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По поручению и. о. премьер-министра, первого вице­премьер-министра Артёма Новикова руководитель аппарата правительства — министр Бактыбек Аманбаев проинспектировал работу КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» на кыргызско-казахском участке государственной границы.

По его словам, на данном КПП в настоящее время ра­ботают 8 служб по прохож­дению, контролю и учёту то­варов через государственную границу, при этом в случае наличия единой автоматизи­рованной системы учёта и контроля товаров работу могла бы осуществлять лишь одна служба.

«Мы должны воспользо­ваться опытом зарубежных стран, которые смогли пере­вести работу на КПП на ав­томатизированный порядок ведения учёта и контроля товаров, и в данном процес­се задействована лишь тех­ника. Бесконтактная форма полностью исключит кор­рупционные риски», — под­черкнул Бактыбек Аманбаев, отметив, что при пересе­чении госграницы грузовы­ми автомашинами соответ­ствующие службы проводят лишь визуальный осмотр, что не исключает ввоза кон­трабанды и других запре­щённых товаров.

«Следует установить ска- нерную технику, работаю­щую на бесконтактной осно­ве. Это не только остановит ввоз контрабанды и других запрещённых товаров на территорию республики, но и полностью избавит систе­му на КПП от коррупцион­ных явлений», — сказал он.

Далее Бактыбек Аманба­ев ознакомился с алгорит­мом прохождения, контроля и учёта товаров через КПП. Он отметил, что в некото­рых случаях цифры, указан­ные в учётной книге, не все­гда отражают реального ко­личества проследовавших транспортных средств через эти пункты, что также гово­рит о наличии здесь корруп­ционных схем.

По итогам ознакомления с работой контрольно-пропуск­ного пункта «Ак-Тилек — Ав­тодорожный» дан ряд пору­чений профслужбам, в том числе налоговой и таможен­ной, пограничной внести предложения, направленные на системные изменения в деятельности пунктов учёта товаров посредством обеспе­чения прозрачности их рабо­ты, автоматизированного учёта пропуска товаров. Предстоит также провести ротацию служащих на пунк­тах пропуска.

«Данные изменения про­водятся в целях полного ис­ключения коррупционных проявлений и рисков», — за­ключил Бактыбек Аманбаев.