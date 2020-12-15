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Октябрьские события, пандемия коронавируса и другие повседневные проблемы, которые постоянно сопровождали кыргызстанцев в этом году, чуть не стали помехой тому, что с поля зрения общественности могло ускользнуть одно важное культурное событие, которое произошло более полувека назад в нашей духовной жизни.

Ровно 55 лет назад снята кинокартина «Первый учитель» ещё начинающего режиссёра, молодого студента ВГИКа Андрея Кончаловского по одноимённой повести нашего земляка, великого писателя и выдающегося мыслителя XX и XXI веков Ч. Айтматова. Как известно, этот фильм талантливого режиссёра из династии Михалковых, ставший первой его полнометражной художественной продукцией и выпускной дипломной работой, имел ошеломительный успех (правда, не в Кыргызстане, а за рубежом). Картина завоевала несколько международных призов, заслужила достойное признание как критиков и профессионалов кино, так и зрительской аудитории всей планеты. Но также известно, что до этого он снял короткометражный фильм и получил «Бронзового льва» на Венецианском фестивале. Фортуна улыбнулась и «Первому учителю». Картина получила премию на II Международном кинообозрении «Капитолийский Юпитер» в Риме (1966), приз Всесоюзного кинофестиваля в Киеве (1966), специальную премию жюри на Международном кинофестивале в Йере (1967). Исполнительница роли Алтынай Н. Аринбасарова получила серебряную медаль и Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале (1966), конкурируя со знаменитыми Джейн Фонда, Ингрид Тулин, Джули Кристи.

Говоря о достоинствах картины, невольно задаёшься вопросом: в чём секрет её успеха? В данной статье делается попытка отразить этот сегмент, построив краткий анализ на чётких и внятных тезисах, чтобы точно оценить идейно-философскую, художественно-эстетическую, онто-гносеологическую и аксиологическую ценность картины.

Основная причина того, что фильму «Первый учитель» А. Кончаловского исполнилось 55 лет

Как это ни странно, но даже сегодня мы воспринимаем статус учителя через призму образа Дуйшена, учитывая его энтузиазм, самоотдачу и бескорыстие, поскольку сами — продукт учителей, которые дали нам очень строгое педагогическое воспитание. Поэтому учительская тема всегда остаётся в фарватере и авангарде нашего внимания. Так случилось и в этот раз, чисто случайно. В сентябре по телевизору в новостях показывали сюжет об одной учительнице из Баткена, которая поднялась на гору и оттуда вела онлайн-занятия со своими учениками, поскольку дома у неё не ловится интернет. Эта мизансцена сильно тронула, ибо ассоциативно напомнила айтматовского Дуйшена, окружённого и в наши дни проблемами, о которых ярко повествуется в кончаловской версии. Так вот, появилось желание в очередной раз посмотреть эту картину, чтобы спроецировать аналогичные невзгоды учительства, которые даны на материале почти столетней давности, начала XX века. И поставив картину, в её самом начале можно увидеть следующую надпись, имеющую еле заметные, бледные очертания: «Производство киностудий «Мосфильм» и «Киргизфильм», творческое объединение «Глобус», 1965″. Посчитать оказалось нетрудно, ибо фильму в этом году исполнилось ровно 55 лет! Упустить такую знаменательную дату дело непростительное, а потому решено было провести сравнительный анализ повести Ч. Айтматова и фильма А. Кончаловского. На это есть и другая причина. Основой повести стала личная практика самого писателя, поскольку в годы Великой отечественной войны сам 15-летний Ч. Айтматов несколько месяцев (в зимний сезон) преподавал детям. Порою в лютые морозы ему приходилось помогать своим ученикам перейти речку вброд. Это и стало зачином повести «Первый учитель». Только основные события произведения происходят в 1920-е годы, когда в Среднюю Азию пришла советская власть.

Кино и литература — абсолютно разные искусства!

Вскрывая этот тезис, можно вспомнить факт из личной практики. В 1997 году я работал на межгосударственном телевидении «Мир». Тогда руководство компании открыло передачу «Вместе» на канале ОРТ. В проекте участвовали 9 стран СНГ, включая Кыргызстан. И вот на первую презентационную программу, куда приглашались известные люди в постсоветском пространстве, мы выбрали Болота Бейшеналиева, с которым вместе ездили в Алма-Ату для проведения телемоста с Москвой. Идея заключалась в следующем: по аналогии с фильмом «Первый учитель» Кыргызстан представляет Б. Бейшеналиева, исполнителя роли Дуйшена, а Казахстан — Наталью Аринбасарову, снявшуюся в роли Алтынай. Но по каким-то причинам она не смогла приехать, и её заменила Р. Рымбаева. Так вот, перед началом съёмок Б. Бейшеналиев рассказал мне один фрагмент, произошедший во время подготовки к фильму «Первый учитель». Он признался, что А. Кончаловский всё время заставлял его быть активным, временами жёстким, грубым, жестокосердным, а ему это казалось непонятным, ведь айтматовский Дуйшен воспринимался более миролюбивым, спокойным персонажем, нежели таким, каким требовал молодой и дерзкий режиссёр. И на его вопрос: «Андрей Сергеевич, почему вы хотите поменять айтматовского Дуйшена?» А. Кончаловский ответил следующее: «Болтик, то, что ты говоришь, — это литература, а мы с тобой снимаем кино! А это разные искусства». И действительно, после просмотра картины мы убеждаемся, как сильно она отличается от повести, поскольку полностью изменена концепция произведения. И вот на основных отличиях повести и картины мы хотели бы остановиться.

Отличие фильма от оригинала

Эстетика восприятия: кино как мир изображения, а литература как мир воображения. Во-первых, отсутствие возрастных аспектов. Если в повести показана взрослая жизнь Алтынай, находящейся в преклонном возрасте, и воплощается её просвещённый авторитетный статус в качестве академика, доктора философских наук, то в фильме эта часть её жизни не отражена совсем. Учитывая то обстоятельство, что кино — это изобразительное искусство, то с эстетической точки зрения, Алтынай Кончаловского навсегда останется в нашей памяти как трагидраматическая, но вечно юная, телесно красивая и душевно чистая натура. В этом плане айтматовскую Алтынай, как взрослую особу, мы должны воспринимать как воображаемый образ, как переход и трансформацию провинциального неофита в цивилизованную, интеллектуально-просвещённую взрослость. В самом деле, очень трудно поддаётся логике тот факт, что Алтынай может выглядеть пожилой в кончаловском варианте! Также у Айтматова воплощается невидимый образ Дуйшена, который в почтенном возрасте выполняет функции почтальона, разнося населению письма и газеты. В фильме этого тоже нет. Во-вторых, отсутствие персонажей. Такого школьника, как Суван, в повести нет, а в фильме он один из ярких трагидраматических характеров, который воплощает не только образ примерного ученика, но и верного защитника школы и борца за её сохранение, поскольку он погибает, сгорев при пожаре. В-третьих, в фильме нет безымянного и неизвестного художника, от лица которого повествует нам эту историю сам Ч. Айтматов.

Идейно-философские отличия. Традиционализм и социализм

Идея: «чужой среди своих» (из картины Н. Михалкова).

И у Айтматова, и у Кончаловского диалектика этих двух идейных направлений осуществляется через взаимодействие Дуйшена и этно-коллективной общины кыргызов, но пути решения у них — разные.

У кыргызского классика актуализация такого дерби, как традиционализм и социализм, даётся в режиме полемики, дискурса, недопонимания, субординации, в то время как у А. Кончаловского — на уровне ярой оппозиции, крайнего антагонизма, эмоциональной ненависти друг другу, акцентированная на усиление и углубление конфликта. Поэтому простые люди не понимают Дуйшена не из-за того, что он плохой или злой, а из-за того что он не свой, чужеродный. В фильме у старика Картанбая есть одно изречение. Он говорит: «Без обычая жить нельзя. Обычай, как глиняный горшок: разбей его, и вода выльется». Но мечты Дуйшена совсем о другом: о социализме, как символе отмены старых ценностей. Именно в нём он видит смысл счастья всех людей, поскольку там не будет голода, страха перед баями, духовного и материального обнищания народа, а девушки станут выходить замуж добровольно. Поэтому оппозиционность двух доктрин в картине даётся гораздо острее (Дуйшен: «Да разве с вами можно мировую революцию сделать»). В повести Дуйшен просто учит детей писать слово «социализм», а в фильме его ученики вместе с ним скандируют социализм как на демонстрации, делая выбор в его пользу.

Социально-философские отличия. Архаика и просвещение

Идея: «Мы наш, мы новый мир построим» («Интернационал» Э. Потье и П. Дегейтера). Оба автора, отдавая предпочтение просвещению, как основному вектору развития, по-разному подходят к методу реализации. Айтматовский Дуйшен в продвижении своих просветительских ценностей более мягок и толерантен, как в отношении с необразованным, «тёмным» этносообществом, так и со своими учениками. Для него характерны национальные нормы поведения, способность быть частью этноколлективной среды. Однако Дуйшен Кончаловского в педагогической практике не только воплощает символ мечтательства и романтики, но временами резок, категоричен, груб и жесток, когда кем-то оспариваются его идеалы. У Айтматова нет места, где Дуйшен жестоко трясёт Сувана! Учитель даже в мыслях не допускает возможности смерти Ленина (Суван: «Все умрут? И я? И ты? И Ленин?»). Но идея реализации просвещения детей для него становится главной, и он убеждён, что архаичные представления мешают этому (отец Сувана: «из-за школы твоей проклятой»; мать Сувана: «если бы не ты»; Дуйшен: «если бы вы помогли мне хоть немного»). Во всяком случае, образно мы воспринимаем две ипостаси Дуйшена в просветительском смысле. В повести больше культивируется тезис «ученье — свет, неученье — тьма», а в фильме известное изречение: «Светя другим — сгораю сам», поскольку ради воплощения идей просвещения упёртый Дуйшен идёт до конца, даже ценою лишения собственной жизни. (Дуйшен: «Я уйду только тогда, когда срублю ваш тополь и построю новую школу»; «Если вы не хотите этого, то у вас один выход: убить меня»).

Идеологические отличия

Апофеоз малограмотного и дон кихотствующего учителя-изгоя и предвосхищающего пророка. Идея: «Нам песня твоя не нужна» (стихи И. Сталина). Анализируя оба произведения, наталкиваешься на одну особенность: в картине ярко раскрыт идеологический аспект. Если у Айтматова Дуйшен воплощает более умеренный тип зарождающегося советского человека, то у Кончаловского — он ортодоксальный фанат идей большевизма, реализующего принцип «кто не с нами, тот против нас» (народ Дуйшену: «Уходи!»; Дуйшен: «Вы жалкие трусы. Мне стыдно за вас, рабы»). В фильме есть элемент скрытой антисоветчины, поскольку Кончаловский — потомок старинного дворянского рода, поэтому временами Дуйшен противоречив, ибо хотя часто он беззащитен, но одновременно может прибегнуть к силе, тем самым компрометируя новую власть. Отсюда он тяжело воспринимается провинциальным сознанием. И здесь предлагается парадоксальная аналогия. Как вы знаете, Сталина называли Великим учителем и у него были два стихотворения, которые нашли после его смерти. Нам не известно, знал ли об этом А. Кончаловский, но его Дуйшен очень похож на героя, воплощённого Сталиным как автопортрет. Это заметно в первом стихотворении, где отражается образ, который идентичен Дуйшену.

Ходил он от дома к дому,

Стоял у чужих дверей

Со старым дубовым пандури,

С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне,

Как солнечный блеск, чиста

Сияла великая правда,

Возвышенная мечта.

Но вместо любви и славы

Люди его земли

Жаждущему отраву

В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый!

Пей, осуши до дна!

И правды твоей нам не надо,

И песня твоя не нужна!»

У Айтматова нет мотива угрозы жизни Дуйшена, а у Кончаловского — есть, так как в конце картины его хотят убить топором. Также стоит напомнить о втором стихотворении Сталина, в котором он представлен не только как солдат, но и как раб, судья, исполнитель и послушник высшей воли. И в картине действительно создаётся метафизическое ощущение, что Дуйшен всецело служит возвышенной идее, непонятной для народа и негативно воспринимаемой им. Поэтому простые люди хотят изгнать его. В то же время в картине ярко отражается пророческая миссия Дуйшена, поскольку рубит тополь, как символ старого мира, с помощью которого он хочет построить новое. И не случайно звуки двух топоров Дуйшена и Картанбая, бьющихся о дерево, постепенно переходят в звуки стали, как наступление жестоких годов диктатуры Сталина, поскольку в 1924 году, в котором происходит действие картины, Ленин умирает. Во-вторых, Дуйшен Кончаловского идеологически более подкован, чем у Айтматова, поскольку Сувану в будущем он пророчит роль «настоящего большевика», а детей учит точно определять, «кто их враг, а кто друг».

Художественно-эстетический почерк Кончаловского — как советского Куросавы на кыргызско-азиатской почве. Идея: самурай-одиночка против старого мира, тандем «учитель-ученица». Когда Кончаловский снимал «Первого учителя», он находился под сильным влиянием Акиро Куросавы, которого мы больше знаем по фильму «Дерсу Узала», где снимался наш С. Чокморов. Мы считаем, что он берёт такие сюжетные мотивы японского мастера, как темы героя-одиночки, связи учителя и ученика, мотив контраста героя и его окружения. Кончаловский временами осознанно преувеличивает движения и эмоции своих героев, чтобы довести до высокой амплитуды напряжения психологическое состояние персонажей в первую очередь Дуйшена. И вот на факторе намеренного преувеличения реальности надо бы остановиться. Во-первых, преувеличение негативных сторон кыргызской архаичности и традиций, как изолированного сообщества. В фильме в достаточно грубой манере показана бытовая жизнь кыргызов, начиная от нищеты и отсталости до неадекватных форм поведения, которые высвечиваются в пространстве, где нет никаких благ цивилизации. Это сильно проскальзывает в эпизодах, когда простые люди жадно глотают бешбармак, тётя Алтынай (актриса Куюкова) мажет лицо грязью, брат бая всё время ходит пьяным и т. д. Все эти моменты вызвали возмущение у национальной элиты, включая первого секретаря ЦК Т. Усубалиева. Но особое негодование было обращено на сцену обнажённой Алтынай, когда она купается в речке. В традиционном смысле, безусловно, эти нюансы где-то оправданы, поскольку фрагмент ментально сталкивается с консервативно-патриархальным и исламским представлениями об этико-эстетическом облике девушки, где приветствуется её закрытость, а публичная нагота, как сексапильно-открытый облик западных женщин, отрицается. И здесь самолюбие кыргызов оказалось задето, поскольку они восприняли всё это в качестве унижения. Картину запрещали показывать, но в дело вступился сам Айтматов и спас её, ибо он понимал замысел автора. Ведь купание Алтынай выглядит как символ смывания грязи старого мира, а Кончаловский остался верен платформе Куросавы, сочетая Восток и Запад. Поэтому все эти сцены нужно воспринимать не буквально, а иносказательно, как фактор художественной правды, художественного освоения реальности, на которые автор имеет право. Во-вторых, преувеличение индивидуальности персонажей. Также в традициях Куросавы у Кончаловского сделан особый акцент на индивидуальности и личности героев, их свободе и природной сущности, естественной фактуре Дуйшена и Алтынай. К примеру, если вспыхнувшая любовь между ними у Айтматова даётся вскользь, через средний возраст Алтынай, то в картине она показана открыто, воплощая «первую любовь» девушки-подростка, получающую естественный, свободный, интимный характер, как и у японского художника. Поэтому под занавес фильма индивидуальность Алтынай и Дуйшена показана на фоне прощания возле железной дороги (символ цивилизации), поскольку они воплощают одиночество, ибо вынуждены покинуть айыл. В повести же Алтынай провожают односельчане и школьники. В-третьих, преувеличение полифонии знаков. Возвращаясь к теме рубки тополя, мы замечаем ещё одну деталь, кроме того, что звуки двух топоров напоминают звуки бьющейся стали о металл (как отмечено выше). Если применить к этому эпизоду метод Куросавы, то постепенно возникает ощущение, что полифония звуков от двух топоров аналогична скрещивающимся ударам двух самурайских сабель (Картанбай и Дуйшен), как символ неоконченной борьбы старого и нового миров. В-четвёртых, преувеличение действий Дуйшена, отражающего новый мир. В повести смерть Ленина показана через спокойное и молчаливое поведение Дуйшена, сообщающего о кончине пролетарского вождя только своим ученикам. В фильме же учитель, находящийся в состоянии вселенского горя, будит весь сонный айыл, поджигает стог сена, говоря: «Я не позволю вам спать». И шепчет про себя: «Ленин умер». Говоря иначе, в картине трагический тонус фрагмента получает более масштабный характер, передающий зрителям потерю планетарного объёма. В-пятых, преувеличение действий бая отражающего старый мир. Если у Айтматова образ бая устами его жены получает в свой адрес проклятия и ненависть, то у Кончаловского он вызывает чувство непонятого человека, отражая образ кормильца общины и семьи, фактурного мужчины, делового хозяина и гордого джигита, поскольку он даже отталкивает её, злобно глядя в сторону. Отсюда — один вердикт. В повести кыргызское общество избавляется от авторитарного бай-манапа, а в картине его увозят уже новые автократы (как показала история) в милицейской форме. Здесь сказывается аристократическая кровь самого Кончаловского, который к теме богатства и бедности подходит не с позиции лютой ненависти к кыргызскому вельможе, а с позиции понимания его состояния, поскольку тот лишается всего, что имел. Возникает ощущение, что режиссёр смотрит на него с высоты своего дворянского происхождения, так как эта тема занимала его после «Первого учителя», ибо он снял «Дворянское гнездо» (по И. Тургеневу), «Дядю Ваню» (по А. Чехову) и т. д. В-шестых, преувеличение образа тополя, отражающего старый мир. В повести Дуйшен и Алтынай сажают два тополя, которые становятся мифологическим символом «древа жизни», а также дружбы между ними, сентиментальных ощущений девушки к учителю (правда, открыто она не высказывается об этом). В картине, наоборот, учитель вместе с Картанбаем срубает тополь, который был объектом гордости старика. И здесь дерево превращается в один из центральных образов. С одной стороны, он передаёт символ старого мира, который должен служить будущему, а с другой — «древо жизни» трансформируется в «древо познания», в символ просвещения, поскольку из него учитель собирается построить школу. В-седьмых, коллективное воплощение традиций Куросавы. Большую роль в осуществлении новой кинематографической концепции «Первого учителя» сыграли другие мастера экрана. Надо отметить гениальную и талантливо воплощённую операторскую работу Г. Рерберга. Через его почерк мы проникаемся в документальность, чёткость, серьёзность его изобразительного стиля, чёрно-белую эстетику, которая придаёт фильму дополнительный объём. Примечательно, что для него «Первый учитель» тоже стал дебютной картиной. Вместе с тем свою лепту в успех фильма внёс художник-постановщик М. Ромадин, искусство которого передаёт нам новый фигуративный стиль как сходство с реальностью. Поэтому не случайно в своё время с ним сотрудничали М. Антониони и Т. Гуэрра. Следует отметить и композиторскую мысль В. Овчинникова, сумевшего передать картине проникновенное воплощение основных идей. Разумеется, большая нагрузка легла на сценаристов фильма. Кроме Ч. Айтматова, Б. Добродеева, А. Кончаловского огромное значение в новой интерпретации айтматовской повести имеет сценарное видение Ф. Горенштейна, чьё пессимистическое творчество добротно легло в основу оригинальной трактовки произведения, поскольку по-особенному звучит «воздух ярости» азиатских лиц среди гор, кипучей страсти, ненависти и борьбы.

Фильм «Первый учитель», который дал кинодеятелям «путёвку в жизнь»

Первое. После «Первого учителя», спустя буквально год, в 1966-м, кыргызский актёр Б. Бейшеналиев снялся у А. Тарковского в картине «Андрей Рублёв» в роли татарского хана или царевича Талыча. Сценарий фильма написал А. Кончаловский вместе с режиссёром фильма, а музыку — В. Овчинников. Второе. Начался многолетний творческий тандем «А. Кончаловский — Г. Рерберг». С 1966-го по 1970 год они вместе сняли картины «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Дворянское гнездо» и «Дядя Ваня». Есть ещё один важный штрих к фильму. Благодаря картине в СССР на одну семью стало больше. После «Первого учителя» режиссёр фильма А. Кончаловский женился на Н. Аринбасаровой, а позже у них родился сын Егор.

Итог. В целом этот краткий анализ показывает, что в художественном воплощении «Первого учителя» Ч. Айтматов — тоньше и иносказательнее (ведёт повествование через письмо-исповедь Алтынай и рассказ художника), а

А. Кончаловский — масштабнее и острее в изобразительном мастерстве.

P.S. Учитывая большой вклад в оригинальное воплощение повести Ч. Айтматова «Первый учитель» и за распространение кыргызской культуры за рубежом Национальная академия «Манас» и Ч. Айтматова решением научного совета присудила: звания «Почётный академик» А. Кончаловскому (режиссёр фильма «Первый учитель»),Н. Михалкову (режиссёр, сценарист, продюсер), звания «Почётный член” — Н. Аринбасаровой (исполнительница роли Алтынай), Н. Дубашеву (исполнитель роли Сувана).

Султан ТУРСУНАЛИЕВ,

кандидат философских наук, зав. отделом айтматоведения Национальной академии «Манас» и Ч. Айтматова.