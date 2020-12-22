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Русский язык — один из самых политизированных вопросов в современном Кыргызстане. Дискуссии вокруг его официального статуса начинаются всякий раз, когда в республике случаются очередные политические перипетии, проводятся конституционные реформы или возникают «сложности» в решении вопросов, связанных с внешнеполитической деятельностью государства.

Роль языка Пушкина в нашей стране и на евразийском пространстве с учётом современных общественно-политических и социально-экономических тенденций обсудили участники онлайн-конференции организованной клубом региональных экспертов «Пикир».

Несмотря на заявления КС и властей республики о том, что официальный язык сохранит свой конституционный статус, возникший в обществе резонанс не утихает. По мнению политолога Игоря Шестакова, вопросы вокруг статуса русского языка и, якобы, его противоречия с кыргызским искусственно политизируются. «Он никому в республике не навязывается. Желание изучать и разговаривать на нём — самостоятельный выбор граждан нашей страны. Будучи официальным, он играет важную роль в современном Кыргызстане. Это язык межнационального согласия, образования и культуры. Он выполняет стратегическую миссию по продвижению Кыргызстана в мировое информационное пространство», — сказал эксперт.

Игорь Шестаков отметил, что подушкой безопасности в социально-экономической сфере стали сейчас денежные переводы мигрантов из России. «Начиная с июня, мы видим, что идёт увеличение объёмов переводов, во многом это связано с тем, что изучение русского языка в республике дало возможность нашим гражданам пережить кризисные времена рынка труда России. Это тот важный фактор, о котором наши политики не должны забывать», — подчеркнул политолог.

О том, что значение русского языка в нашей республике предопределено исторически, в своём выступлении рассказала доцент кафедры всемирной литературы ОшГУ, руководитель «Русского центра» российского ОФ «Русский мир» Занфира Мискичекова. Она отметила, что более двух веков назад наши предки в целях сохранения кыргызской народности взяли курс на объединение с Россией. Мудрая Курманджан датка видела в этом путь выхода из невежества, тупика бесконечных внешних и внутренних войн. Перед кыргызами стояла задача — преодолеть безграмотность, построить свою государственность, войти в мировое сообщество. Но сделать это можно было только через русский язык, который и сейчас выполняет практически те же функции.

По её словам, сегодня многие кыргызы предпочитают отдавать своих детей в школы с русским языком обучения, что в большей степени связано с трудовой миграцией. Для гостевых работников и их семей русский очень важен. Его знание во многом помогает соотечественникам адаптироваться в странах СНГ. «Люди начинают относиться к русскому не как к государственному языку России, а как к языку, который может им помочь в бизнесе, в карьере», — пояснила эксперт.

В свою очередь руководитель московского отделения Общероссийского кыргызского конгресса Марсель Салахунов отметил, что все, кто зарабатывают в России более 100 тысяч в месяц, знают русский. «К сожалению, сейчас всё меньше граждан Кыргызстана, приезжающих на заработки в Россию, хорошо говорят на нём. Данная категория мигрантов наиболее подвержена неправомерным действиям со стороны организаций и работодателей, их обманывают наши же соотечественники. Кроме того, они зарабатывают меньше. Поэтому, когда зашла речь об отмене русского языка как официального, мы отнеслись к этому настороженно», — сказал он.

Марсель Салахунов подчеркнул, что конституционный статус русского языка в Кыргызстане даёт множество возможностей для кыргызстанцев в России. Благодаря тому, что язык в республике является официальным, наши соотечественники могут работать водителями такси, используя национальные водительские удостоверения. Наши люди почти полностью занимают нишу услуг и, соответственно, больше получают. Также стоит отметить, что среди мигрантов сейчас развивается самозанятость. Они давно не просто дворники и официанты. Соотечественники становятся менеджерами и администраторами. Осваивают современные технологии развития бизнеса и, в конце концов, смогут помочь своей стране. Поэтому сегодня Кыргызстан должен поддерживать мигрантов и в первую очередь дать им возможность изучать языки.

Продолжила тему эксперт, председатель ОНС Госагентства по миграции Нурбюбю Керимова. Она отметила, что когда в очередной раз прозвучало предложение лишить русский язык официального статуса, наши мигранты в России моментально на это отреагировали. «Мне звонили и рассказывали, что они сразу же почувствовали давление на себе. Пошли разговоры о том, что никаких преференций теперь для мигрантов не должно быть. Любое неправильно сказанное политиками слово сразу отразится на соотечественниках, которые живут и работают за пределами республики, в основном в России, а это более миллиона человек, которые благодаря русскому языку находятся в более льготных, по сравнению с гражданами других республик ЦА, условиях», — отметила эксперт.

Нурбюбю Керимова убеждена, что русский должен сохранять конституционный статус официального. Это даёт большие преференции республике и её гражданам. «Нам нужно, чтобы между народами Кыргызстана и России сохранялась прочная связь, а не та тонкая ниточка, к которой нас приводят националисты. Мы должны сберечь то, что является не только языком межнационального общения, но языком, посредством которого мы получаем полноценную коммуникацию с миром», — добавила она.

О том, что в последнее время положение русского языка в Джалал-Абадской области заметно улучшилось, рассказала кандидат филологических наук, доцент, завкафедрой педагогики и методики преподавания МНУ (международный университет) им. К. Токтомаматова Курбанжан Пайзуллаева. «В Джалал-Абаде многое делается для изучения русского языка. Например, в ряде айыл окмоту открылись и успешно функционируют классы, в одной из сельских управ области открылся русскоязычный детский сад. Наш университет набирает группы с русским языком обучения, и он единственный вуз в Джалал-Абаде. Помимо этого, на нашей базе функционирует филиал одного из российских институтов. Даже в лучшие годы советской власти в сельской местности не работали школы с русским языком обучения, они находились только в городах, поэтому сельское население было как бы оторванным от возможностей изучения языка», — сообщила филолог.

На тот факт, что язык Пушкина нуждается в поддержке не только в регионах, но и в центре страны, обратила внимание доцент кафедры журналистики КНУ им. Ж. Баласагына Аита Султаналиева. «Русский язык играет важную роль в образовании и науке. Между тем на практике ареал его применения сужается. Поэтому необходимо поддерживать статус официального и внедрять инновационные образовательные программы для улучшения практики его использования. Сегодня в условиях онлайн-образования можно было бы создать хорошую платформу для различных курсов. Сегодня необходимо популяризировать и пропагандировать роль и значение русского», — подчеркнула она.

Продолжая тему, историк, заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования, член Конституционного совещания Мурат Иманкулов заверил, что в новой редакции Конституции статус официального языка никаких изменений не претерпел. «В ближайшее время КС подготовит окончательный вариант документа, в котором статус русского останется прежним. Хочу сказать, что по многим вопросам идут горячие споры, поскольку в отличие от прошлых лет в обсуждении участвуют много разных людей. Они высказывают порой противоположные мнения, но в том, что касается русского языка, едины, поэтому вопрос изменения статуса не стоит», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня Кыргызстан большую часть информации получает на русском языке, поэтому не откажется от него. Иначе республика закроет для себя многие информационные каналы и окажется изолированной от мира. «Мы, члены ЕАЭС и ОДКБ, имеем тесные многовековые связи с Россией, которая, являясь стратегическим союзником, поддерживает нашу республику и в политическом, и в экономическом, и в гуманитарном развитии. И язык должен быть средством дружеских, братских отношений между нашими странами», — добавил Мурат Иманкулов.

Несмотря на то что русский язык остаётся официальным, тревогу относительно того, что в Кыргызстане вообще звучат такие предложения, выразила руководитель ассоциации писателей, журналистов, деятелей культуры «Таазим — поклонение», главный редактор литературного альманаха «Ош», заслуженный деятель культуры, член Союза писателей и журналистов Салима Шарипова (Ош). «Русский — язык духовного богатства, поэтому меня тревожит, когда предлагают лишить его официального статуса. Иначе больше потеряет сам Кыргызстан. Когда люди на тоях или на лавочках перед подъездом говорят, что русский язык надо убрать из Конституции, это ещё можно как-то понять, потому что последние 30 лет религия, язык, патриотизм занимают не ту ступень, которую должны бы были. Но когда об этом заявляют члены КС, приходится достаточно жёстко оценивать их слова. Горстка людей настраивает против себя продвинутые страны, это не делает нам чести. Когда работник ТВ задаёт вопрос министру иностранных дел России на кыргызском языке — позор. Русский — язык ООН, язык межнационального общения в мировом плане, поэтому вести себя так, чтобы угодить горстке каких-то людей, стыдно. И руководитель телекомпании, чей тележурналист позволил себе такую выходку, не имеет права занимать свой пост», — отметила писательница.

По её словам, русский не требует каких-то особых условий и привилегий, но при этом поднимает Кыргызстан на более высокий уровень на международном пространстве. «Я переживаю за наше будущее. За 30 лет некоторые наши политики показали себя не с лучшей стороны, и пусть их мало, но тем не менее они иногда формируют общественное мнение в стране, умышленно навязывая обществу такие настроения», — добавила Салима Шарипова.

В свою очередь кандидат филологических наук, профессор, проректор МНУ им. К. Токтомаматова (Джалал-Абад) Анвар Жолдошбаев напомнил, что такого рода предложения озвучиваются не первый раз. Как правило, языковые вопросы поднимаются в период различных политических событий и реформ. Традиционно такие инициативы имеют резонансную ответную реакцию как в самом Кыргызстане, так и за его пределами. Неодобрение высказывает русскоязычная часть общества, трудовые мигранты, политические и общественные деятели, а также наши партнёры из России. Рано или поздно это может привести к дезинтеграционным процессам по целому ряду политических, экономических и культурных связей, а также вызвать раскол в обществе.

По его словам, исторически русский язык в Кыргызстане является языком межнационального общения, науки и культуры, получения глобальной информации — от новостей до новейших технических знаний, используется в делопроизводстве, экономике и многих других сферах. Русский против кыргызского — надуманные противоречия.

Анвар Жолдошбаев подчеркнул необходимость развивать государственный язык, но призвал не забывать, что русский не только не мешает, а скорее, даже способствует. «Официальному языку необходимо обеспечить защиту в виде сохранения его конституционного статуса. Госструктуры, система образования, учёные, общественные деятели и деятели культуры должны делать всё для его развития. Но защита государственного языка не должна осуществляться в порядке внесения запретов и ограничений на употребление русского. Это приведёт к целому ряду проблем», — пояснил профессор.

Согласилась с ним и экс-замминистра образования Умутхан Тыналиева, подчеркнув, что развитие языков, государственного или официального, необходимо решать не в политической, а в практической плоскости. «Всем известный конфликт в Приднестровье начался именно с языковой спекуляции, поэтому власти страны не должны ограничиваться громкими заверениями в дружбе, а обязаны вести системную и дальновидную политику в решении проблемы, обеспечивать мотивационные и финансовые условия для развития как государственного, так и официального языков», — сказала она.

Умутхан Тыналиева подчеркнула, что периодически возникающая с момента обретения Кыргызстаном независимости полемика по языковому вопросу, при том, что абсолютное большинство населения страны поддерживает идею билингвизма, а статус государственного и официального языков чётко прописан в Конституции, свидетельствует о том, что данный вопрос стал элементом политических манипуляций и своеобразной фишкой националистических игр. «Практика показывает, что оснащение учебниками и организация учебных курсов — меры недостаточные. Сегодня у граждан Кыргызстана растут мотивационные ожидания от России в плане получения высшего образования, определённых льгот при трудоустройстве на квалифицированную работу при наличии соответствующего образования и опыта, а также свободного владения русским языком. Эти ожидания обусловлены повышенной комфортностью коммуникативно-информационного пространства, основой которого является именно язык», — добавила экс-замминистра образования.

Тот факт, что развитие Кыргызстана тесно связано с использованием русского языка, отметил в своём выступлении и редактор центральноазиатского представительства «Российской газеты» Данияр Каримов. «До последнего времени республика понимала свои преимущества и пользовалась этим языковым инструментом, что значительно отличало республику от других постсоветских стран. В свете дискуссий последних недель хотелось бы акцентировать внимание на реальных выгодах использования языка, который играет на постсоветском пространстве и в Центральной Азии в частности роль «лингва франка», так как остаётся основным рабочим языком как в СНГ, так и в Евразийском экономическом союзе», — отметил журналист.

Он пояснил, что русский активно используется во время встреч и переговоров кыргызской стороны с дипломатическим корпусом стран Европы и США, представленным в Кыргызстане. И это положение вряд ли изменится в обозримом будущем, поскольку он один из основных языков ООН. «Способность уверенно чувствовать себя в русскоязычном пространстве даёт республике и более явные политические дивиденды. Мы видим, как успешно используется этот инструмент представителями нашей страны на переговорах с российской стороной. Русский является для республики проверенным и надёжным инструментом развития образования и экономики, окном в мир и для кыргызской культуры и науки, через него мир познаёт современный Кыргызстан. Это язык модернизации и сервиса, культурного обогащения и молодёжных контактов», — сообщил Данияр Каримов.

По его словам, тот факт, что языковая тема поднимается с завидным постоянством, провоцирует рост миграционных настроений со стороны русскоязычного населения, а также граждан республики, которые понимают, что создание моноязыкового пространства существенно ограничит их возможности — в бизнесе, развитии, повышении уровня жизни.

Участники дискуссии также отметили, что политизированность вопроса, которая, ограничивая сферу официального языка, при этом не решает проблем развития государственного языка, лишь многократно увеличивает и более отчётливо проявляет существующие проблемы.