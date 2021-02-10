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С 31 января 205 пациентов с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии переведены на бюджетный гемодиализ.

Отметим, что в настоящее время эту жизненно важную процедуру получают 1 613 больных. Им разрешено свободно выбирать организацию здравоохранения, независимо от формы собственности и её территориального расположения.

Всего бюджетный гемодиализ предоставляют 25 частных медицинских центров и четыре государственные больницы.

Оплачивать услуги почечной терапии будет Фонд обязательного медицинского страхования. Стоимость одного сеанса — 4 700 сомов.

Наша справка: Министерство здравоохранения ведёт «Единый регистр» больных с хронической почечной недостаточностью и формирует список нуждающихся в гемодиализе. После этого он рассматривается специальной комиссией Минздрава и направляется в Фонд ОМС.