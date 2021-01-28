Поделиться VK Print

Почти одновременно с Кыргызстаном прошли выборы и в Казахстане. Только в соседней республике выбирали депутатов в мажилис — нижнюю палату парламента и в маслихаты всех уровней. В кампании участвовали пять партий: Народная партия Казахстана, «Нур Отан», «Ауыл», «Ак жол», «Адал». 98 депутатов мажилиса шли по партийным спискам. Оставшиеся девять избирались Ассамблеей народа Казахстана (АНК) — консультативным органом, объединяющим этнокультурные центры.

Почти одновременно с Кыргызстаном прошли выборы и в Казахстане. Только в соседней республике выбирали депутатов в мажилис — нижнюю палату парламента и в маслихаты всех уровней. В кампании участвовали пять партий: Народная партия Казахстана, «Нур Отан», «Ауыл», «Ак жол», «Адал». 98 депутатов мажилиса шли по партийным спискам. Оставшиеся девять избирались Ассамблеей народа Казахстана (АНК) — консультативным органом, объединяющим этнокультурные центры.

В Кыргызстане отходят от монополии партийной системы, редакция новой Конституции, за которую недавно проголосовало большинство наших сограждан, предполагает, что в ЖК могут проходить и независимые парламентарии. А у соседей, напротив, внедряется партийная система. Впервые в истории страны депутаты маслихатов избирались только по партийным спискам. Поскольку, согласно поправкам к закону от 2018 года, самовыдвиженцы баллотироваться не могут. К новшествам этой предвыборной кампании также можно отнести и то, что в Конституционном законе «О выборах в РК» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан привлекли около 40 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Создали дополнительные следственно-оперативные группы для оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов. Чтобы обеспечить прозрачность выборного процесса власти республики привлекли 48 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе 41 — эксперты БДИПЧ и долгосрочные наблюдатели, остальные — парламентарии и сотрудники аппарата ПА ОБСЕ. От Кыргызстана за выборами наблюдала группа наших соотечественников, в которую вошли генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, депутаты Жогорку Кенеша Максат Сабиров, Улугбек Садиков, член ЦИК КР Кайрат Осмоналиев.

Широко освещали выборы журналисты разных стран мира. В международную группу сотрудников СМИ вошли представители Египта, Чехии, Словакии, Польши, Швейцарии, Норвегии, США, были наши коллеги из республик бывшего Советского Союза: России, Украины, Беларуси, стран ЦА. От Кыргызстана в Казахстан приехали два журналиста.

Поскольку выборы проходили в условиях пандемии коронавируса, надо отметить принятые меры безопасности. На всех участках наблюдателей и сотрудников участковых избирательных комиссий отгородили прозрачными пластиковыми перегородками. Для обеспечения проветриваемости все кабинки, где голосовали люди, были открыты. В каждой из них имелся санитайзер. Всех пришедших на голосование обеспечивали масками и перчатками, вход и выход на избирательные участки были раздельными.

Наша группа журналистов, освещавших выборы, попала на избирательный участок №58, расположенный во Дворце школьников. Здесь голосовал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Отвечая на вопросы представителей СМИ, он отметил, что нынешние выборы в мажилис должны стать шагом вперёд в развитии демократии страны.

«Каждые выборы — это серьёзный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем парламенте будут разные партии. По вопросам будущего нашей страны, по судьбе нашей страны должны быть дискуссии в парламенте, и парламент должен принимать очень качественные законы», — сказал Токаев.

Надо отметить, что в Нур-Султане, несмотря на холодную погоду, горожане довольно охотно шли исполнить свой гражданский долг. Для удобства жителей столицы общественный транспорт в этот день работал бесплатно.

Мне удалось поговорить с некоторыми наблюдателями из других стран, задал всем один и тот же вопрос: «Ваше мнение о выборах» Наши соотечественники Алтынбек Мамаюсупов, Максат Сабиров, Улугбек Садиков, Кайрат Осмоналиев дали положительную оценку выборам, сказав, что из-за пандемии они прошли в трудных условиях, но честно, прозрачно и без нарушений. Остался доволен уровнем организации выборного процесса глава делегации парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Исмет Учма.

Наиболее развёрнутый ответ дал зампредседателя Комитета Совета федерации по международным делам РФ Баир Жамсуев: «Эта выборная кампания проходит с новым Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, и важно то, что в Казахстане продолжаются большие политические реформы, создаются условия для всех партий. 30% мест обязательно предоставлено женщинам и молодёжи. Очень хорошо, что эти группы активно вовлекают в большую работу в парламенте РК. Судя по спискам кандидатов, интересно, что почти на 80% обновляется парламент, это очень существенное изменение. И ещё одна особенность — впервые законодательно в Казахстане закреплена возможность оппозиции участвовать в парламентской деятельности на легальной, законодательной основе. Известно, что оппозиция может вовлекаться в состав руководства парламентских комитетов. Большую роль играет и то, что на сегодня сам парламент имеет большую возможность по утверждению кабинета министра.

Работа нашей миссии заключается не только в наблюдении и соблюдении международных норм в соответствии с национальным законодательством, интересно наблюдать за этим процессом, анализировать, брать что-то для себя в пример. Резюмируя всё, хочу сказать: выборы в Казахстане являются интересными, это подтверждено тем, что здесь находится большое количество международных наблюдателей. Мы побывали на многих участках — замечаний, жалоб со стороны партийных наблюдателей не поступало. Так что у меня нет никаких нареканий. Хочу ещё отметить хороший процент явки в Нур-Султане, несмотря на пандемию и суровые погодные условия».

По итогам народного плебисцита в парламент Казахстана прошли три партии: «Нур Отан» — 71,9%, Демократическая партия «Ак жол» — 10,95%, Коммунистическая партия Казахстана — 9,1%.

Уматкуль БРАЛКИЕВА.

Фото автора и из интернета.