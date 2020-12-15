Main Menu

Штрихи к портрету прокурора

| декабря 11, 2020
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Исполнилось 110 лет со дня рождения Баймухамеда Буранова, почётного ветерана органов прокуратуры республики. Повторивший судьбу многих своих сверстников в годы становления советской власти в Кыргызстане, военного лихолетья и в мирное время, наш соотечественник оставил яркий след в памяти кыргызского народа, являясь примером для тех, кто готов посвятить себя служению Отечеству.

В Государственном историческом музее хранятся архивные документы о жизненном пути этого незаурядного человека и профессионала.

Баймухамед родился в 1910 году в крестьянской семье в селе Первомайском Ошской области. В 20 лет юноша стал секретарём сельсовета, активно участвовал в борьбе с басмачеством. В окружной оперативной группе ОГПУ разведчика Б. Буранова ценили за отвагу и смекалку при выполнении заданий. Благодаря ему удалось выследить и уничтожить несколько крупных отрядов басмачей. Суровая юность не помешала Баймухамеду осуществить свою мечту учиться и стать образованным человеком. В 30-е годы прошлого столетия молодая республика Советов остро нуждалась в специалистах, чтобы строить новую жизнь и создавать систему государственного управления. Отложив в сторону винтовку и шашку, Б. Буранов серьёзно берётся за учёбу: после рабфака поступает на юридическое отделение Института советского строительства в Казани, а по окончании возвращается на родину и работает в системе органов прокуратуры. Послужной список нашего героя характеризует его как руководителя высокой культуры, широкого кругозора и грамотного специалиста.

В то время подготовка управленческих кадров начиналась с назначения на самостоятельный участок работы в различные регионы страны, что положительно влияло на формирование их профессиональных и деловых качеств. В 1937 году Баймухамеда Буранова назначают прокурором Тюпского района на Иссык-Куле. Вот выдержка из представления его на эту должность: «…Беспо- щаден к врагам советской власти. Упорно занимается самообразованием, обладает феноменальной памятью и организаторскими способностями, твёрдо проводит линию партии по борьбе с нарушителями закона. Принимает непосредственное участие в операциях по обезвреживанию группировок преступных элементов, проявляя при этом мужество и самообладание. В сложных ситуациях не боится брать ответственность на себя. По характеру скромен и равнодушен к роскоши…»

В 1941 году по рекомендации боевого товарища, начальника ОГПУ Ошского округа В. Маргайтиса Баймухамед вступает в партию. Войну встретил командиром сначала пулемётного взвода, затем маршевых рот и военным дознавателем 368-го запасного стрелкового полка, дислоцированного в Самарканде. Последняя должность считалась тогда в войсках очень ответственной и сложной: маршевые роты следовали прямо на передовую, зачастую вступая в бой ещё не зачисленными в списки частей. Требовались особое оперативное чутьё и глубокие знания психологии человеческой натуры, чтобы выявить среди личного состава дезертиров, паникёров, потенциальных предателей, а то и агентов вражеских разведок. С первых же дней войны лейтенант Б. Буранов, ссылаясь на свой боевой опыт в борьбе с басмачеством, неоднократно направляет рапорты начальству с просьбой отправить его на фронт, но ему отказывают, считая, что подготовка маршевых рот — дело особой важности.

Послевоенная жизнь нашего героя тоже насыщена яркими и знаковыми событиями. Чтобы поднять страну из руин, требовалось в том числе неукоснительное соблюдение закона и порядка. Демобилизовавшись в 1945 году, Баймухамед Буранов возвращается на работу в органы прокуратуры. Блестящая и в хорошем смысле стремительная карьера на этом поприще объясняется тем, что он обладал государственным мышлением, отличался высокой работоспособностью, ответственностью за порученное дело и особой требовательностью к себе. Баймухамед Буриевич дважды назначался прокурором Ошской области, проявив себя непримиримым борцом за справедливость и верховенство закона, и ему каждый раз удавалось вывести надзорное ведомство в число передовых за высокие показатели в работе. Достаточно сказать, что в разные годы два генеральных прокурора СССР награждали нашего героя именными часами за безупречную службу, большой вклад в развитие системы органов прокуратуры, подготовку и воспитание кадров. А его ратный труд в годы Великой Отечественной войны отмечен государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Старший советник юстиции Б. Буранов активно участвовал в общественно-политической жизни республики. Избирался делегатом 9-го съезда Компартии Киргизии, депутатом Ошского областного совета депутатов трудящихся. Жители региона называли его настоящим народным избранником за внимательное отношение к их нуждам и проблемам. Выделялся простотой в общении с людьми, доступностью и демократичностью. Всегда тактичный и доброжелательный, Баймухамед Буриевич пользовался большим уважением в народе. С 1964 года до выхода в 1970-м на пенсию он возглавлял коллегию адвокатов районов и городов республиканского подчинения. О его принципиальности, честности и справедливости в юридическом сообществе ходили легенды. Жизнь часто проверяла Б. Буранова на гражданскую зрелость и прочность характера. Он мужественно прошёл испытания, не роняя чести и достоинства, придерживаясь принципов — не сгибаться под тяжестью обстоятельств, идти наперекор им, всегда быть честным перед самим собой и народом.

Почётный ветеран органов прокуратуры, персональный пенсионер Баймухамед Буранов ушёл из жизни в 1981 году, до конца своих дней оставаясь верным сыном Отечества, которое беззаветно любил, бесстрашно защищал и достойно трудился на его благо. Судьба этого замечательного человека — частица нашей общей истории и пример для молодого поколения кыргызстанцев.

Сергей СИДОРОВ.

Фото из семейного альбома Бурановых.

Главное No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

Кинофильму А. Кончаловского «Первый учитель» — 55 лет!

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintОктябрьские события, пандемия коронавируса и другие повседневные проблемы, которые постоянно сопровождали кыргызстанцев в этом году,Read More

Реформа власти от оптимизации к оптимизации?

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintОктябрьские события текущего года инициировали проведение реформ в системе государственной власти и управления. Обществу предложеныRead More

Добавить комментарий