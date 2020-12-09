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За активное участие в мужественной борьбе с распространением коронавируса медалью «Шагнувшие в бессмертие», учреждённой ОО «Союз Чернобыль», в Бишкеке награждены 33 кыргызстанца. Это врачи, офицеры МЧС, МВЛ и военнослужащие подразделений Госкомитета по делам обороны, которые отмечены за большой вклад в борьбу с глобальной пандемией.

За время пандемии более 3,5 тысячи медиков заразились коронавирусом, 86 умерли, у сотни сотрудников МЧС также выявили положительный тест на COVID-19. Медали особо отличившимся врачам, спасателям и военным вручали чернобыльцы и сотрудники посольства России в Кыргызстане. Это знаковое событие совпало с 34-й годовщиной установки на месте аварии мирового масштаба специального саркофага. Тем самым был надёжно закрыт очаг радиации Чернобыльской АЭС. В этой работе принимали участие и посланцы нашей страны.

Открыл церемонию награждения статс-секретарь МЧС Азамат Мамбетов, который сообщил, что в наступающем 2021 году исполняется 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Эта авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ столетия, когда миллионы людей подверглись радиации и тысячи покинули обжитые дома. Урон мог стать гораздо ощутимее, если бы не героизм и самопожертвование тех, кто мужественно принял участие в ликвидации последствий. Среди них находилось свыше 3 тысяч кыргызстанцев, часть которых, к сожалению, уже ушла из жизни.

Представитель МЧС акцентировал, что они делали это в исключительно сложных условиях и с огромной опасностью для собственной жизни. Те, кто был тогда на АЭС в 30-километровой зоне в Чернобыле, не думали о степени личного риска, а чётко понимали, что последствия аварии необходимо устранить. Их профессионализм и способность принимать ответственные решения в самой непростой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней. Честь им и слава! Сегодня чернобыльцы чтут тех, кто своим личным плодотворным участием и напряжёнными усилиями помог республике выстоять против глобальной угрозы пандемии коронавируса, и вручают награду — медаль «Шагнувшие в бессмертие» лучшим медикам, спасателям, силовикам и военнослужащим, которые отличились на передовой борьбы с COVID-19.

Затем со словами благодарности выступил атташе посольства РФ Руслан Гилязов, который приветствовал участников церемонии награждения. Он отметил, что отношения между нашими странами основаны на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства. Российская сторона оказывает Кыргызстану всестороннюю и постоянную поддержку в сложный для республики период, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Так, уже в феврале 2020 года в Бишкек поступили из РФ первые 500 тест-систем для диагностирования инфицированных граждан. Всего передали около 2 тысяч тест-систем для проведения более 207 исследований по выявлению заболевших COVID-19. Для оснащения мест высокой проходимости российская сторона предоставила 10 стационарных приборов для дистанционного измерения температуры тела. Кроме того, республика получила оборудование и медикаменты на сумму более 205 млн. рублей. Среди них аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы и т. д. На днях российской стороной принято решение о финансировании по линии программы ПРООН в КР на сумму около $290 тысяч. Свой вклад в борьбу с пандемией успели внести и российские медики, прибывшие в КР этим летом. При их участии проведено обследование более 4 тысяч человек, а около 600 человек вылечены от коронавируса. Кроме этого, российские врачи успели оказать содействие в создании нового протокола лечения коронавирусной инфекции в Кыргызстане, что позволило заметно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. «Вместе с тем вызывает восхищение самоотверженный труд врачей, представителей Министерства обороны, МВД и МЧС вашей страны, которых мы здесь сегодня торжественно чествуем. Желаю всем причастным к этому мероприятию крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо безопасности народа Кыргызстана». В завершение выступления оратор напомнил, что ровно 34 года назад в рамках ликвидации крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века на территории Чернобыльской АЭС закончили сооружение укрытия, более известного как саркофаг. Тогда советские люди, среди которых по меньшей мере 3 200 кыргызстанцев, как один, плечом к плечу стойко выдержали это серьёзное испытание. «Эта история ясно подтвердила, что вместе нам по плечу преодолеть любое препятствие. Спасибо вам всем большое!» — заключил свою речь дипломат.

«Этот год выдался весьма тяжёлым. С прошлого декабря и по сегодняшний день весь мир вышел на борьбу с мировой катастрофой COVID-19, и все сидящие в этом зале граждане активно помогали стране бороться с пандемией. Хотел бы искренне поблагодарить, специалистов из всех отечественных профильных ведомств, особенно наших эпидемиологов, медиков, военных, милиционеров. Они целеустремлённо и бескорыстно трудились», — сказал в своём выступлении на мероприятии президент ОО «Ветераны и инвалиды» «Союза Чернобыль» КР Кадырбек Сасыкулов. Оратор сердечно поздравил всех участников торжественной церемонии и заметил, что инфекция нанесла немалый ущерб здоровью и самочувствию кыргызстанцев. «Мы, чернобыльцы, хотим выразить слова благодарности и своё отношение к вам, как к героям, принимавшим участие в борьбе с коронавирусом и сегодня шагнувшим в бессмертие. От лица членов нашей организации и от чернобыльцев России хочу всех искренне поблагодарить за отзывчивость. Спасибо вам, берегите себя и здоровье близких и будьте мужественны!» — завершил приветствие глава чернобыльцев Кыргызстана.

Душевные и искренние слова поздравлений высказали в адрес виновников торжества Торокул Мадалиев — полковник милиции, заместитель начальника управления МВД республики и Максатбек Ташназаров — полковник, и. о. заместителя председателя Госкомитета по делам обороны КР.

Затем состоялось вручение медали «Шагнувшие в бессмертие» сотрудникам министерств и ведомств республики, принимавшим активное и самоотверженное участие и отличившимся в борьбе с распространением коронавируса, а также в связи с 34-й годовщиной возведения саркофага на Чернобыльской АЭС.

Удостоенные наград сотрудники МЧС Улукбек Конкорбаев и Чингиз Базарбаев в беседе признались, что полученные ими и их коллегами высокие награды стали для них неожиданными, и в то же время знаки отличия являются хорошей мотивацией в дальнейшей работе. «Мы сутками занимались встречей и транспортировкой всех кыргызстанцев, прибывающих в республику из-за рубежа. Разумеется, совсем не думали, что нас ждут награды или другие знаки отличия. Слишком много было работы, так что узнали об этом приятном событии только в канун награждения, когда нас пригласили в МЧС. Мы очень рады и готовы дальше так же чётко выполнять профессиональный и воинский долг в борьбе с распространением инфекции», — ответили на вопрос журналистов оба награждённых спасателя.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.