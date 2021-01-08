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Конфеты от дипломатов

| декабря 31, 2020
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Сотрудники Министерства иностранных дел КР на личные средства приобрели подарки для учащихся средней школы №93, расположенной в жилмассиве “Арча-Бешик”.

Подарки вручил министр Руслан Казакбаев. Поздравив педагогов и учеников с наступающим Новым годом, он отметил, что одной из важнейших задач государственных органов страны является всесторонняя поддержка материнства и детства, воспитание здорового и образованного подрастающего поколения.

«Нам, взрослым, всегда приятно, когда дети улыбаются и счастливы, когда детство наполнено добрыми делами и окружено заботой воспитателей, преподавателей, родных и друзей. И мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы росли умными, всесторонне развитыми и здоровыми! Вы наше будущее. Учитесь, работайте над собой, мечтайте. Всегда ставьте самые высокие цели и желания. Не изменяйте своим стремлениям и никогда не сдавайтесь. Мечтайте стать докторами, учителями, космонавтами, а самое главное, будьте полезными стране и обществу, нашему Кыргызстану. К сожалению, 2020-й был годом испытаний для всего мира, в том числе для многонационального Кыргызстана. Несмотря на это, наш народ с достоинством прошёл все испытания. Пусть в нашей стране всегда будут мир и процветание, а в народе — единство. Только благодаря единству и согласию можно противостоять любым вызовам и угрозам современности», — сказал министр.

Фото с сайта МИДа КР.

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