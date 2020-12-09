Технологии облегчают жизнь
Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров посетил государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия «Тундук».
Вице-премьер-министр отметил, что эффективное внедрение цифровизации является одним из ключевых факторов развития страны. «Мы видим, что в центре «Тундук» работают опытные специалисты, получившие образование в ведущих зарубежных университетах. Для дальнейшей цифровизации регионов важно обучение и местных специалистов. Активизация мер по цифровизации в государственных и муниципальных органах значительно облегчит жизнь простых граждан», — сказал Равшанбек Сабиров. Он подчеркнул, что в настоящее время ведётся большая работа по внедрению современных технологий в повседневную жизнь общества с целью перевода государственных услуг в электронный формат. «Благодаря этим усилиям гражданам стало быстрее и проще получать государственные услуги. Самое главное, снизился риск коррупции. В настоящее время страна находится в процессе цифровизации, при этом вопрос кибербезопасности должен находиться в центре внимания. Для этого необходимо активизировать усилия по созданию центра обработки данных, соответствующего международным стандартам», — заключил вице-премьер-министр.
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