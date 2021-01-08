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Сборная Кыргызстана по самбо отлично провела конец 2020 года: выиграла 14 медалей на чемпионате мира и 12 на Кубке мира. Учитывая, что во многих других видах спорта все состязания отменили, успехи самбистов ценнее вдвойне.

Трудно ли было нашим атлетам готовиться к турнирам в условиях пандемии, кто из них выступал со сломанной рукой, как организаторы ограничивали их в передвижениях и кого оштрафовали на 10 тысяч евро, «СК» рассказал вице-президент Федерации самбо Кыргызстана Азиз Ибраев.

Гарантия безопасности

— Почти все крупные международные турниры в этом году отменили. Как самбистам удалось пойти против «системы»?

— Чемпионат мира по самбо вначале тоже отменили. Принять его должен был Туркменистан, но из-за пандемии отказался. Наши коллеги из Сербии предложили провести его у себя. Их правительство было не против. Чемпионат прошёл в ноябре, собрав более 400 атлетов из 30 стран. Полиция следила, чтобы никто не покидал отель и спорткомплекс. Один спортсмен вышел в город, и его команду оштрафовали на 10 тысяч евро. Жёсткие ограничения дали нужный эффект: ни один участник не заразился COVID-19.

В Сербии у команд спрашивали, хотят ли они выступить на Кубке мира. Желающих оказалось немало, и его провели в середине декабря в Москве. Было не так строго. У многих наших атлетов там друзья и родственники. Разрешалось ездить к ним и приглашать в гостиницу. Участвовали 17 стран. В программе было знаковое событие — открытие памятника основателям нашего вида спорта. Гостям показали строительство огромного центра самбо. Его планируют завершить к чемпионату мира — 2021.

На оба турнира ездили по 20 кыргызстанцев.

— Дорога была трудной?

— В Сербию добирались через Турцию. Между перелётами оставалось свободное время. Ребята посмотрели интересные места, поели на берегу моря вкусную рыбу, помолились в красивой мечети… Это помогло им в эмоциональном плане. Спасибо работникам посольства Кыргызстана, что встретили нас и организовали досуг.

По прилёте в Москву долго ждали в аэропорту, пока решалось, впускать нас или нет.

— Сдавали ПЦР-тесты?

— Без них на турниры сейчас не ездят. Оба раза сдавали их дома и брали с собой справку. Перед Кубком мира у одного спортсмена был положительный результат. На следующий день он пересдал тест, и наличие вируса не подтвердилось. Он претендовал на медаль, но мы на всякий случай оставили его в Кыргызстане.

Медаль за отвагу

— Чем запомнился чемпионат мира?

— Он впервые был совмещённым (на ковёр поочерёдно вышли кадеты, юниоры и взрослые) и длился неделю. Было физически и особенно морально тяжело. Конкуренция была серьёзной — с каждым годом самбо охватывает всё больше стран. Сборная Камеруна выиграла золото — первую медаль представителей Африки в истории чемпионатов мира. Хорошо боролись французы и испанцы. Приехали сильные самбисты из Индонезии, Бахрейна, Филиппин… Доминировала Россия, где созданы все условия для развития самбо. Сильно выступили белорусы и украинцы. На их фоне мы не выглядели бледно — во всех категориях дали соперникам достойный отпор. Ведущие тренеры мира отметили наш прогресс.

Султан Алыкулов в дебютной схватке боролся с призёром чемпионата мира, военнослужащим из Израиля. На второй минуте Султан сломал руку. Не сдался и выиграл с явным преимуществом. Затем его госпитализировали. В некоторых странах за такое медаль дают!

Дайырбек Карыяев — милиционер. Во время событий 5 октября в Бишкеке получил серьёзную контузию головы, сотрясение мозга, разрыв барабанной перепонки и ожог ноги третьей степени. Полечился и приехал на сборы. Ровно через месяц полетел в Сербию. В финале проиграл двукратному чемпиону мира из Украины.

Иманбек Тентиев боролся за золото с чемпионом мира, россиянином Андреем Кубарьковым и на второй минуте сломал нос. Травма мешала, но полсхватки он вёл в счёте. В какой-то момент соперник задел его нос ногой, и Иманбек чуть не потерял сознание. Бился до конца и уступил с небольшим отставанием. Эксперты признали эту схватку лучшей на чемпионате мира.

Взрослая сборная выиграла два серебра и четыре бронзы и обновила свой рекорд по количеству наград на чемпионатах мира. В командном зачёте стала восьмой. С учётом остальных возрастных групп у нас 14 медалей. Просто здорово для маленькой страны.

— Заметил, что на Кубке мира в сборной были резервисты. С чем это связано?

— Мы могли бы эксплуатировать своих лидеров постоянно. Но за медалями гонимся не сильно. Главная задача — повышать массовость самбо в стране. В начале каждого сезона проводим чемпионат Кыргызстана и формируем сборную. На чемпионаты мира возим лидеров, а на Кубки мира и чемпионаты Азии — вторые-третьи номера. Это позволяет почувствовать атмосферу международных соревнований многим атлетам. Лучшие из них попадают в видеоролики.

Дети смотрят, вдохновляются и идут в секцию. Появляются новые звёздочки, и у сборной хороший резерв.

На Кубке мира в нашей команде было лишь два-три опытных атлета, а у соперников — все лидеры. В некоторых категориях в финале встречались многократные чемпионы мира. Тем не менее мы выиграли четыре серебряные и восемь бронзовых наград. Заняли третье общекомандное место по спортивному самбо. Такое бывает крайне редко.

Максимальная концентрация

— Что нужно, чтобы у нас появились чемпионы мира?

— В прошлые годы кыргызстанцы несколько раз побеждали на чемпионатах мира среди юношей, юниоров и по боевому самбо. Чтобы это случалось чаще, надо прежде всего увеличивать время подготовки. Наши главные соперники готовятся к чемпионату семь-восемь месяцев, проводя не менее трёх командных сборов. Уделяют равное внимание физической форме, технике и тактике. Мы же долгие годы не могли проводить больше одного сбора. Тратили на это деньги федерации, тренеров, спортсменов, их родственников и друзей. Всегда были в топ-10 команд мира.

— Долго готовились к нынешним турнирам?

— Весной из-за карантина все спортзалы закрылись, и готовиться ребятам стало негде. Поддерживали форму дома и в парках. Нам пришлось отменить ряд стартов, включая чемпионат Кыргызстана среди юношей и юниоров и мемориал Виталия Гордеева. Последний посвятили бы 70-летию основоположника самбо в стране Николая Михайлова. Туда собирались приехать его ученики со всего мира. Выступление на турнирах — важный этап подготовки. Без него пропадает тонус.

В Бишкеке смог, и давать организму большие нагрузки небезопасно. При любой возможности стараемся готовиться на Иссык-Куле. Там подходящая высота, хорошее питание и чистый воздух. Ездили туда на сборы дважды — летом и осенью. Причём осенью за свой счёт. Сделали максимум возможного в условиях пандемии.

Эхо 1980-х

— Ежегодно на крупных соревнованиях наши самбисты выигрывают 30-50 медалей. За счёт чего такое изобилие?

— В советское время самбо было прикладным и опорным видом спорта и финансировалось на уровне олимпийских дисциплин. Действовала государственная программа его развития. В Кыргызстан приехали замечательные тренеры. База, которую они заложили 30-40 лет назад, приносит плоды до сих пор. Некоторые из них ещё в строю и передают опыт последователям. Два года назад сборные всех возрастов возглавили молодые ребята. С каждым турниром они смотрятся всё увереннее.

— На III Всемирных играх кочевников турнир по самбо был одним из самых массовых и зрелищных. Включат ли ваш вид в программу IV ВИК?

— Пока не знаем. Очень этого хотим. По нашей инициативе международная федерация обсудит этот вопрос с организаторами предстоящих игр. Даже если переговоры пройдут неудачно, выступим в других единоборствах.

Иван МАРЧЕНКО.