатель Айдарбек Сарманбетов перевёл ряд произведений А. Кунанбаева на кыргызский язык. «С его творчеством я знаком с детства — дедушки и бабушки рассказывали стихотворения. Некоторые думают, что Абай только поэт. Он также большой прозаик и мыслитель, — сказал Айдарбек Сарманбетов нашей газете. — Он призывал к интернационализму. Говорил, что для развития надо перенимать хорошее у других. Отмечал важность знаний. Чтобы стать человеком и народом, надо стремиться к науке и образованию. Эти идеи важны и сегодня».

Кыргызско-Казахский университет выбрали для важного мероприятия не случайно. С момента своего открытия, в 2012 году, он укрепляет связь братских народов. В прошлом году вуз прошёл международную аккредитацию. Там четыре факультета: экономики, юриспруденции, педагогики и лингвистики. На рынке труда выпускников этого вуза очень ценят.

«Казахи и кыргызы близки. Открытие данной аудитории ещё сильнее укрепит нашу дружбу, — сказал нам декан юридического факультета Кыргызско-Казахского университета Алмасбек Канаев. — Прочны между странами и студенческие связи. Ежегодно учащиеся нашего вуза ездят на стажировку в Казахстан. А казахстанцы — к нам. Это хорошее подспорье для полноценной подготовки специалистов».

Он добавил, что обучение в их вузе ведут по современным технологиям. Особое внимание уделяют воспитательной работе. Часто выпускают онлайн-конференции, видеоролики и гостевые лекции. В 2019 году, например, подготовили ролики к 75-летию Победы. «Это помогает студентам закреплять полученные знания на практике», — отметил Алмасбек Канаев.

За успехи в учёбе и активное участие в жизни вуза Алмат Тоекин вручил нескольким студентам благодарственные письма и памятные подарки. Затем они продекламировали отрывки из произведений Абая.

«Второй год учусь здесь на лингвиста. Уровень преподавателей высший! Студенты получают хорошие знания. Я, конечно, не могла пройти мимо творчества Абая. Читала его биографию и стихотворения. Он выдающийся поэт, философ и человек», — сообщила нам студентка Алёна Мамакина.

«И я знаю о нём немало. Это великий писатель, поэт, композитор и общественный деятель. Важно изучать историю других народов. Такие мероприятия, как сегодняшнее, этому помогают», — добавил студент Айдин Дайыркулов.

В аудитории имени Абая будут преподавать казахский язык и абаеведение.

Иван МАРЧЕНКО.