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Генпрокуратура выявила нарушения в Минздраве

Из-за неправомерных действий руководства и должностных лиц Министерства здравоохранения

и Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора государству причинён ущерб на сумму 5,1 миллиона сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре КР.

Проверка установила, что в мае 2020 года комиссия указанного департамента рекомендовала заключить договор с одним ОсОО на поставку средств индивидуальной защиты — комбинезонов, медицинских перчаток и бахил — по завышенной стоимости. При этом был нарушен закон о госзакупках и отклонены предложения поставщиков с наименьшей ценой. Более того, это ОсОО поставило 101,3 тысячи пар перчаток, не соответствующих требованиям технической спецификации. А вместо предусмотренных договором 150 тысяч пар низких бахил по цене 1,5 сома за штуку поставило 1,5 тысячи пар высоких бахил по 150 сомов.

Материал проверки зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков Генпрокуратуры для дальнейшей организации досудебного производства.