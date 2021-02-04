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Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие гости!

В этот торжественный момент принесения присяги особенно остро осознаю огромную ответственность за настоящее и будущее моего народа. Народа с более чем двухтысячелетней историей, который мужественно, неустанным трудом, в непобедимом единстве создавал когда-то на просторах Азии Великую державу. Это колоссальная, тяжёлая ответственность.

Великие личности, такие как Барсбек-каган и его сподвижники в древние времена, Мухаммед Кыргыз и его соратники в средние века, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и их единомышленники в современной истории брали ответственность за будущее целого народа. Так же и я считаю своим долгом и смыслом всей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Для меня это превыше всего!

Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее! Вера и надежда на лучшее будущее, а также целеустремлённость нашего народа были сильнее опасности пандемии. В итоге восставший народ добился признания недействительными итогов парламентских выборов, отставки президента и правительства.

В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом.

Люди оказались за чертой бедности, и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. То, что этот процесс продолжается до сих пор, это для нас большая трагедия! Обеспечение граждан рабочими местами, возвращение тысяч мигрантов-соотечественников на родину будет одной из моих основных обязанностей. Для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты строительства Камбар-Атинской, Сары-Джазской ГЭС, Верхне-Нарынского каскада.

Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Долон бий, Бирназар бий, показавших пример священного отношения к родной земле, сохранения сплочённости народа.

Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие гости!

Хочу особо отметить, что я начал свою предвыборную кампанию в Таласе, где совершил обряд поклонения гумбезу Манаса, прочитал Коран по Манасу. Там я дал себе клятву, что сделаю всё, чтобы преумножить силу и славу нашего народа, оправдать его надежды и чаяния, обеспечить его процветание, твёрдо придерживаться идеологии национального единства, следовать идеям, провозглашённым нашими отцами Абдыкеримом Сыдыковым, Жусупом Абдрахмановым, Исхаком Раззаковым.

Дорогие гости! Уважаемые кыргызстанцы!

Я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодёжь с оптимизмом смотрит в будущее. Планы реализации этих задач изложены в президентской программе, основные положения которой опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Непрерывное экономическое развитие государства, его культурное возрождение, стабильность возможны только в том случае, если мы сохраним добрососедские и дружественные отношения с ближними и дальними странами.

Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими в Кыргызстане событиями, оказывали нам посильную помощь в трудные дни.

Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям — Узбекистану и Казахстану за помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история.

Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнёрами является приоритетом нашей внешней политики. Это относится ко всем государствам Центральной Азии. Особо хочу отметить дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества с Турцией.

Мы верим, что Китай, как наш сосед и партнёр, роль которого мировой политике и экономике Центральной Азии растёт с каждым днём, в том числе в Кыргызстане, продолжит экономическое и взаимовыгодное сотрудничество с нами.

Мы должны с каждым годом углублять добрососедские отношения и достигать больших результатов в сферах, вызывающих взаимный интерес. Будем придерживаться многовекторности во внешней политике. Суверенный Кыргызстан стремится к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии.

Также позвольте заверить, что мы будем исполнять международные обязательства в рамках Организации Объединённых Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, Совета тюркоязычных государств, а также других международных организаций.

Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие гости!

Наша цель — создание общества с диктатурой закона, где царят справедливость и высокий уровень благосостояния. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели. Мы находимся в начале нового исторического этапа. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые, гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь самые смелые свои мечты!

Уважаемые кыргызстанцы!

Я далёк от мысли, чтобы признать сегодняшнее положение хорошим. Мы начинаем выплачивать внешний долг в сумме около $5 миллиардов, накопленных за последние тридцать лет. К 2032 году необходимо выплатить весь внешний долг. В связи с пандемией коронавируса уменьшился республиканский бюджет. Катастрофическая ситуация сложилась в энергетической отрасли, где имеется долг в 137 миллиардов сомов. Естественно, выход из такой ситуации сопряжён со многими трудностями. Но я убеждён, что вместе с народом, объединив усилия, мы выйдем из этой ситуации!

Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории!