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И. о. Президента Талант Мамытов принял участие в торжественной церемонии открытия дополнительного учебного корпуса Нариманской средней школы, расположенной в Оше.

Выступая перед участниками мероприятия, Талант Мамытов отметил, что в данной школе, рассчитанной на 1 200 человек, ранее обучалось около 4 тысяч детей. На это и. о. Президента заметил, что в подобных условиях тяжело говорить о качестве получаемых детьми знаний.

«Возведённый дополнительный корпус решает проблему дефицита ученических мест в Нариманской общеобразовательной школе. Но во многих других школах данная проблема остаётся острой», — сказал он и обозначил перспективные направления развития системы образования в стране, её основные приоритеты.

«Идеи патриотизма — любовь к Родине, служение государству впитываются вместе с образованием и воспитанием. Вместе с тем система образования должна отвечать современным требованиям. Знаем, что нет достаточного обеспечения со стороны государства. Некоторые школы обучают по новым программам, а другие — по старым. К сожалению, всё это связано с состоянием экономики страны», — сказал Талант Мамытов, подчеркнув возрастающую в современном мире ценность интеллектуального труда, поэтому отечественная система образования должна развиваться с учётом данных перспектив. Талант Мамытов отметил, что детей сейчас надо обучать современным IT-технологиям и языкам, а в старших классах рассмотреть возможность внедрения программ обучения профессиям.

«Получивший хорошее образование и воспитание ребёнок в будущем всегда найдёт работу. Долг государства — создать все условия для того, чтобы наши граждане могли успешно трудиться на родине», — сказал Талант Мамытов, поздравив педагогический состав школы со знаменательным событием, подчеркнув ценность их труда по воспитанию достойного подрастающего поколения.

Отметим, что строительные работы, начавшиеся в 2019 году, профинансированы из Единого депозитного счёта, где аккумулировались средства от борьбы с коррупцией. Трёхэтажный учебный корпус состоит из 24 учебных кабинетов, а также столовой, медицинского кабинета, кабинетов учителей, библиотеки и читального зала.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.