Поделиться VK Print

Следует стабилизировать цены на продукты первой необходимости на внутреннем рынке, заявил и. о. премьер-министра Артём Новиков на совещании по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

«На протяжении месяца мы занимаемся вопросом сдерживания роста цен на продукты первой необходимости, но стабилизировать ситуацию так и не удаётся. Неоднократные поручения по мониторингу ценовой политики, проведение переговоров с оптовиками, организация ярмарок позволили сдержать рост цен в последние недели, но это не даёт должного эффекта. Последний анализ цен показывает существенный разрыв между ценами на социально значимые продукты питания между регионами. Понятно, что есть логистические расходы, но не настолько же большие. К примеру, курс доллара — высокий, но стабильный последние месяцы. С чем связан такой рост цен?! Следует принять комплекс мер по продовольственной безопасности и обеспечению стабильной ценовой ситуации», — отметил Артём Новиков, призвав исключить посреднические организации при поставках продукции в Кыргызстан и заключать прямые контракты с производителями для стабилизации цен на рынке.

«Мы не сторонники государственного регулирования в экономике. Но если ситуация начнёт ухудшаться, надо рассмотреть возможность введения экстренных мер. В рыночной экономике свои правила, но мы должны обеспечить доступ населения к приобретению продуктов напрямую у производителей и импортёров по оптовым ценам. Прежде всего мы должны думать о гражданах. Также, несмотря на проводимую работу по организации запрета на незаконный вывоз товаров первой необходимости, мелкого и крупного рогатого скота, существенно снизить цены на мясо не удаётся. После небольшого снижения вновь зафиксировано повышение цен на оптовом рынке. Это говорит о том, что есть механизм обхода установленных ограничений. Незаконный вывоз надо остановить. Также даны поручения Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями и Госналоговой службе по мониторингу уровня рентабельности на розничном рынке, в зависимости от оптовых цен на социально значимые товары», — резюмировал Артём Новиков, напомнив, что на этой неделе стартуют пилотные тематические ярмарки.

«В двух точках города Бишкека, а именно в парковочных зонах торговых сетей Globus на ул. Токтоналиева и «Фрунзе» на ул. Горького выставят продукты первой необходимости по оптовым ценам. Будут установлены фиксированные цены. К примеру, говядину намечено реализовывать по 370-380 сомов, десяток яиц — не более 85 сомов, растительное масло — от 108 до 115 сомов. Для фиксирования цен важно каждому руководителю области провести переговоры с производителями для обеспечения поставок продукции по оптовым ценам. В случае положительного эффекта подобные тематические павильоны откроют в каждом регионе. Помимо этого, в Бишкеке нужно обеспечить проведение каждые выходные традиционных ярмарок сельскохозяйственной продукции. Горожане должны заранее знать, по каким ценам станут реализовывать товары на этих ярмарках. Наряду с этим полномочным представителям правительства в областях поручено подготовить анализ потребления продуктов первой необходимости и совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации обеспечить прямую поставку от производителей и импортёров во все регионы республики по оптовым ценам», — заключил Артём Новиков.

По итогам совещания он дал ряд конкретных поручений. В частности:

Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации проработать вопрос заключения и реализации с Министерством сельского хозяйства России меморандума на поставку 400 тысяч тонн пшеницы и расширить сферу распространения меморандума на растительное масло и другие продукты для поставки напрямую с заводов-производителей;

Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Государственной налоговой службой организовать временный пост для мониторинга за обеспечением вывоза продуктов первой необходимости;

Государственному агентству антимонопольного регулирования при правительстве и полпредам правительства в областях вести ежедневный мониторинг и анализ цен на социально значимые товары и при малейших колебаниях цен информировать профгосорганы для принятия мер;

мэрии Бишкека включить в перечень товаров, реализуемых в муниципальных павильонах, социально значимые товары (масло, яйца, мука, мясо, в том числе птицы) по оптовым ценам.