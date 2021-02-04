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Опыт Лондона, Мадрида и Боготы. Энрике Пеньялоса сказал, но мы его не услышали

Вот уже несколько лет вопрос о смоге обсуждают не только общественники, учёные-экологи, но и чиновники всех уровней управления, включая самый высший. Однако проблема не решается, наоборот, усугубляется. Попробую внести свою лепту в этот вопрос и я.

Для начала приведу классификацию причин смога, которую оставил нам светлой памяти профессор Эмиль Шукуров. Итак, смог образуют:

1. Выхлопные газы автомобилей. Учёный назвал их самым главным источником загрязнения. В столице очень много изношенных авто, завезённых из других стран.

2. Столичная теплоэлектроцентраль. На долю ТЭЦ приходится довольно большой объём выбросов в атмосферу, однако учёный считает, что они не столь значительны по сравнению с другими факторами, потому что сжигание в печи происходит под высокой температурой.

3. Отопление в частном секторе. Его доля в загрязнении, по сравнению с выбросами ТЭЦ, более существенная. Сгорание происходит при низкой температуре, поэтому вместо углекислого газа выделяется угарный.

4. Сжигание мусора. Об этом источнике смога мало кто беспокоится, но он тоже оказывает значительное влияние на воздух. Большая часть сжигаемых веществ превращается в ядовитые газы.

5. Климатические условия. По мнению профессора, последний год по климатическим условиям оказался благоприятен для образования газов: мало осадков, которые очищают атмосферу. Например, осенью почти не было дождей.

Считаю необходимым добавить к этой классификации ещё один аргумент другого эксперта — эколога Омурбека Элеманова: «При нормальном теплообмене тёплый воздух находится на поверхности земли, а верхние слои атмосферы более холодные. А сейчас, наоборот, и это препятствует вертикальному перемещению воздуха, ввиду чего загрязнённые воздушные массы остаются у земли. То есть это происходит из-за неблагоприятных погодных условий».

Прежде чем поделиться своими идеями, как решить проблему смога, расскажу, как оздоровили экологию мэры Мадрида, Лондона и Боготы.

Власти испанской столицы начали борьбу с пробками под лозунгом спасения экологии. И сегодня Мадрид считается городом с одной из самых строгих экологических зон в мире. Неограниченный доступ в его центр открыт только для электрокаров и местных жителей. Для остальных машин действует строгая система ограничений: полностью запрещён въезд авто с бензиновыми двигателями, выпущенными до 2000 года, и дизельными, произведёнными до 2006 года; частично разрешён въезд более поздним моделям и гибридным автомобилям.

Ещё одной мерой борьбы с трафиком стало строительство подземных дорог. Почти половина одной из главных магистралей уведена под землю. На поверхности же на её месте появились дома и парки. И, конечно, власти развивают общественный транспорт. Среди мер: расширение метро и сети автобусных маршрутов, перехватывающие парковки, выделенные полосы для автобусов, такси и машин, в салоне которых не менее трёх пассажиров.

Конечно, подземные дороги и метро не для нашего тощего бюджета. Хотя остальные шаги возможны и у нас.

А теперь посмотрим Лондон. Британская столица, построенная для пешеходов и немногочисленных экипажей, к 2000 году столкнулась, пожалуй, с самой сложной среди всех европейских городов транспортной ситуацией. Многокилометровые пробки, ужасный воздух, перегруженное метро. Устаревшая инфраструктура города не справлялась с растущей нагрузкой. Невозможно было решить накопившиеся проблемы за счёт строительства трасс и развязок, выпрямления и расширения улиц. Необходимы были глубинные реформы. И их проведение взял на себя Кен Ливингстон, в 2000 году назначенный на пост мэра. Одним из его первых решений стало ограничение въезда автомобилей в центр города с одновременным развитием общественного транспорта. Были организованы перехватывающие автостоянки и разработаны объездные маршруты — водителей стимулировали пересесть из машины в метро или автобусы. Плата за въезд в центр постепенно поднималась, ввели абонементную систему для тех, кто часто совершал поездки. В результате уже на второй день после нововведения город поехал быстрее.

В современной британской столице запущена программа, согласно которой каждый лондонец должен иметь возможность 20 минут в день гулять по улицам или ездить на велосипеде, не задыхаясь от выхлопов, наслаждаясь видами и даже поправляя своё здоровье.

В октябре 2014 года в Алматы приезжал Энрике Пеньялоса — один из самых известных в мире урбанистов, мэр столицы Колумбии — Боготы. Пеньялоса говорил, что нужно сокращать количество автомобилей и отдавать уличное пространство пешеходам. Закупать автобусы, уменьшать парковки, строить BRT (скоростные автобусные полосы), а не развязки, расширять тротуары…

Кто бы был против, если кто-то из наших мэров — и осуждённых, и действующий — проникся бы этой заботой? Но они не Пеньялоса, который не только говорил, но и превратил восьмимиллионник, задушенный выхлопными газами и хаотичной парковкой, в город с развитой велоинфраструктурой и системой общественного транспорта. Хотя успех пришёл через очень тяжёлые испытания. Энрике Пеньялоса пришлось быть мэром далеко не самого тихого мегаполиса. Ему понадобилось три года, чтобы очистить центр от нежелательных машин, расширить парк общественного транспорта.

В следующих номерах мы поговорим о том, как, невзирая на климатические условия, улучшить циркуляцию воздуха в Бишкеке, остановить катастрофический рост автомобильных выхлопов и избавить людей от необходимости топить дома автошинами и прочим барахлом.

Рустембек МУСУРМАНКУЛОВ.