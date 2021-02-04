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Воздух в Бишкеке всё чаще вызывает беспокойство горожан. Город окутан пеленой смога, что особенно заметно с южной окраины столицы, и такое положение нельзя признать нормальным. Под угрозой здоровье людей, их самочувствие и, в конечном счёте, устойчивость к различным заболеваниям.

Как известно, атмосферный воздух в городе загрязняется двумя путями. Во-первых, улично-дорожная пыль, возгоняемая движением городского автотранспорта до уровня четвёртого-пятого этажей застройки, чему способствует отсутствие качественных тротуаров, газонов, а также канувшая в Лету регулярная влажная уборка улиц. Во-вторых, загрязнение воздуха в результате деятельности городского хозяйства в целом. Это прежде всего канцерогенные выбросы предприятий, автомототранспорта, а также печное отопление домов.

Охрана атмосферного воздуха в республике регулируется законами «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», однако дееспособность их, а значит, и ответственных за реализацию госструктур под большим сомнением. Парадокс ещё и в том, что существование законов вовсе не означает их исполнения и наличия механизмов реализации, и, как следствие, это привело к возникновению критической ситуации. В 2018 году правительством разработан План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в г. Бишкеке. Несмотря на отсутствие видимых результатов, он продлён до 2023 года и распространился уже на территории Сокулукского и Аламединского районов, то есть угроза ухудшения экологии распространяется по всей Чуйской долине.

К сожалению, весь комплексный план сведён к намерениям увеличить, уменьшить, сократить, повысить… и прочему, что должно было каким-то образом улучшить состояние атмосферного воздуха.

В Кыргызстане две организации правительственного уровня контролируют состояние экологии — Госагентство охраны окружающей среды и Госэкотехинспекция. По Закону «Об охране атмосферного воздуха» именно они не должны допускать загрязнения воздуха. Но у нас, как в известной пословице: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Смог образуется, если объём загрязняющих веществ в атмосфере превысил допустимые пределы и нарушен экологический баланс. Экология способна теоретически оценить состояние природной среды во взаимодействии с искусственной средой обитания человека, но возникает вопрос: насколько глубоко эта наука понимает состояние процессов природной среды Чуйской агломерации?

Горный бриз как природное явление никуда не делся. Но скорость и сила его движения в приземном уровне в основном зависит от степени шероховатости поверхности. Городская территория — это прежде всего этажность застройки, её плотность, а также качество покрытия и в целом благоустройство территории. Всё это увеличивает площадь разогрева городской поверхности. В условиях ухудшения проветривания это ведёт к концентрации канцерогенов в воздушном пространстве и способствует образованию смога. При этом профилактикой производственных выбросов в атмосферу необходимо заниматься постоянно. Ведь с ростом уровня благосостояния населения уровень автомобилизации будет только нарастать.

Несомненно, на качество воздуха в столице влияют и работа ТЭЦ, и активное движение транспорта, и отопление частных домов, и другие факторы, требующие серьёзного контроля. Но не менее важна причина, напрямую касающаяся географии местности и градостроительной политики государства.

Ещё в 2003 году я предлагал привлечь науку к решению проблемы, уже тогда достаточно острой. Но в то время на «островке демократии» было не до экологии, и предложение это не было учтено при реализации Генплана города и разработке проектов детальной планировки разных его частей.

В Кыргызстане имеются законы, регулирующие градостроительную политику, — «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики» №95 от 13 июля 2011 года и «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» №1372-ХII от 11 января 1994 года. Применительно к существующей ситуации в градостроительстве оба они достаточно выхолощены, но необходимость в уполномоченном госоргане по разработке и реализации градостроительной политики в них сохранилась. Возникает вопрос: какой госорган уполномочен выполнять столь ответственную миссию? Ответ как будто очевиден, но… Постановлением правительства №262 от 20 мая 2014 года ликвидирован государственный орган по архитектуре и строительству и статус его определён достаточно туманно, без права законодательной инициативы. Таким образом, одна из главных в государстве, наряду с медициной и образованием, область госполитики по формированию качественной среды отдана на откуп бизнес-сообществу.

Когда земля приобрела статус товара, началась повсеместная застройка всевозможных территорий, различной этажности, разнообразной плотности, доходящей до уровня трущобной застройки. Этому во многом поспособствовал переход Главного архитектурно-планировочного управления с бюджетного финансирования на хозрасчёт, когда сутью его деятельности, уже под названием Бишкекглавархитектура, стало стремление к собственному благосостоянию, а не добросовестное планирование и застройка города. Согласно новым ориентирам, интересы инвестора стали приоритетными, генеральный план столицы реализовывался совершенно бесконтрольно. Тогда же начались ликвидация лесопарка «Орто-Сай», узурпация территории парка Ататюрка, интенсивная застройка верховьев рек Ала-Арчи и Аламедин.

В результате попустительства и отсутствия надзора за формированием среды обитания и жизнедеятельности населения сложилась кризисная ситуация как в инженерно-транспортной инфраструктуре, так и в экологии воздушного бассейна столицы.

Градостроительная политика в Кыргызстане с его крайне ограниченными и сложными для землепользования территориальными ресурсами, опасными как в сейсмологическом, так и в гидрогеологическом смыслах, должна быть возведена на уровень государственной безопасности. Скудность политики и скупость экономики в системе госуправления в градостроительстве могут обернуться для общества техногенными катастрофами и социальными катаклизмами.

Что делать и кто виноват?

Ответ на второй вопрос очевиден — государство, его недальновидная политика формирования устойчивой, экологически сбалансированной и эстетически ориентированной среды обитания.

Вопрос второй зависит от градостроительной политики государства. Для её выработки и реализации необходим госкомитет со структурой местных подразделений под управлением главных архитекторов городов. Изучение антропогенного воздействия на воздушный бассейн следует проводить, базируясь исключительно на результатах научных исследований.

Кроме того, считаю необходимым исключить дальнейшее строительство на территории лесопарка «Орто-Сай», не связанное с его функционированием; провести инвентаризацию существующей застройки пойм рек Аламедин и Ала-Арчи в пределах синих линий водоохранной зоны либо для сноса, либо для экологического налогообложения и использования средств на благоустройство русел этих рек; запретить строительство объектов выше двух этажей южнее ул. Токомбаева; запретить в столице повсеместное строительство объектов выше пяти этажей, кроме использования объекта как доминанты градостроительного ансамбля на основании проекта детальной планировки.

Юсуф ТАГИРОВ, архитектор.

Фото И. ПРОКОФЬЕВОЙ.