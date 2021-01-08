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Уходящий год выдался достаточно сложным.

И дело не только в пандемии коронавируса, которая очень сильно изменила жизнь планеты. В этот год во многих государствах прошли президентские, парламентские выборы, которые оказались судьбоносными, поменяли расклад политических сил. Тут можно вспомнить и избрание Майи Санду в Молдове, массовые митинги после президентских выборов в Беларуси, послевыборную интригу в США, которая держит в напряжении уже несколько месяцев весь мир: кто же станет президентом одной из самых сильных стран планеты? Нарушения при парламентских выборах у нас в Кыргызстане привели к стремительной смене власти.

И кыргызстанцам ещё предстоит сделать свой непростой выбор, определив имя будущего президента страны.

Не менее важная миссия ждёт и казазхстанцев. В республике проходят выборы в нижнюю палату парламента — мажилис и одновременно выборы в местные законодательные органы — маслихаты. Предвыборная агитация началась 10 декабря этого года, а день, когда граждане РК смогут проголосовать, назначен на 10 января 2021 года. Эти выборы довольно знаковые для соседней республики. Впервые за 16 лет выборы проходят не досрочно, а в конституционные сроки — за два месяца до истечения срока полномочий депутатов нынешнего созыва. К этому политическому процессу приковано немало внимания, ведь он проводится по новым правилам. Усовершенствуется система парламентаризма — вводится институт парламентской оппозиции. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажилиса парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. Парламентская оппозиция наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом руководителям фракций политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях мажилиса, заседаниях постоянных комитетов, заседаниях рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях.

К новшествам этой предвыборной кампании можно отнести и то, что в Конституционном законе «О выборах в РК» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи. Новое в выборах в маслихаты и то, что они впервые пройдут по партийным спискам. Ранее выборы в местные законодательные органы проводились по мажоритарной системе и кандидаты могли выдвигаться политическими партиями, общественными организациями или самовыдвигаться.

«Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны», — заявил президент Касым-Жомарт Токаев в Указе о проведении выборов, который он подписал 21 октября этого года.

Надо отметить, что количество депутатов мажилиса Казахстана, избираемых сроком на пять лет, составляет 107 человек. Из них 98 парламентариев избираются на пропорциональной основе по партийным спискам, а девять депутатов — Ассамблеей народа Казахстана. Чтобы пройти в мажилис, партии должны набрать не менее 7% голосов. В нынешний созыв парламента входят представители трёх политических партий — «Нур Отан», «Народные коммунисты» и «Ак жол». В проходящей агитационной кампании принимают участие пять политических партий: «Нур Отан», демократическая партия Казахстана «Ак жол», народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Адал», Народная партия Казахстана.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан прилагает все усилия, чтобы сделать избирательный процесс прозрачным и открытым. В начале декабря состоялась встреча членов ЦИК с Ограниченной миссией БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами. Достигнута договорённость об активном взаимодействии в течение всего избирательного периода. С 21 декабря Штаб наблюдателей официально приступил к мониторингу избирательной кампании. Как отмечено в официальных источниках, деятельность Миссии иностранных наблюдателей будет базироваться на нормах международного права и соответствовать избирательному законодательству Казахстана.

Включены в наблюдательный процесс и общественные организации Казахстана. В Алматы приступил к работе Штаб независимых общественных наблюдателей за выборами. Инициатором создания штаба является общественный фонд «Дорогу молодым», чья деятельность направлена на решение социальных проблем молодёжи и выпускников детских домов. Часть неправительственных организаций подписали Хартию независимых наблюдателей, основанную на принципах ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов.