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И. о. премьер-министра Артём Новиков принял участие в заключительном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в 2020 году в формате видеоконференции.

На нём рассмотрены 12 вопросов, утверждён Порядок взаимодействия между уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС и ЕЭК по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств -членов ЕАЭС. Документ позволит регламентировать взаимодействие между уполномоченными органами по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся и регулировать вопросы механизма экспорта пенсий в странах ЕАЭС. Участники встречи обсудили вопрос продления срока переходного периода для регистрации лекарственных препаратов по национальной процедуре.

Совет ЕЭК принял решение об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на искусственное вискозное волокно сроком на 1 год. Принятая мера направлена на поддержку производителей нетканых материалов и гигиенических изделий в ЕАЭС. Принят ряд решений по техническим регламентам в ЕАЭС, а также приняты временные меры, применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID -19. Так, решено проводить дистанционную оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС в период действия ограничений. При этом усилится государственный контроль (надзор) за соответствием продукции, сертифицированной с применением временных мер, требованиям технических регламентов. Определена дата очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии — 29 января 2021 года, а также принят ряд других документов, направленных на дальнейшее развитие интеграции ЕАЭС.

На заключительном заседании отмечена положительная динамика работы Совета Евразийской экономической комиссии за 2020 год. Следует отметить, что председательство в органах ЕЭАС в 2021 году передадут Республике Казахстан. Стороны договорились до конца текущего года подписать все согласованные акты, принятые советом в 2020 году.