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Уходящий год должен был стать для наших спортсменов очень насыщенным. Намечалось много крупных турниров. Главным событием должна была стать летняя Олимпиада в Токио. Из-за пандемии большинство соревнований отменили. Спортсменов переводили на удалёнку. Тренеры на ходу осваивали новые технологии и пытались вести онлайн-занятия. Из-за невозможности тренироваться удалённо многие атлеты полгода бездействовали.

Как повлияла на кыргызский спорт долгая пауза, кто не боялся проводить турниры в смутное время и есть ли у отечественных атлетов поводы для гордости, читайте в нашем обзоре.

Финишная кривая

Чемпионат Азии по борьбе — один из немногих крупных турниров этого года, который успели провести до пандемии. Он прошёл в феврале в Индии. Сборная Кыргызстана завоевала две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. По количеству медалей это её лучший результат в истории. Чемпионами стали вольники Улукбек Жолдошбеков и Арсалан Будажапов.

На тот момент у наших борцов было две путёвки на Олимпиаду. В марте в Китае должен был пройти азиатский лицензионный турнир. Кыргызстанцы могли взять ещё три-четыре путёвки. Из-за начавшейся в Китае эпидемии турнир перенесли в… Бишкек. Никто тогда не мог представить, каких масштабов достигнет вызванная вирусом паника. Спортивные чиновники и болельщики довольно потирали руки. У сборной Кыргызстана появилась уникальная возможность выиграть максимум олимпийских лицензий. Ведь дома и судьи помогают. Вскоре отборочный турнир перенесли на 2021 год. Спортивная жизнь в мире замерла.

К началу пандемии олимпийские отборочные соревнования выходили на финишную прямую. Перед самым закрытием границ наши боксёры съездили на лицензионный турнир в Иорданию. Результат показали плачевный. К счастью, у них ещё есть время исправиться. Хорошие шансы на поездку в Токио у штангиста Бекдоолота Расулбекова. Он начал год с блестящих побед на турнирах в Иране и Узбекистане. Казалось, ещё пара стартов и заветная путёвка в кармане. Видимо, ждать придётся до весны. Пробиться в Токио также могут дзюдоисты, тхэквондисты, шпажисты, пятиборцы, гребцы и лучники. Решающие отборочные турниры пройдут в ближайшие полгода. Сама Олимпиада — в июле-августе.

На 2021 год перенесли десятки других важных соревнований. Из тех, что интересуют наших болельщиков, это прежде всего IV Всемирные игры кочевников. Местом проведения пока по-прежнему значится Турция.

Положение вне игры

После распада СССР наш спорт много лет был в упадке и лишь три-четыре года назад стал возрождаться. Росло количество медалей с чемпионатов Азии и мира. Стране всё чаще давали проводить крупные международные турниры.

В марте в Бишкеке должен был пройти первый в истории чемпионат мира по хоккею среди команд четвёртого дивизиона. В гости к нам собирались сборные Кувейта, Малайзии и Филиппин. Местная сборная всерьёз рассчитывала на золото. К чемпионату её готовили российские тренеры. На открытие ждали главу международной федерации… На сегодня данные о новых сроках турнира отсутствуют.

Многие кыргызстанцы в последнее время увлеклись бегом. Это один из самых доступных видов физических нагрузок. Иммунитет укрепляет отлично. В республике с каждым годом росло число марафонских забегов. Одни были местечковыми, другие привлекали участников из десятков стран. В этом году все забеги отменили. В их числе крупный марафон на Иссык-Куле, который должен был пройти в мае. Организаторы посчитали, что бегать в разгар весны на свежем воздухе очень опасно.

Осенью на Иссык-Куле хотели провести Кубок вызова Азии по волейболу. Туда собиралось приехать много крепких команд. Мужская сборная Кыргызстана за пять лет выиграла четыре медали на зональном азиатском турнире, неплохо смотрелась в отборе на чемпионат мира. Кубок вызова должен был стать для неё своеобразным экзаменом. Его отменили. Но волейболисты не унывают. Наверняка проведут что-то другое.

Сломанные судьбы

Цель переносов, конечно, благая — сберечь здоровье участников. Но у этого есть обратная сторона. Атлеты в расцвете сил потеряли год жизни и в 2021-м могут не показать того, на что были способны в 2020-м. Не у всех хватало мотивации заниматься удалённо. Многие говорят, что удалённые тренировки хуже обычных во всём. Самое главное — век профессиональных спортсменов недолог. В большинстве видов пик наступает в 22 года и длится 6-10 лет. Каждый год на вес золота. Ещё ценнее время для молодого поколения. Атлеты с самого раннего возраста участвуют в крупных турнирах — по многим видам спорта проводятся чемпионаты мира и Азии среди детей, юношей и молодёжи. В 18-20 лет, когда человек переходит во взрослую категорию, он уже имеет немалый опыт и может с первой попытки выиграть ту же Олимпиаду. В 2020-м большинство молодёжных турниров не состоялось. Перспективным атлетам не дали проявить себя и набраться опыта. Многие бросили спорт. Последствия этого через несколько лет будут явными.

Во многих странах осознавали, чем грозит спортсменам долгий отдых, и возобновили сезон в июне-июле. За границу не ездили, но местные турниры проводили вовсю. Летом сам бог велел состязаться. В Кыргызстане же турниров не было до ноября. Только футбольный чемпионат кое-как провели. Некоторые федерации и раньше работали вяло. А тут появился удобный предлог не работать вообще и все свои ошибки списать на пандемию. Федерации с хорошей репутацией тоже были необычайно пассивны. Будто не понимали, что затянувшаяся пауза в сезоне может привести наш спорт к новому кризису. Или кто-то хочет угробить его специально?

Нефутбольный континент

Одним из главных событий года должен был стать чемпионат Европы по футболу. Несмотря на его перенос, европейские игроки без практики не остались. В интересной борьбе прошла Лига наций. В разгаре Лига чемпионов и Лига Европы.

В Азии с турнирами всё плохо. За год сборная Кыргызстана не провела ни одного матча. Отборочные игры на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 отложили. Аналог Лиги наций на нашем континенте отсутствует. Можно было по примеру соседних стран организовать для сборной товарищеские игры. Но Кыргызский футбольный союз этого почему-то не сделал. Бишкекский «Дордой» должен был сыграть в Кубке АФК, но отменили и его. Чемпионат Кыргызстана провели за два месяца — каждая из команд сыграла лишь 14 матчей. Для профессиональных футболистов это очень мало. Зрителей на стадионы не пускали. Непонятно, чем они хуже болельщиков из других стран, которым разрешают смотреть игры вживую.

Недостаток соревновательной практики — огромный удар для нашего футбола. В последние годы его уровень рос, и постоянная практика играла в этом важную роль. Видно, в новом сезоне командам придётся начинать всё с чистого листа. Если сборная не попадёт на Кубок Азии, удивляться не стоит.

Виртуальная реальность

Пока одни всё отменяли и прятались, другие пытались адаптироваться к изменениям в мире и делать хоть что-то. Международная федерация тайского бокса организовала первый в истории виртуальный чемпионат мира. Участникам не нужно было куда-то ехать. Снимали определённые приёмы на видео и отправляли организаторам.

В сборной Кыргызстана были бойцы от девяти до 25 лет. Они отнеслись к необычному турниру с большим энтузиазмом и завоевали пять золотых медалей. Не факт, что на обычном чемпионате мира взяли бы столько же.

Скорее всего, виртуальные турниры станут ежегодными. Это неплохая альтернатива для спортсменов, которые по каким-то причинам не могут ездить на обычные. Лишь бы они не заменили их совсем.

Самый большой успех

Самбо считается одним из ведущих видов спорта в Кыргызстане. Ежегодно наши спортсмены привозят медали с чемпионатов мира. Этот год не стал исключением. Международной федерации каким-то чудом удалось организовать мировое первенство в «живом» формате. Приняла его Сербия.

Медали разыгрывались в трёх возрастных группах. Среди юношей кыргызстанцы выиграли серебро и бронзу, среди юниоров — по три серебра и бронзы, среди взрослых — два серебра и четыре бронзы. Результат впечатляющий. Конечно, хочется золота. Но то, что наши самбисты в таких условиях подготовились и выступили, — уже подвиг. Да и соперничать с россиянами — законодателями мод в этом виде спорта — по-прежнему очень трудно.

Жизнь как сказка

Организаторам турниров по смешанным единоборствам надо отдать должное. Проявили характер и показали, что с ними надо считаться. Проводили мероприятия даже весной, в самое смутное время, почти не обращая внимания на пандемию. Вот пример для представителей большинства других видов спорта.

Кыргызстанцы участвовали во многих лигах. В UFC, как и годом ранее, выступали три наших бойца. Рафаэль Физиев поверг англичанина Марка Диакези и бразильца Ренато Мойкано. Оба соперника были намного опытнее, но Рафаэль об этом не думал. Дрался, как всегда, ярко и с энтузиазмом. С каждой победой он завоёвывает всё большую любовь фанатов ММА.

Валентина Шевченко живёт как в сказке. Проводит по два боя в год, а в остальное время наслаждается славой и солидными гонорарами. В 2020-м она дважды защитила титул чемпионки UFC. Не похоже, что в ближайшее время у неё появится достойная соперница. Некоторые СМИ всерьёз обсуждают, могла бы она сразиться с кем-то из мужчин.

Её сестра Антонина чередует победы и поражения. Весной уступила американке Кэтлин Чукагян, а осенью нокаутировала бразильянку Ариану Липски. В ноябре Антонина и Валентина стали первыми сёстрами в истории UFC, выступившими на одном турнире. Любопытно, что они бьются в одной весовой категории. При желании организаторы могут выставить их друг против друга. Сёстры много раз говорили, что на такой бой не согласятся. Но, возможно, вопрос лишь в величине гонорара.

Кямран Аббасов в 2019 году стал первым кыргызстанцем — чемпионом One FC (эта лига вместе с UFC и Bellator входит в тройку крупнейших в мире). В ноябре защитил титул. Тогда же появилась информация, что он попросил российское гражданство. Кямран давно живёт и тренируется в России. Там его уважают и поддерживают. Сёстры Шевченко тоже живут за границей. В Кыргызстане им всегда рады — Валентину в прошлом году встречали как королеву. А вот успех Кямрана у нас не очень-то оценили. Обидно! Спортсменов такого уровня в стране мало. Надо их беречь и всячески поощрять.

Похоже, лучшие времена российского промоушена M-1 позади. Когда-то он считался авторитетным и привлекал многих сильных бойцов. Сейчас турниры M-1 редкость. И пандемия тут не при чём. Видно, у организаторов проблемы. А страдают спортсмены. Кыргызстанец Бусурманкул Абдибаит уулу за короткий срок стал главной звездой M-1. Его шикарная техника и бесстрашная тактика привлекли многих. Он бы и в UFC не затерялся. Но вынужден в свои лучшие годы отдыхать. В последний раз бился в августе 2019 года. Непонятно, когда выступит вновь.

На мажорной ноте

Вернёмся к Олимпиаде как к главному событию будущего года. В 2019-м путёвки туда выиграли борцы Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, легкоатлетки Дарья Маслова, Юлия Андреева и пловец Денис Петрашов. В этом году они, несмотря ни на что, поддерживали себя в форме. В ноябре, наконец, смогли выступить на международной арене. Денис Петрашов, например, победил в Узбекистане, а Айсулуу Тыныбекова — в Польше. Чуть позже у республики появилась шестая олимпийская лицензия — её взяла опытная легкоатлетка Мария Коробицкая. Похоже, необычный сезон не очень навредил нашим лидерам. Будем ждать хороших новостей из Токио.

Иван МАРЧЕНКО.