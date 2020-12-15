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Исполнилось 110 лет со дня рождения Баймухамеда Буранова, почётного ветерана органов прокуратуры республики. Повторивший судьбу многих своих сверстников в годы становления советской власти в Кыргызстане, военного лихолетья и в мирное время, наш соотечественник оставил яркий след в памяти кыргызского народа, являясь примером для тех, кто готов посвятить себя служению Отечеству.

В Государственном историческом музее хранятся архивные документы о жизненном пути этого незаурядного человека и профессионала.

Баймухамед родился в 1910 году в крестьянской семье в селе Первомайском Ошской области. В 20 лет юноша стал секретарём сельсовета, активно участвовал в борьбе с басмачеством. В окружной оперативной группе ОГПУ разведчика Б. Буранова ценили за отвагу и смекалку при выполнении заданий. Благодаря ему удалось выследить и уничтожить несколько крупных отрядов басмачей. Суровая юность не помешала Баймухамеду осуществить свою мечту учиться и стать образованным человеком. В 30-е годы прошлого столетия молодая республика Советов остро нуждалась в специалистах, чтобы строить новую жизнь и создавать систему государственного управления. Отложив в сторону винтовку и шашку, Б. Буранов серьёзно берётся за учёбу: после рабфака поступает на юридическое отделение Института советского строительства в Казани, а по окончании возвращается на родину и работает в системе органов прокуратуры. Послужной список нашего героя характеризует его как руководителя высокой культуры, широкого кругозора и грамотного специалиста.

В то время подготовка управленческих кадров начиналась с назначения на самостоятельный участок работы в различные регионы страны, что положительно влияло на формирование их профессиональных и деловых качеств. В 1937 году Баймухамеда Буранова назначают прокурором Тюпского района на Иссык-Куле. Вот выдержка из представления его на эту должность: «…Беспо- щаден к врагам советской власти. Упорно занимается самообразованием, обладает феноменальной памятью и организаторскими способностями, твёрдо проводит линию партии по борьбе с нарушителями закона. Принимает непосредственное участие в операциях по обезвреживанию группировок преступных элементов, проявляя при этом мужество и самообладание. В сложных ситуациях не боится брать ответственность на себя. По характеру скромен и равнодушен к роскоши…»

В 1941 году по рекомендации боевого товарища, начальника ОГПУ Ошского округа В. Маргайтиса Баймухамед вступает в партию. Войну встретил командиром сначала пулемётного взвода, затем маршевых рот и военным дознавателем 368-го запасного стрелкового полка, дислоцированного в Самарканде. Последняя должность считалась тогда в войсках очень ответственной и сложной: маршевые роты следовали прямо на передовую, зачастую вступая в бой ещё не зачисленными в списки частей. Требовались особое оперативное чутьё и глубокие знания психологии человеческой натуры, чтобы выявить среди личного состава дезертиров, паникёров, потенциальных предателей, а то и агентов вражеских разведок. С первых же дней войны лейтенант Б. Буранов, ссылаясь на свой боевой опыт в борьбе с басмачеством, неоднократно направляет рапорты начальству с просьбой отправить его на фронт, но ему отказывают, считая, что подготовка маршевых рот — дело особой важности.

Послевоенная жизнь нашего героя тоже насыщена яркими и знаковыми событиями. Чтобы поднять страну из руин, требовалось в том числе неукоснительное соблюдение закона и порядка. Демобилизовавшись в 1945 году, Баймухамед Буранов возвращается на работу в органы прокуратуры. Блестящая и в хорошем смысле стремительная карьера на этом поприще объясняется тем, что он обладал государственным мышлением, отличался высокой работоспособностью, ответственностью за порученное дело и особой требовательностью к себе. Баймухамед Буриевич дважды назначался прокурором Ошской области, проявив себя непримиримым борцом за справедливость и верховенство закона, и ему каждый раз удавалось вывести надзорное ведомство в число передовых за высокие показатели в работе. Достаточно сказать, что в разные годы два генеральных прокурора СССР награждали нашего героя именными часами за безупречную службу, большой вклад в развитие системы органов прокуратуры, подготовку и воспитание кадров. А его ратный труд в годы Великой Отечественной войны отмечен государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Старший советник юстиции Б. Буранов активно участвовал в общественно-политической жизни республики. Избирался делегатом 9-го съезда Компартии Киргизии, депутатом Ошского областного совета депутатов трудящихся. Жители региона называли его настоящим народным избранником за внимательное отношение к их нуждам и проблемам. Выделялся простотой в общении с людьми, доступностью и демократичностью. Всегда тактичный и доброжелательный, Баймухамед Буриевич пользовался большим уважением в народе. С 1964 года до выхода в 1970-м на пенсию он возглавлял коллегию адвокатов районов и городов республиканского подчинения. О его принципиальности, честности и справедливости в юридическом сообществе ходили легенды. Жизнь часто проверяла Б. Буранова на гражданскую зрелость и прочность характера. Он мужественно прошёл испытания, не роняя чести и достоинства, придерживаясь принципов — не сгибаться под тяжестью обстоятельств, идти наперекор им, всегда быть честным перед самим собой и народом.

Почётный ветеран органов прокуратуры, персональный пенсионер Баймухамед Буранов ушёл из жизни в 1981 году, до конца своих дней оставаясь верным сыном Отечества, которое беззаветно любил, бесстрашно защищал и достойно трудился на его благо. Судьба этого замечательного человека — частица нашей общей истории и пример для молодого поколения кыргызстанцев.

Сергей СИДОРОВ.

Фото из семейного альбома Бурановых.