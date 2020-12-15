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В Москве состоялась встреча и. о. Президента, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ, а также участие международных наблюдателей от содружества в выборах Президента Кыргызстана.

Сергей Лебедев рассказал о ситуации в Содружестве и ближайших мероприятиях — заседаниях Экономического совета, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Сергей Лебедев подчеркнул, что в Исполнительном комитете СНГ высоко оцениваются весомый вклад Кыргызстана в деятельность отраслевых структур, широкое участие в практической реализации принятых в рамках СНГ документов, в общезначимых для Содружества мероприятиях, и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и другими странами — участницами СНГ.

Талант Мамытов заявил о твёрдой приверженности кыргызской стороны развитию и расширению всестороннего сотрудничества в рамках Содружества.

«В рамках СНГ созданы условия для многостороннего взаимодействия стран-участниц практически во всех областях взаимодействия, накоплен огромный интеграционный опыт, общими усилиями развита договорно-правовая база для расширения и углубления международных связей. Сложившаяся практика отношений между странами СНГ свидетельствует о наличии нереализованного потенциала между его участниками. В этом контексте роль Исполкома СНГ как постоянно действующего исполнительного, административного и координирующего органа весьма важна».

«Мы готовы принимать участие в работе предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ на соответствующем уровне» — подчеркнул и. о. Президента.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.