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Исполняющий обязанности Президента, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов принял участие в работе сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции, состоявшейся под председательством Российской Федерации.

В мероприятии участвовали президенты: Республики Беларусь — Александр Лукашенко, Республики Казахстан — Касым-Жомарт Токаев, Российской Федерации — Владимир Путин, Республики Таджикистан — Эмомали Рахмон, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Участники обсудили состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, реализацию решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ в межсессионный период, а также развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества государств — членов ОДКБ.

По итогам сессии члены совета одобрили ряд проектов документов, которые в индивидуальном порядке внесут им на подписание.

Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ;

Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ о формировании справедливого и устойчивого мироустройства;

Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Плане развития военного сотрудничества государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы»;

«Об Антинаркотической стратегии государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы»;

«О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках ОДКБ продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла»;

«О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств — членов ОДКБ»;

«О базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ»;

«О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств — членов ОДКБ»;

«О распределении квотных должностей в секретариате ОДКБ»;

«Об Отчёте об исполнении бюджета ОДКБ за 2019 год»;

«О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2021 год»;

«О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности»;

Протокольное решение «О председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности»;

Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности (документ будет внесён на подписание членам СКБ ОДКБ после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров);

Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года (документ будет внесён на подписание членам СКБ ОДКБ после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).

Добавим, что на заседании выступил Талант Мамытов.

«Несмотря на все трудности, Кыргызстан с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ, всецело поддерживает идеи и инициативы, направленные на обеспечение региональной и международной безопасности и укрепление потенциала Организации в целом», — отметил и. о. главы государства, подчеркнув, что данная сессия проходит в непростое время — пандемия коронавирусной инфекции, став основной проблемой для человечества, крайне неблагоприятно сказалась на всей системе мироустройства, в том числе мировой экономике и торговле. Талант Мамытов добавил, что отсюда и все негативные последствия социального и гуманитарного характера, прежде всего для развивающихся стран, к которым относится и Кыргызстан. Он остановился на общественно-политической ситуации, сложившейся в стране.

«Не вдаваясь в подробности произошедших событий, об этом мои коллеги, думаю, осведомлены на достаточном уровне, хотелось бы отметить, что сегодня самым важным для нас стал взятый курс на выполнение тех требований народа и устранение ошибок, которые допущены в ходе выборов в парламент страны 4 октября 2020 года. В настоящее время общественно-политическая ситуация в Кыргызстане нормализована. Республика остаётся полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Органы государственной власти работают в штатном режиме», — сказал Талант Мамытов, отметив, что 10 января 2021 года пройдут выборы Президента Кыргызской Республики, в связи с чем заверил, что органы власти приложат все усилия для проведения честных и конкурентных выборов, что является важным шагом для дальнейшей стабилизации ситуации в стране. В этом ключе он отметил принципиальную позицию глав государств — членов ОДКБ во время событий 5-6 октября текущего года в Кыргызстане и поблагодарил за понимание ситуации и поддержку в трудное для страны время. И. о. главы государства подчеркнул, что следует открыто признать — мир становится другим, противоречия в мировой экономике обострили и без того сложные социальные проблемы человечества.

«Глобализация и развитие новейших технологических процессов вместе с тем породили и огромные проблемы в экологии, нерациональном использовании природных ресурсов планеты. Бедность и безработица становятся настоящим бичом для развивающихся экономик. В связи с этим социально-политическая нестабильность в отдельных уголках мира создаёт реальную угрозу для всей системы мировой безопасности. Однозначно — мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия. Все эти факторы мирового развития как никогда требуют от государств — членов ОДКБ согласованных и коллективных действий. Сегодня ОДКБ обладает реальными возможностями для решения задач по обеспечению региональной и глобальной безопасности», — сказал и. о. Президента.

В этом плане Талант Мамытов подчеркнул особую роль Российской Федерации в ОДКБ, а именно в стабилизации ситуации не только на Кавказе, но и в других сложных регионах.

«В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути её развития», — добавил он, также подчеркнув, что текущий год особенный для стран — участниц Организации.

«В уходящем году мы вместе отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Должен особо отметить, что именно эта Победа объединила наши народы и указала путь вперёд. Понеся огромные человеческие и материальные потери в той страшной войне, именно наши народы сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке и единству. Свидетельство тому — взаимодействие наших стран в рамках ОДКБ и других авторитетных организаций. Общая история, высокий союзнический дух и взаимная поддержка — главные составляющие Организации Договора о коллективной безопасности», — отметил Талант Мамытов, выразив глубокую благодарность Президенту России Владимиру Путину, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и другим партнёрам за регулярную поддержку Кыргызстана в борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

«Результаты нашей совместной работы показывают, что только вместе можно преодолеть это сегодняшнее тяжёлое испытание. Так было всегда, так будет и впредь», — заключил и. о. Президента Талант Мамытов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.