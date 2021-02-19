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Премьер-министр раскритиковал работу Госагентства антимонопольного регулирования.

Наша задача — обеспечить население основными видами продовольствия в необходимых объёмах и по доступным ценам, заявил Улукбек Марипов на совещании, посвящённом продовольственной безопасности.

«Сегодня одна из самых обсуждаемых тем — это рост цен на основные продукты питания, — подчеркнул он. — Из-за этого многие граждане вынуждены отказываться от их приобретения. На уровне правительства этот вопрос не раз обсуждался, принимались какие-то решения. Но ситуация остаётся сложной. С каждым днём растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары. Понятно, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать оправдания. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на повышение цен.

По данным Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, за последние четыре месяца растительное масло взлетело в цене на 33 сома и стоит в розничной сети около 134 сомов за литр. Килограмм мяса подорожал в среднем до 435 сомов, что на 124 сома больше, чем в октябре 2020 года.

У. Марипов раскритиковал работу Государственного агентства антимонопольного регулирования: «Само название ведомства говорит о том, что вы должны играть ключевую роль в сдерживании цен на социально значимые товары. На деле вы занимаетесь лишь мониторингом и констатацией фактов. Сами руководители агентства не знают, какова реальная ситуация на рынках и в магазинах. Привыкли сидеть в удобных креслах и раздавать указания. Пора прекращать этот «опыт». Я сам иногда посещаю рынки, знаком с ценами на продукты питания и прекрасно понимаю возмущение людей».

Премьер-министр отметил необходимость увеличения площади посевов ряда культур для обеспечения продуктами первой необходимости: «К примеру, в прошлом году посевы сахарной свёклы сократились почти на 6 тыс. га. Соответственно, и объём производства сахара сократился. Кроме того, мы перестали выращивать подсолнечник и кукурузу. Увеличив их посевы, мы можем поднять и производство растительного масла, которое сейчас импортируем. Из-за этого и цена такая. Также необходимо переходить к экстенсивному садоводству. Внедряя новые технологии в садоводстве, мы можем увеличить объём урожая».

В итоге премьер-министр поручил Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов встретиться с крупными поставщиками и производителями, чтобы урегулировать цены на продукты первой необходимости. Агентству антимонопольного регулирования ежедневно мониторить и анализировать цены на социально значимые товары. Мэриям Бишкека, Оша и других крупных городов совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов организовать еженедельные сельскохозяйственные ярмарки с фиксированными ценами на продукты питания.