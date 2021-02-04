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Первая рабочая неделя нового Президента

С кем и как будем сотрудничать

В инаугурационной речи Садыр Жапаров, как известно, обозначил направления внешней политики, которую намерен проводить. Она остаётся многовекторной, и основной упор делается на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений со стратегическими партнёрами: Россией, Центральной Азией, Китаем, Европой, Турцией и в целом с Азией. На состоявшейся после инаугурации встрече с представителями международных организаций Садыр Жапаров рассказал о внешней политике более подробно и конкретно. Она, по его словам, будет «прагматичной, сбалансированной, последовательной и прозрачной» и при этом основываться на принципах взаимопонимания и уважения интересов всех партнёров.

Напомним, своих посланцев направили на инаугурацию Исполнительный комитет СНГ, ОДКБ, Европейский союз, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, ТюркПА, ТЮРКСОЙ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Итак, как будут выстраиваться отношения с этими объединениями и союзами, на что рассчитывает и чего ожидает новый глава государства?

СНГ. Последовательное развитие сотрудничества и усиление интеграции, при этом особое внимание Евразийскому экономическому союзу и Евразийскому банку развития. Полномасштабный прогресс в свободном перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

ОДКБ. Обеспечение коллективной безопасности, комплексное реагирование на современные вызовы и весь спектр глобальных угроз.

ООН. Тесные партнёрские отношения, направленные на достижение Целей глобального устойчивого развития.

Евросоюз. Расширение сотрудничества со всеми странами — участницами этого объединения.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств, ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ и Международная тюркская академия. Укрепление всестороннего и конструктивного взаимодействия с государствами — членами этих организаций.

О чём говорили с Маркеловым…

У главы государства состоялись также встречи с заместителем председателя правления и членом Совета директоров ПАО «Газпром» В. Маркеловым и со спецпредставителем Первого Президента Казахстана Ж. Туймебаевым.

Виталий Маркелов передал поздравления руководителя «Газпрома» Алексея Миллера по случаю вступления на должность Президента. Он также сообщил о продолжающемся строительстве газопроводных систем в Кыргызстане, проинформировал о планах компании на ближайшую перспективу, в том числе по улучшению экологической ситуации в Бишкеке путём газификации домохозяйств и предприятий.

С. Жапаров поблагодарил за большой вклад в развитие газовой отрасли Кыргызстана, выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия и подчеркнул готовность к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

…и со спецпредставителем Нурсултана Назарбаева

Жансеит Туймебаев, прибывший на инаугурацию как посланник елбасы Казахстана и как заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что казахстанцам небезразлична судьба братского кыргызского народа и происходящие здесь события. Он выразил готовность продолжать активную работу по углублению двусторонних отношений.

Зовут в гости и желают «лёгкой руки»

Садыр Жапаров продолжает принимать поздравления со всего мира. Приветственные послания по случаю вступления в должность поступили от: генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президентов: Франции — Эммануэля Макрона, Германии — Франка-Вальтера Штайнмайера, Республики Кореи — Мун Чжэ Ина, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедова, Татарстана — Рустама Минниханова, Словацкой Республики — Зузаны Чапутовой, премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.

При этом каждый из авторов телеграмм нашёл что-то особенное, что связывает его страну и Кыргызстан, и дипломатично выразил свои ожидания и надежды от нового человека в обойме высшей власти.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратил внимание на непростое время, в которое Садыр Жапаров принимает бразды правления страной: «Помимо огромной нагрузки в связи с пандемией коронавируса, с новыми вызовами сталкивается демократия в Кыргызстане». Напомнив, что дружественные отношения между двумя государствами существуют уже почти 30 лет, руководитель Германии выразил уверенность, что «наше тесное и основывающееся на доверии партнёрство продолжится и в будущем». Его страна готова и далее поддерживать Кыргызстан. Разумеется, на пути продвижения демократии, верховенства права и устойчивого развития.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция является приверженцем развития связей между Евросоюзом и Кыргызстаном. Ближайшее вступление в силу Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между ними является конкретным доказательством того, что Европа поддерживает нас на пути к правовому государству, демократии и устойчивому социально-экономическому развитию. Э. Макрон также обратил внимание нового главы государства на то, что в Бишкеке действуют две организации, с помощью которых можно укреплять и развивать дружественные отношения между нашими странами: Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC) и Французский альянс. Первый является «уникальным преимуществом для совместных исследований в гуманитарных и социальных науках». С помощью же Французского альянса, получающего финансовую поддержку Франции, Париж надеется продвигать в Кыргызстане французскую культуру, включая язык.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже напомнил о пандемии и выразил надежду, что Кыргызстан поддержит усилия международного сообщества в борьбе с ней. Он подчеркнул, что наша страна является «проверенным и надёжным партнёром ООН», и выразил уверенность, что под руководством Садыра Жапарова это сотрудничество «будет ещё более укрепляться в соответствии с Совместным заявлением о намерениях между ООН и Кыргызской Республикой, опубликованным в ноябре 2020 года».

Ангела Меркель пообещала, что Германия продолжит поддерживать Кыргызстан в «экономическом развитии и осуществлении реформ, нацеленных на укрепление правового государства». Пожелала сил, здоровья и «лёгкой руки».

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга напомнил, что сотрудничество между нашими странами выстраивалось кирпичик за кирпичиком с того момента, как в 1992 году установились дипломатические отношения. Япония, по его словам, намерена и далее тесно взаимодействовать с нами, в том числе путём Диалога «Центральная Азия + Япония». Это делается ради стабильности и развития всего Центрально-Азиатского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов был лаконичен, но малыми словами сумел сказать многое: «Пусть оказанная вам народная поддержка вдохновляет и даёт энергию для достижения всех намеченных целей». Выразил надежду на «расширение взаимовыгодных связей между Татарстаном и Кыргызстаном в рамках российско-кыргызских отношений».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, конечно же, сказал о том, что наши республики «связывают многовековые узы дружбы, братства и добрососедства» и «уровень доверия и взаимопонимания» между нами очень высок, являясь «прочной основой для конструктивного развития двустороннего сотрудничества». Существует большой потенциал для расширения связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ашгабат готов «и впредь прилагать все усилия, чтобы вывести наши двусторонние отношения на новый уровень».

Лидер Туркменистана стал первым руководителем зарубежного государства, который позвал Садыра Жапарова в гости в качестве Президента. «Выражая заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-кыргызских отношений, имею честь пригласить вас посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для вас время», — говорится в телеграмме».

День, равный веку

Руководство страны, используя зарубежную помощь и внутренние источники, в течение ближайших двух лет постарается решить проблемы нехватки детских садов, школ и ФАПов.

Такое обещание дал Садыр Жапаров, закладывая первый кирпич под строительство школы в селе Мыкан Аламудунского района.

Школа на 500 ученических мест возводится в составе комплекса «Ынтымак-билим». Кроме неё, проект комплекса предусматривает спортивный зал, ФАП, административное здание, мечеть, футбольное поле и игровую площадку. Финансирует строительство Всемирная ассамблея мусульманской молодёжи.

«Сейчас у нас нет права на отдых, ведь каждый день для Кыргызстана равен веку. Мы дали клятву трудиться днём и ночью на благо народа, который ждёт улучшений, и оправдаем эти надежды», — заявил Садыр Жапаров. Он поблагодарил местных жителей за поддержку его кандидатуры на выборах, отметив, что приложит все свои усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и вывести страну на путь устойчивого развития. «Пусть первый кирпич, заложенный здесь, станет символом начала строительства по всей стране. Наши двери для инвесторов, партнёров и союзников будут всегда открыты», — добавил Президент, выразив признательность Всемирной ассамблее мусульманской молодёжи за содействие в строительстве социальных объектов в столь непростое для Кыргызстана время.

Как сообщил С. Жапаров, после инаугурации он встретился с рядом инвесторов и они высказали готовность оказать содействие в капитальной реконструкции аварийных школ по всей стране.

Завершение строительства школы в селе Мыкан планируется к новому учебному году — до сентября 2021-го.

Указы

Главой государства подписаны пять указов. Все они касаются важнейших сфер деятельности государства и обществ

а. Их принятие жизненно назрело, отражает чаяния народа. Теперь всё зависит от того, насколько строго и последовательно будет контролироваться их исполнение. История Кыргызстана учит, что хороших и умных решений и законов принималось немало, однако они лопнули, как мыльные пузыри, благодаря таланту сверхмногочисленной чиновничьей гвардии всё спускать на тормозах.

Указ «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики»

В преамбуле документа говорится, что он принят с целью повышения производительности горнодобывающей промышленности, создания прозрачной системы правового регулирования, раскрытия её потенциала, обеспечения безопасности населения и минимизации нагрузки на окружающую среду, а также создания благоприятного инвестиционного климата и расширения возможностей для дальнейшего экономического роста. Всё верно. Какие же шаги для этого предусмотрены?

Правительству следует разработать и внести до 1 июля 2021 года на рассмотрение Жогорку Кенеша проект Горного кодекса, направленный на создание целостной системы законодательства в сфере недропользования. Кодекс должен предусматривать:

— разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса;

— государственную долю при разработке месторождений полезных ископаемых, не входящих в реестр участков недр общегосударственного значения; условия приобретения государственной доли.

Правительство также должно усилить контроль за незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе лицензионный контроль, обеспечить рациональное использование недр, промышленную и экологическую безопасность; рассмотреть возможность внедрения международных стандартов экологической безопасности. Кроме того, провести аудит геологической информации для выявления экономически перспективных месторождений, а также расширения реестра участков недр общегосударственного значения.

Следует принять эффективные меры по стимулированию геологоразведочной деятельности и открытию новых месторождений; рассмотреть возможность внедрения международной системы стандартов отчётности по запасам полезных ископаемых.

Обеспечить, чтобы не менее 90% штатной численности персонала горнодобывающих предприятий и подрядных организаций составляли граждане нашей страны. Разумеется, при этом соблюдать нормы вступивших в силу международных договоров, участникам которых является Кыргызстан. Не менее 80% товаров и услуг должны приобретаться на территории республики, за исключением случаев, когда такие товары или услуги не производятся здесь.

Должны быть обеспечены рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты.

Чтобы исключить коррупционные риски, до 1 сентября 2021 года следует разработать и внедрить механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, осуществляемой недропользователями.

До 1 мая 2021 года обеспечить обмен данными по системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для цифровизации выдачи разрешительных и иных документов в сфере недропользования. Разместить государственные услуги в сфере недропользования на Государственном портале электронных услуг КР.

Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов»

Документ провозглашает целями: обеспечение конституционных гарантий защиты собственности, стимулирование устойчивого роста экономики, исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышение доверия инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

Правоохранительным, фискальным и контролирующим органам следует прекратить необоснованное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства, воспрепятствование предпринимательской деятельности и нарушение законных прав собственников, в том числе из-за невыполнения и невозможности выполнения договорных обязательств.

Необходимо обеспечить безопасность предприятий и имущества инвесторов, а также внедрить принцип «один следственный орган по экономическим преступлениям» без права передачи подследственности другим правоохранительным органам.

Генеральной прокуратуре усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и защиты собственности и инвестиций. Обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц правоохранительных и фискальных органов, допускающих нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, необоснованно требующих у них не предусмотренные законодательством документы и нарушающих порядок оказания государственных услуг. Привлекать к ответственности, вплоть до уголовной, за незаконное приостановление деятельности предприятий и (или) денежных операций, в том числе по их банковским счетам.

Генпрокуратуре даётся месяц, чтобы внести предложения об оптимизации порядка рассмотрения заявлений в отношении предпринимателей (речь — о заявлениях, поступающих в Единый реестр преступлений и проступков). В течение месяца же — создать телефон доверия для круглосуточного приёма обращений бизнесменов о фактах необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в их деятельность.

Правительство должно в трёхмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша пакет законопроектов о повышении роли и эффективности судебных органов в обеспечении надёжной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также об ускорении сроков рассмотрения их исков. В такой же срок — внести в парламент пакет законопроектов о декриминализации экономических преступлений и проступков. Кроме того, проект закона, запрещающий заключать под стражу в ходе досудебного производства по экономическим преступлениям.

Отменить количественные индикаторы эффективности деятельности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников. Вместо этого в двухмесячный срок внедрить новый механизм оценки их результативности, ориентированной на поддержку и защиту предпринимателей и их собственности.

До конца 2021 года осуществить регулятивную реформу с применением принципа «умного регулирования» и механизма регуляторной «песочницы», с тем чтобы улучшить условия для бизнеса, включая значительное снижение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность.

Повысить кадровый и технический потенциал Государственной судебно-экспертной службы и сократить сроки судебной экспертизы по экономическим преступлениям.

До 1 сентября 2021 года автоматизировать значительную часть госуслуг и оптимизировать их, исключив ненужные процедуры и истребование документов от предпринимателей.

Создать Единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешений и в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить автоматизированную систему их выдачи. Провести его интеграцию с Государственным порталом электронных услуг через Единую систему идентификации.

До 30 сентября 2021 года обеспечить переход налоговых органов к сервисной модели обслуживания налогоплательщиков, упростить процедуры налогового администрирования путём цифровизации основных бизнес-процессов и полностью исключить контакт налоговиков с налогоплательщиком.

Внедрить индикаторы скорости таможенной очистки товаров и качества предоставляемых услуг. Сформировать конкурентоспособную и полностью автоматизированную таможенную инфраструктуру. До 30 сентября 2021 года ввести электронное таможенное декларирование и систему автоматического выпуска товаров.

Создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности в отдельных и приграничных территориях, включая государственную поддержку и льготный фискальный режим.

«О новой государственной кадровой политике»

Сутью новой кадровой политики объявляются обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации, формирование профессионального аппарата служащих, создание соответствующих условий для работы, включая достойную оплату и стимулирование добросовестного труда.

Подбор и расстановка кадров в госорганах и органах местного самоуправления должны осуществляться исключительно на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов. Не допускаются ограничения по половому, национальному и языковому признакам, а также по причине инвалидности. Запрещается назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях. Следует усовершенствовать конкурсный отбор, упростив процедуру и одновременно повысив требования к кандидатам. Постоянно повышать квалификацию и переподготовку кадров. Повысить ответственность за надлежащее исполнение обязанностей.

«О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации»

Выполняя обещание, данное на инаугурации, Садыр Жапаров объявляет первоочередной задачей всестороннюю поддержку трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту интересов и прав их семей, остающихся на родине.

Правительству рекомендуется оперативно разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект концепции миграционной политики КР. Кроме того, в приоритетном порядке реализовывать инвестиционные проекты развития новых производств в регионах Кыргызстана, где наиболее высок уровень оттока населения. Установить для таких производств особый налоговый режим, стимулирующий создание рабочих мест.

До конца первого полугодия 2021 года разработать и принять программу мер (инструментов), стимулирующих трудовых мигрантов и членов их семей инвестировать свои накопления в национальную экономику.

С учётом развития демографической ситуации разработать и принять программу содействия занятости граждан как на внутреннем, так и внешних рынках труда в зависимости от сценариев развития экономики Кыргызстана и стран пребывания.

Завершить принятие подзаконных актов по реализации национальной инициативы Мекен-карт. Напомним, Мекен-карт даёт её обладателю — соотечественнику с иностранным гражданством, равные с кыргызстанцами права на свободный въезд и выезд из КР без оформления визы, проживание и возможность трудиться в Кыргызстане без оформления вида на жительство и разрешения на работу, а также на получение образовательных и медицинских услуг.

Правительству также следует принять меры по адаптации и реинтеграции трудовых мигрантов, возвращающихся на родину.

Кроме того, обеспечить учёт, присмотр, защиту прав и интересов детей, чьи родители находятся в трудовой миграции; ввести на законодательном уровне понятие «дети трудовых мигрантов» с гарантиями их государственной защиты.

Рассмотреть возможность разработки механизма, обязывающего родителей, выезжающих в трудовую миграцию, уведомлять органы опеки о том, что они оставляют детей под опеку родственников либо других лиц. Органам опеки использовать цифровые технологии для мониторинга ситуации, связанной с детьми трудовых мигрантов, остающимися дома. Рассмотреть возможность определения и усиления ответственности родителей, которые выезжают в трудовую миграцию, не определив опекунов и попечителей для своих детей и не уведомив об этом органы опеки и попечительства. Рассмотреть также ответственность опекунов и попечителей за невыполнение взятых обязательств.

Для урегулирования правового статуса этнических кыргызов, включая лиц без гражданства кыргызской национальности, находящихся на территории Кыргызстана, предоставить возможность приобретения гражданства КР в упрощённом порядке в случаях, если: у лица истёк или истекает срок действия иностранного паспорта, паспорта СССР, а также удостоверения кайрылмана; лицо, родившееся на территории иностранного государства, достигло 18-летнего возраста в Кыргызстане и своевременно не приобрело гражданство КР; лицо, родившееся в Кыргызстане до приобретения родителями гражданства КР, достигло 18-летнего возраста на территории КР и своевременно не приобрело гражданство Кыргызстана; у лица имеется заключение территориального отдела уполномоченного органа в сфере регистрации населения о признании его на территории КР лицом без гражданства; у лица имеется свидетельство о рождении иностранного государства с отметкой о получении паспорта иностранного государства, но на момент подачи ходатайства отсутствует иностранный паспорт и возможность его восстановления; у лица имеются расхождения в правописании букв персональных данных в паспорте, свидетельстве о рождении/браке иностранного государства; этническая принадлежность лица подтверждается дипломатическим представительством или консульским учреждением КР при отсутствии в паспорте или свидетельстве о рождении иностранного государства графы «национальность».

«О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности»

Правительству рекомендовано до 1 июня 2021 года разработать с широким участием общественности, деятелей культуры, науки и образования концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Предусмотреть в ней следующие принципы: приоритет духовно-нравственных мотивов жизненного поведения перед материальными интересами; приоритет общественных и государственных интересов перед индивидуальными; справедливость в решениях, действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления; престижность и ценность статуса воспитателей, учителей, врачей и военнослужащих как основы государства и общества.

Государственным органам культуры, образования, науки и спорта обеспечить соответствие воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям. Создать условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей. Пересмотреть учебные стандарты и ввести предметы по этическому, эстетическому и физическому воспитанию учащихся и студентов. Создать максимально благоприятные условия для выявления и развития творческих способностей каждого, воспитания трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования и самореализации личности. Формировать у детей и молодёжи целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, трудовую мотивацию, активную жизненную и профессиональную позицию, бережное отношение к природе. Привлекать в систему образования талантливых педагогов.

Обеспечить гражданам равные возможности для занятий физической культурой и спортом, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Средствам массовой информации пропагандировать ценности традиционного общества, идеалы семьи, здорового образа жизни, любви к Отечеству и служения народу. Продвигать позитивный образ страны на международном уровне.