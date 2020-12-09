КПП: для полного исключения коррупции
По поручению и. о. премьер-министра, первого вицепремьер-министра Артёма Новикова руководитель аппарата правительства — министр Бактыбек Аманбаев проинспектировал работу КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» на кыргызско-казахском участке государственной границы.
По его словам, на данном КПП в настоящее время работают 8 служб по прохождению, контролю и учёту товаров через государственную границу, при этом в случае наличия единой автоматизированной системы учёта и контроля товаров работу могла бы осуществлять лишь одна служба.
«Мы должны воспользоваться опытом зарубежных стран, которые смогли перевести работу на КПП на автоматизированный порядок ведения учёта и контроля товаров, и в данном процессе задействована лишь техника. Бесконтактная форма полностью исключит коррупционные риски», — подчеркнул Бактыбек Аманбаев, отметив, что при пересечении госграницы грузовыми автомашинами соответствующие службы проводят лишь визуальный осмотр, что не исключает ввоза контрабанды и других запрещённых товаров.
«Следует установить ска- нерную технику, работающую на бесконтактной основе. Это не только остановит ввоз контрабанды и других запрещённых товаров на территорию республики, но и полностью избавит систему на КПП от коррупционных явлений», — сказал он.
Далее Бактыбек Аманбаев ознакомился с алгоритмом прохождения, контроля и учёта товаров через КПП. Он отметил, что в некоторых случаях цифры, указанные в учётной книге, не всегда отражают реального количества проследовавших транспортных средств через эти пункты, что также говорит о наличии здесь коррупционных схем.
По итогам ознакомления с работой контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек — Автодорожный» дан ряд поручений профслужбам, в том числе налоговой и таможенной, пограничной внести предложения, направленные на системные изменения в деятельности пунктов учёта товаров посредством обеспечения прозрачности их работы, автоматизированного учёта пропуска товаров. Предстоит также провести ротацию служащих на пунктах пропуска.
«Данные изменения проводятся в целях полного исключения коррупционных проявлений и рисков», — заключил Бактыбек Аманбаев.
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