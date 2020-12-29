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Исполняющий обязанности премьер-министра Артём Новиков с рабочей поездкой посетил Иссык-Кульскую область.

Он ознакомился с деятельностью ряда инфраструктурных и социальных объектов, предприятий. Один из них — строящаяся птицефабрика «Агро Куш» в городе Балыкчи. О задержке запуска предприятия руководство компании сообщило Артёму Новикову во время делового завтрака с бизнес-сообществом на минувшей неделе. Птицефабрика представляет собой полный цикл производства, включая инкубатор, откорм и заготовку мяса птицы в охлаждённом виде. Предприятие рассчитано на производство 4,6 млн. бройлеров в год и переработку 12,5 тыс. тонн мяса в год.

Как отметил и. о. главы правительства, полноценная деятельность птицефабрики позволит покрыть потребности внутреннего рынка в мясе птицы на 30%, а также снизит долю импорта мяса птицы и повысит уровень продовольственной безопасности страны. По итогам встречи решён вопрос о возобновлении финансирования Кыргызско-Российским фондом развития с 24 декабря текущего года, составлен соответствующий график. В случае начала финансирования предварительный запуск предприятия запланирован на 15 января 2021 года, а сама продукция появится на прилавках магазинов в апреле 2021 года.

При посещении птицефабрики её руководители озвучили дальнейшие планы по расширению производства. Местным органам власти поручено проработать вопрос выделения дополнительного земельного участка, а Кыргызско-Российскому фонду развития рекомендовано рассмотреть возможность финансирования следующих фаз развития производства.

Артём Новиков далее провёл совещание с участием полпреда правительства в Иссык-Кульской области, мэров городов, руководителей районов и областных госучреждений. На нём обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития области. В частности, и. о. главы правительства акцентировал внимание на четырёх важных направлениях, таких как эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, прохождение зимнего отопительного периода, продовольственная безопасность и уровень цен на социально значимые продукты питания, а также социально-экономическое положение региона, туризм и развитие промышленного потенциала. Он отметил важность стабилизации цен на основные виды продуктов питания в регионе.

«Это особенно важно в период пандемии и снижения уровня доходов населения. Мы готовы обеспечить поставку продуктов первой необходимости напрямую от импортёров и производителей продукции. Полномочному представительству правительства в области поручено отработать механизм и график поставок продукции и её распределения по районам совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации», — сказал Артём Новиков, призвав местные органы власти провести инвентаризацию объектов, имеющих инфраструктуру для развития промышленного потенциала области.

«На примере посещения ряда промышленных предприятий в Иссык-Кульской области мы убедились в том, что инвесторы остаются один на один со своими проблемами, без должной господдержки. Они не могут расширить своё производство, потому что не решаются вопросы выделения земельных участков. У бизнеса не хватает площадок для развития. Считаю, что надо провести инвентаризацию объектов и земельных участков, составить перечень и предоставлять их под инвестиционные проекты. Инвесторы нуждаются в поддержке и содействии местных органов власти», — сказал он, поручив Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации разработать концепцию развития сельского хозяйства по направлениям мясного и молочного животноводства, а также садоводства — по кластерному подходу.

«По всем кластерным цепочкам мы предоставим льготные условия финансирования, а государство окажет необходимую поддержку, в том числе в экспорте продукции», — сказал он.

По итогам совещания руководителям местных органов власти дан ряд поручений, включая обеспечение бесперебойного энергоснабжения в зимний период и безопасности на туристических объектах, выполнение социальных обязательств в полном объёме.

В рамках рабочей поездки Артём Новиков также посетил Центр обслуживания населения нового формата в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района, где недавно был завершён капитальный ремонт. Расположен он в здании Дворца спорта. Руководству Государственной регистрационной службы поручено обеспечить полное функционирование центра, не дожидаясь его официального открытия. В учреждении размещены отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, сотрудник местного регистрационного отдела Госагентства по земельным ресурсам Кыргызской Республики, а также необходимые для приёма документов службы (касса, нотариус, фотосалон, справочная), что создаст улучшенные условия для населения.

Побывал Артём Новиков и на очистных сооружениях сточных вод в Чолпон-Ате. На сегодняшний день город обеспечен системой очистительных сооружений всего на 40%. При этом в туристический летний сезон город посещает порядка 200 тысяч человек. Как отмечено, в Иссык-Кульском районе остро стоит вопрос строительства новых очистных сооружений и замены оборудования. Артём Новиков отметил, что этот вопрос крайне важен для обеспечения экологической безопасности региона и сохранения биосферной территории озера Иссык-Куль.

«В городах Караколе и Балыкчи уже реализуются проекты реабилитации очистных сооружений. В свою очередь проект по реабилитации очистных сооружений в Чолпон-Ате одобрен Советом по фискальной и инвестиционной политике при правительстве 16 декабря текущего года. Его стоимость — $32,4 млн., из которых $13,5 млн. — грантовые средства, $13,5 млн. — кредитные средства и $5,4 млн. — средства бюджета. Я хочу отметить, что проект намечено реализовать в самое ближайшее время. Мэрии Чолпон-Аты поручено до апреля 2021 года произвести все финансово-экономические и технические расчёты для ускорения запуска проекта и начала его практической реализации», — сказал Артём Новиков.

Далее последовали предприятия. В частности, он посетил логистический центр в Балыкчи, проект строительства которого частично профинансирован Кыргызско-Российским фондом развития. На предприятии трудятся 30 человек, а мощность его хранилища составляет 2 400 тонн с регулируемой атмосферой. Руководство предприятия рассказало об инициативе по созданию кластера, включающего в себя всю цепочку производства сельскохозяйственной продукции, её переработки, в том числе выпуск детского питания. Вместе с тем они попросили выделить им земельный участока для расширения производства.

Артём Новиков ознакомился с ходом строительства мясного комбината в Караколе, запуск которого запланирован на 2021 год. Работы на объекте начаты в августе текущего года. Кыргызско-Российский фонд развития предоставил в лизинг оборудование для предприятия. Мощность производства комбината составит 7 200 тонн мяса в год, здесь создадут 150 рабочих мест. Само предприятие нацелено на создание мясного кластера, включающего племенное хозяйство, учебный центр. Есть намерение привлечь к работе фермеров, развивать рынок мясной продукции.

И. о. премьер-министра поручил местным органам наладить тесный контакт с предпринимателями и проработать вопрос относительно выделения земельного участка.

«Несмотря на пандемию, инвесторы заявляют о готовности запуска проектов, создании новых рабочих мест. В области есть много участков с должной инфраструктурой, которые не используются. В то же время у многих инвесторов возникают проблемы, в том числе с получением земельных участков. У бизнеса не хватает площадок для развития. Местным органам власти следует оказывать максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов. Проекты в области садоводства мясного, молочного животноводства имеют большой потенциал для социально-экономического развития региона. Важно обеспечить их поступательное развитие», — сказал Артём Новиков.

Также и. о. премьер-министра посетил швейное предприятие Aiko-Seiko в Ак-Сууйском районе, которое в период пандемии начало выпускать средства индивидуальной защиты. Предприятие готово к расширению, однако есть проблема нехватки квалифицированных кадров, поэтому надо инициировать создание образовательных швейных курсов с последующим трудоустройством.

Государственным и местным органам власти поручено проработать вопросы оказания поддержки предприятию в части получения разрешительных документов для открытия учебного центра.

Ознакомился Артём Новиков и с деятельностью экспортно ориентированного предприятия по переработке молочной продукции «Ак-Жалга» в Джети-Огузском районе. Завод, на котором работают 120 человек, в сутки перерабатывает 50 тонн молока.