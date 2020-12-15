Поделиться VK Print

В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию и. о. Президента, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

В мероприятии участвовали депутаты Жогорку Кенеша и члены Коллегии ЕЭК. Стороны обсудили вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также развития евразийской интеграции в целом.

Открывая встречу, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии отметил: «ЕЭК работает с правительством Кыргызской Республики в тесном контакте, налажены деловые связи». Он поблагодарил торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова и парламентариев за большое внимание к вопросам евразийской интеграции.

В свою очередь торага Талант Мамытов высказался за выстраивание механизма выработки решений, в том числе на межпарламентской площадке стран СНГ. Кыргызская сторона готова оказать содействие в расширении внешних торгово-экономических связей союза, в установлении контактов с другими странами с учётом синхронизации со снятием торговых барьеров между государствами ЕАЭС. При этом он отметил, что деятельность союза по установлению международных контактов с третьими странами надо синхронизировать с полным устранением барьеров, изъятий и ограничений внутри ЕАЭС.

«Не устранив внутренних торговых противоречий внутри Евразийского союза, невозможно стремиться установить контакты с другими странами, открывать свои рынки для торговли товарами и услугами», — заключил Талант Мамытов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.