А за язык ответишь…

Пророк Мухаммед говорил: “Говорите с людьми так, чтобы вас все понимали. Даже не мусульмане”.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев попросил министра образования и науки Каныбека Иманалиева сократить количество часов в школах.

На заседании парламента 1 марта он заявил, что в общеобразовательных учреждениях 25 предметов, а в странах, входящих в PISA, предметов вдвое меньше.

«Надо изменить и преподавание языков. Восемь лет ребёнок учится, но не может нормально разговаривать ни на русском, ни на английском языках. А когда дети посещают курсы, они за полгода начинают разговаривать. До третьего класса нужно убрать другие языки и оставить только кыргызский. Во многих странах применяется практика, где обучают в начальных классах только государственному языку», — заявил он.

И если Шакиев решил таким образом прославиться, то своей цели он достиг. Люди возмущены до крайности этим его очередным заявлением.

«Да что уж мелочиться-то… Отмените вообще начальную школу, а потом вообще школу».

«Моим детям модель такой школы не нужна. Вопрос Шакиеву: не стыдно подобное в эфир пускать?»

«Дайте ему прочитать что-нибудь о детском раннем образовании. Да, есть такие страны, но потом там дети годами ходят на платные курсы. А многие из этих стран думают это пересмотреть».

«Да уж, инициатива хуже некуда. Открою страшный секрет: почему на курсах эффективнее учатся? Потому что туда приходят те, кто ХОЧЕТ учиться или за ними родители лучше следят, требуют! А в школу ходят большинство, за которыми родители не следят, не помогают, считают, что накормили-одели и этим уже выполнили свой долг. И учителя в школах чуть другие, уставшие, например. Поэтому хоть вообще отмените все предметы — лучше не станет! Кто учился и успевал, тот и будет успевать хоть по 50 предметам! Это от семьи зависит на 90 процентов. Это касается ЛЮБЫХ уроков!»

«Английский будут знать. Это классно, он всегда нужен. Но…если уровень преподавания будет прежним, то в итоге никакого английского дети в школах не выучат. И откровенно сказать, половина предметов в наших школах преподается плохо или никак, для галочки. Пока статус профессии не поднимется, нормальных учителей нам не видать».

«Ещё есть учителя постсоветского периода, а дальше тушите свет».

«Надеюсь, наш Президент в курсе его высказываний».

«Если хотите, чтобы дети знали кыргызский, то лучше открыли бы больше кружков для изучения кыргызского языка! Бесплатных или за символическую плату. Вот это было бы круто».

«Курсы для желающих изучать кыргызский язык бесплатно — это хорошая идея! Желательно в разных районах, чтобы дети не ездили, а могли дойти пешком! Дети не понимают часто, что написано в учебнике, или не так понимают, а спросить учителя боятся — учитель им не объясняет: не знает сам или вредничает! Да-да, не поверите, но у нас так в школе! Если бы были курсы, где учитель объяснял бы по-доброму, а не кричал, что дети тупые и учиться не хотят. Есть дети, которые хотят изучать кыргызский! Но платить 400 сом за урок я, например, не могу, слишком дорого».

И это только малая толика высказываний на эту тему.

КОГДА КОТУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО…

Мне кажется, что Шакиев, не подумав, с этой своей «инициативой» занял очень уязвимую позицию, и этот его пассаж вообще заставляет задуматься, а ведь он — второе лицо в государстве… Спикер вообще в последнее время заделался главным ньюсмейкером в информационном пространстве страны. Правда, в качестве исключительно русофобском. Судите сами. На очередном заседании парламента разразился скандал. Спикер Шакиев не разрешил главе Минприроды Динаре Кутмановой делать доклад по экологии на официальном языке.

«Почему не на кыргызском? Кто вам дал разрешение?!» — возмутился торага.

И подобные «языковые» нападки от спикера происходят не первый раз. Ранее он также отличался подобными инициативами. Хотя выступление на официальном закреплено в Конституции страны, и любые попытки наложить на это запрет (на русском) на заседаниях ЖК можно расценивать как ущемление официального языка и противодействие доступа к информации граждан в межнациональном Кыргызстане.

Экс-заведующий отделом внешней политики аппарата правительства Данияр Сыдыков заявил одному из сайтов, что Шакиев не оказывает давления на официальный язык. И для выступления на русском Кутмановой следовало заявить об этом изначально. В противном случае это неуважение к парламенту.

А вот парламентарии так не считают, они уверены, что речь идёт о явном нарушении закона. Эрулан Кокулов на заседании ЖК отметил, что, если Шакиев хочет «слушать отчёт только на государственном языке, тогда пусть меняет Основной закон».

«Вы (спикер) единолично решили, что госпожа Динара должна выступить на кыргызском языке. У нас в Конституции русский язык указан как официальный. Прошу впредь не принимать решения единолично, а ставить вопрос на голосование», — сказал он.

Депутат Исхак Масалиев также заявил, что происшедшее — нарушение закона.

«В Конституции записано, что русский — это официальный язык. Закрывать публично чиновнику рот за то, что он не знает кыргызского языка, незаконно. Подобными действиями спикер нарушает Закон «О государственном языке». Он позволил себе лишнее. Кыргызстан — многонациональное государство, и у каждого должно быть право выступать как на официальном, так и государственном языке. Поэтому Кутманова или представители правительства могут обратиться с жалобой на действия торага. Сделать это должен человек, которого ущемили в правах. Но нарушение торага в данном случае есть», — пояснил Исхак Масалиев.

Пресс-секретарь же (помощник) Нурлана Шакиева в интервью одному из медиа заявил, что спикер закон не нарушил.

«Согласно регламенту ЖК, все ведётся на госязыке, а значит, чиновники обязаны делать доклады на госязыке», — сказал он. Правда, отвечать на вопрос, что официальный язык закреплён в Основном законе, а значит, нарушения налицо, помощник спикера не стал. Даже если предположить, что подобная норма заложена в регламенте ЖК изначально, Шакиев, принимая подобные единоличные претензии, ставит регламент парламента выше Конституции и законов страны. Это возможно в двух случаях: либо спикер законодательного органа не знает законов, либо лоббирует чьи-то интересы.

До этого, на народном курултае, Шакиев опять затронул вопрос о государственном языке. По его мнению, в Кыргызстане закон о госязыке не работает, а все планы по развитию кыргызского языка остаются лишь на бумаге.

«33 года назад приняли Закон о государственном языке, но за эти годы мы не достигли конкретных результатов. Всё это остается лишь на словах. Каждый гражданин Кыргызстана обязан знать кыргызский язык. Мы должны жить с пониманием, что кыргыз с кыргызом должен говорить на кыргызском языке. Не знать другой язык не стыдно, стыдно не знать родной язык», — сказал Шакиев.

Кроме того, видимо, и иноязычные названия сильно нервируют спикера, который считает, что иностранные названия сёл, районов и городов страны необходимо изменить.

«К сожалению, в большинстве регионов географические местности названы на другом языке. В кратчайшие сроки мы должны их переименовать. Все четыре района в нашей столице мы должны переименовать», — предложил он.

Конечно, можно дать другие названия районам, например, в честь октябрьских героев, переименовать оставшиеся названия русских улиц… Только попрошу пока не трогать Киевскую: мало ли как всё повернётся…

Видя, такое рвение спикера, оживились и другие, до этого никому не известные (по крайней мере, по выступлениям). Один из таких участников на парламентском слушании по законопроекту «О государственном языке Кыргызской Республики» журналист Куттумидин Базаркулов — предложил «бороться» с южным диалектом.

«Я сам вырос в Джалал-Абаде. Я хочу сказать одну вещь: нужно бороться не только с северными «киргизами», но и с южными «меньям-сеньям» (что это означает, он не объяснил, хотя, если это нападки на другой язык, это, знаете ли, попахивает… Просто сравните: «Они своим борщём, своей славянской едой изнутри разлагают арийскую культуру…», — делился автор «Майн кампф»). Вот так мы должны исправить свой язык. Нужно к вопросу языка относиться основательно», — сказал журналист. И невдомёк ему, что на приграничных территориях испокон века люди говорят на смеси языков. И ничего страшного в этом нет. Например, в восточной Украине в ходу так называемый суржик — украинский с русским.

Не осталась в стороне и некая писательница Тазагуль Закирова, предложив заодно (чтобы два раза не ходить: в смысле собираться) перевести меню в кафе и ресторанах на кыргызский язык. Это якобы крайне необходимо для развития государственного.

«В кафе есть меню, всё на других языках написано. В Джалал-Абаде мы смогли поменять, но в Оше и Бишкеке существует ещё такая проблема. Там и буквы другие, и пишется по-другому. К примеру, у нас же есть жупка (лаваш). Но называют её шаурмой. Можно же написать «жупка оромо»? Так и другие блюда можно перевести», — пояснила Закирова.

Во всём мире пицца — это пицца, равно, как и паста. Зачем огород городить? О чём, вообще, речь? Ещё была какая-то дичь про музыку в ресторанах и кафе, не помню, от кого, но основной тренд уже обозначен.

МУХИ ОТДЕЛЬНО. И КОТЛЕТЫ ТОЖЕ?

Между тем, в СНГ, в частности, в нашем регионе, в последнее время возрастает социальный запрос на изучение русского языка. Количество положительных ответов на вопрос «Хотите ли вы, чтобы ваши дети знали русский язык?» растет все последние годы. Люди начинают относиться к русскому не как к государственному языку бывшей метрополии, а как к языку, который может помочь в их бизнесе, карьере. Во многом это объясняется увеличением перспектив трудовой миграции.

— На юге существует огромная потребность в изучении русского языка. Родители стараются отдать своих детей в школы с русским языком обучения, следствием чего — переполненность русскоязычных классов. По моим наблюдениям, в большей степени это связано с перспективами трудовой миграции. И родители, и дети хорошо осведомлены о языковых сложностях, которые испытывают их родственники, работая в России, поэтому для мигрантов и их семей русский язык приобретает особую важность, — отметила руководитель Русского центра фонда «Русский мир» доцент Ошского государственного университета Занфира Мискичекова.

Сам Шакиев, кстати, тоже недавно радовался, что объём экспортно-импортных операций между нашими странами в нынешнем году увеличился на 36,8%. Об этом он заявил, встретившись с российским послом Николаем Удовиченко.

«За девять месяцев текущего года объём товарооборота между Кыргызстаном и Россией достиг $2,23 миллиарда, что на 36,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, конечно, не предел. Мы стремимся к дальнейшему укреплению экономических связей с Россией как с нашим основным торговым партнером», — сказал он.

По его словам, Кыргызстан заинтересован во всестороннем развитии установленного с Россией стратегического партнёрства.

«Наши межгосударственные отношения отличает то, что они основаны на взаимном доверии и исторических связях. Нам необходимо продолжать наращивать взаимодействие по всем направлениям и активно развивать партнёрские отношения в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС, ШОС, СНГ», — отметил он.

А посол России заверил, что особое внимание стороны уделяют сотрудничеству «в сферах экономики, медицины, культуры, а также в области противодействия чрезвычайным ситуациям и обеспечения безопасности».

«Кроме того, в Кыргызстане разрабатываются крупные проекты в сфере образования, планируется строительство школ. А также хорошие результаты в сфере туризма в этом году, добавив, что на это положительно повлияло большое количество прямых рейсов», — проинформировали в пресс-службе ЖК.

СОСТОЯНИЕ ИЗУМЛЕНИЯ

В конце января в Минске состоялось первое в этом году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества под председательством Кыргызстана. Первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев обозначил ключевые пункты плана мероприятий по её реализации. Помимо развития партнёрского взаимодействия между государствами Содружества в политической, экономической и других сферах, основное внимание уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству, поскольку 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

В течение этого года планируется провести ряд значимых мероприятий по поддержке и продвижению русского языка: международные конгрессы по языковой политике стран СНГ; конференции в разных странах по перспективам развития русского языка на постсоветском пространстве; конгресс «Русский язык на пространстве СНГ» на базе Института имени А.С. Пушкина и т. д. Для молодёжи Содружества заработает онлайн-школа русского языка, для преподавателей — организован конкурс профессионального мастерства, а для филологов — семинар «Pushkin Camp». По словам Исаева, русский язык в Кыргызстане имеет статус официального, поэтому страна очень дорожит этим бесценным достоянием, стараясь приумножить и сберечь его, а затем поделиться своим значительным опытом с другими государствами Содружества.

По словам Президента Садыра Жапарова, в стране уже приняли серьёзные шаги по развитию и продвижению русского языка: в 2023 году в республике построят девять школ с русским языком обучения при финансовой поддержке России. Тогда совсем непонятна риторика Шакиева в последнее время, варьирующая от любви до ненависти. Это, что: когнитивный диссонанс? Или правая рука не ведает, что творит левая? Ведь совсем недавно, в начале декабря прошлого года во время заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве он выступал на русском языке, хотя по протоколу мог это сделать и на родном.

Кстати, Шакиев в прошлом журналист, работал в газетах «Обон», «Укун», «Эркин Тоо», гендиректором ЭлТР, был бакиевским пресс-секретарём, министром культуры и информации, главным директором какого-то телеканала, коих расплодилось во множестве с непрофессиональным контентом, депутатом…Большой послужной список, и вот…

Кроме того, как уроженец юга Кыргызстана, он не может не знать, что наши трудовые мигранты в подавляющем большинстве из этих мест. И как им без знания русского в России? Не Шакиев же будет помогать им там с переводом, адаптацией и прочим. Или, применяя и адаптируя к нашим реалиям высказывание Салтыкова-Щедрина: спикер должен держать свой народ в состоянии постоянного изумления?!

ЗАКОН РАВЕН ДЛЯ ВСЕХ

В последних числах января в парламент внесены поправки в конституционный Закон «О госязыке». Как утверждают инициаторы законопроекта, он направлен на установление правовых основ применения государственного языка и осуществление государственной языковой политики. В законопроекте подчеркивается, что обязательность использования государственного языка не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование родными языками этносов Кыргызстана и другими иностранными языками. В случае окончательного принятия закона использование кыргызского языка станет обязательным в 11 сферах и направлениях, таких как работа органов власти, подготовка выборов и референдумов, судопроизводство и оборона, международные договоры, географические наименования, нотариат, а также образование, наука, культура и СМИ (в частности, объём телерадиовещания на кыргызском должен составлять не менее 65%). При этом в ряде случаев предусмотрен перевод на русский язык.

С призывом ко всем этим изменениям в конце 2022 года выступил Президент Садыр Жапаров.

«Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Нам надо создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на госязыке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения», — заявил он тогда (цитирует Интерфакс).

Несколько позже в интервью информагентству «Кабар» он заверил: власти «предпринимают огромные шаги» для развития в стране русского языка. По его словам, он обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь построить новые русскоязычные школы — в 2023 году за счёт Москвы планируется возвести девять таких школ. Что до требования перевести документооборот на кыргызский, то его Жапаров объяснил так: после развала СССР в республике сократилось число квалифицированных учителей русского языка.

По действующим нормам, использование русского языка возможно повсеместно. Кыргызский наделён статусом государственного, русский признан официальным. Причём новый законопроект эти два статуса подтверждает — по словам Жапарова агентству «Кабар», «русский язык обязательно должен оставаться официальным».

А вот, что думают гражданские активисты.

«Надо исходить из нашей Конституции. У нас есть государственный и официальный языки, и ущемление по незнанию языка не допускается. Исходить надо именно из этого посыла, — сказал РБК Феликс Кулов. — Что касается законопроекта, то его задача — упорядочить систему использования государственного языка в различных учреждениях. Закон определяет рамки и дальше реализуется в соответствующих постановлениях Кабинета министров. В связи с этим нам потребуется определить, в какой степени кто должен языком владеть». По его оценке, важно, как закон начнут реализовать.

«Недаром Президент говорил, что требовать полного перехода нельзя. Поэтому давайте делать на двух языках — на кыргызском с переводом на русский. По такому принципу, к слову, пошли и в Казахстане», — пояснил Кулов.

В РОССИИ ТОЖЕ АУКНУЛОСЬ

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью радио «Говорит Москва» назвала происходящее первыми шагами к полному отказу от русского языка в нашей стране.

«Наша связь таким образом начнёт теряться. А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то, и станет, как в Грузии, когда молодёжь, к сожалению, практически не говорит на русском языке», — сказала она, добавив, что «и на Украине тоже с этого начиналось». «Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут», — выразила она опасения.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в беседе с РБК эту ситуацию с русским языком объясняет так.

«Мы же обсуждаем эти вопросы: у нас работает соответствующая межправкомиссия, министерства образования, существуют межпарламентские контакты, — сказал сенатор. — Мы всё обсуждаем — в том числе и проблему изучения русского языка и его статуса. Но только не надо делать это через мегафон. Понимаете, мегафонная дипломатия всегда вредит делу — это закон, который надо знать. Нужны встречи, экспертные консультации, и мы найдём приемлемое взаимное понимание».

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что изменения в языковой политике Бишкека начались недавно, он назвал их «популистской игрой».

«Этот вопрос, конечно, должен стать уделом переговоров на высшем уровне, чтобы это было профессионально, чётко, без каких-либо претензий, например, через ток-шоу, которые вызывают негатив и сложность в отношениях», — отметил он. Но оставлять без внимания языковую реформу нельзя, считает Притчин, иначе это даст повод думать, что российские интересы в этом вопросе можно не учитывать.

«С учётом того, что Кыргызстан во многом наш союзник и получатель российской помощи, у российского руководства есть возможность этот вопрос перед своими коллегами ставить», — резюмировал он.

ЯЗЫК КАК КОММУНИКАЦИЯ

Ну почему русский язык надо политизировать? Зачем заставлять людей говорить на языке, который они в силу тех или иных причин не знают или знают недостаточно хорошо? Разве мы виноваты, что в советское время национальные языки в школах не изучались? Неоднократно говорилось и писалось, что нужно это делать в детстве и не так, как сейчас, когда нет толком методик, правил… Вот, как пишет отчаявшаяся женщина в соцсетях:

«Ребёнок на уроке в школе не понимал учительницу, которая на уроке говорила все по-кыргызски, вместо того чтобы объяснять. Мы, родители, к ней обратились. Она говорит, что у неё приказ такой! Вот тут мне было непонятно, почему вышел приказ говорить на уроке только на кыргызском, дети же ещё не умеют и не понимают! Сначала же надо научить их говорить! Вы же приходите на курсы другого языка научится, и вдруг вам учитель всё объясняет на корейском или китайском, например! Вы же ничего не поймёте! Сначала научить, а потом говорить! Метод полного погружения в язык работает только в младенчестве! А потом только с переводом! Странно игнорировать этот факт и упрямо продолжать это 11 школьных лет, очень странно. Видите же, что дети рады бы понять, но не понимают. Зачем тратить полурока на угождение чьему-то приказу? За это время можно вложить в голову детям несколько полезных фраз, выучить их, отработать и дети будут их знать! Эти фразы складывать в голову как в сундучок и так сундучок быстрее наполнится разными фразами! Хоть что-то в голове останется после урока! Это ли не цель?!».

Например, в Швеции два государственных языка: шведский и английский, а в Финляндии вообще три — английский, финский, шведский (хотя шведов всего 10 процентов). И они, что, живут хуже нас? В Ирландии госязык ирландский, но все повсеместно говорят на английском. И никого не ущемляют. Более того (о, ужас!) не знающие английского, трудятся и в госучреждениях и на госслужбе.

Все эти страны — члены ЕС, в котором все знают и говорят по-английски. У нас тоже есть ЕАЭС, в котором все говорят по-русски. Ну и что же в этом плохого? Зачем вводить новые слова в язык, которые порой и сами титульные не понимают? Например, автобус — «донкоо», троллейбус — муусту донкоо», море — дениз (турецкое слово). Вряд ли кто станет так говорить, да и зачем. А в самом русском полно заимствований, в том числе и с тюркского. И ничего, в России не запрещают слова «атаман», «кафтан», «казна», «деньги», «ямщик», «богатырь» и т. д.

Кстати, в этом рвении переиначить всё доходит до абсурда: под раздачу попал и английский со своим «автобусом». Когда-то на заре советской власти тоже маялись подобной дурью — Маяковский, например, вместо французского «калоши» предлагал русское «мокроступы».

А вообще, нужно поменять подход, методику. Откройте учебник кыргызского языка для русскоговорящих детей, там не изучают алфавит. Не учатся читать. А должны сразу знать и выполнять задания. Почему дети прекрасно усваивают иностранные языки, а кыргызский не могут? Потому что нет нормальных методик, правил, учителей… Не в детях дело или их нежелании научиться, а…

А может, причина в другом? По словам экс-депутата парламента Евгении Строковой, политизация языкового вопроса связана с попыткой скрыть провал программы по развитию государственного языка. На неё за годы суверенитета выделялся большой объём средств, но результат известен. Теперь некоторые ищут возможность отвлечь внимание от этого факта.

В общем, по моему мнению, когда нечего сказать, нечем хвастать ни в экономике, ни в социалке, прибегают к испытанному средству — языку. Но при этом ровным счётом ничего не делается для его развития. Школьные учебники попробуйте перевести, предметы в вузах. Например, философию, высшую математику, финансовый анализ. Переведите весь интерфейс Office на кыргызский и потом что-то требуйте. Казахстан уже создал казахско-английский разговорник. У нас есть подобное?

Наш спикер, конечно, на общественном транспорте не передвигается, а жаль… Мог бы увидеть такую картинку: бабушка с внучкой общаются между собой то по-кыргызски, то по-русски. И такое наблюдается повсеместно.

Отстаньте уже от языка, пусть люди общаются между собой как им удобно. Вот, интересно, у самих ярых радетелей кыргызского, где учатся дети или внуки? Вангую, или в России или на Западе. Так что, уважаемые патриоты во главе с Нурланом Шакиевым, у вас непаханое море работы. Алга!

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

А вот белорусский президент призвал не поднимать вопрос о государственном языке. По его словам, половина населения не понимает надписей на белорусском. Выступая с ежегодным посланием к парламенту и народу, Лукашенко заявил, что языковой вопрос в Белоруссии закрыт. Он подчеркнул, что в стране два государственных языка — русский и белорусский.

«Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, воевали. Это наше общее достояние! Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык. Что вы хотите потерять?» — спросил Лукашенко собравшихся.

Он не в первый раз обращается к тем, кто предлагает сделать белорусский язык единственным государственным в стране. Так, например, в июле 2017 года он указывал, что русский язык — это достояние его страны, потому что «белорусы за многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие и обогатили его». А на встрече с губернатором Нижегородской области Лукашенко пообещал, что жители его страны «никогда не откажутся от русского языка, но и белорусский не забудут».

Практически то же самое и в Казахстане. По мнению экс-президента Назарбаева, Казахстан должен восприниматься во всём мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками, казахский язык — это государственный язык, русский язык — язык межнационального общения, и английский язык — язык успешной интеграции в глобальную экономику. Язык — через культуру. Необходимо шире привлекать к этой творческой работе не только казахских журналистов, но и представителей русской, курдской, уйгурской и других национальностей. В процессе работы они сами овладеют казахским языком, так как будут в этом непосредственно заинтересованы.

Трёхъязычие — это конкретный и исторически обусловленный процесс, который отвечает главным закономерностям развития молодого многонационального государства и всевозрастающей потребности сегодняшнего дня. Особое значение в языковой политике Казахстана придаётся русскому языку как одному из мировых языков и имеющему широкое распространение в современном мире.

«Мы не должны говорить, что будем развивать только наш язык и нашу культуру, нам надо идти в ногу со временем. Молодёжь должна знать три языка. Потому что это — веление времени. Нам следует сохранить русский язык в нашей стране как один из шести мировых языков. Знание нескольких языков — это залог счастливого будущего народа. Это не только политический вопрос», — подчеркнул он.

А представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм попросила инициаторов законопроекта сохранить многоязычное образование в стране.

«Поддерживаем мнение о том, что продвижение и развитие государственного языка — это важнейший, объединяющий фактор в развитии гражданской идентичности, в то же время поддерживаем и развитие многоязычия в государстве. Мы выступаем за сохранение и развитие родного языка каждой этнической группы, которая проживает в Кыргызстане», — сказала она, дав несколько рекомендаций по поводу законопроекта.

«Рекомендация основывается на положении Конституции, в котором говорится о недискриминации на почве языка любого человека, гражданина, принадлежащего к национальным меньшинствам. Положение об обязательном экзамене станет считаться прогрессивным, если оно будет применяться к новому подрастающему поколению. Сейчас необходимо улучшить обучение кыргызскому языку, важно продолжать обучение на многих языках», — сказала Кристин Жольм. Уточнив, что введение обязательного экзамена по кыргызскому языку для перевода из класса в класс может создать определённые трудности для учащихся из этнических меньшинств и сказаться на их успеваемости.

Глава Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Каныбек Осмоналиев ответил, что проект закона разработан согласно статье 13 Конституции.

«Законом обязуемся развивать все языки. Но хочу сказать, что в Кыргызстане обучение проводится на четырёх языках: кыргызском, русском, узбекском и таджикском. Таких уникальных стран в мире мало. Но мы учтём ваши предложения. Но обратите внимание, кыргызский язык имеет статус государственного», — заключил Каныбек Осмоналиев.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Так что, уважаемые патриоты, успокойтесь. Кыргызский народ и его язык прошёл тысячелетнее испытание временем и никуда не исчез, не растворился и, дай бог, не исчезнет (как и русский). Он всех нас переживёт, так что за него не волнуйтесь. Наши парламентарии сами толком языком не владеют (я имею в виду литературным), а теперь по новому закону должны утверждать ещё и орфографию, орфоэпию, пунктуацию (если они знают, что это такое). И это притом, что они даже близко не лингвисты или филологи.

А спикеру… Вместо того, чтобы принимать законы, которые будут работать, улучшать и привлекать инвестиции, навсегда запретить коррупционерам работать на госслужбе, усилить ответственность за насилие над женщинами и детьми, педофилию, его интересует, как звучат названия населённых пунктов, кто на каком языке изъясняется и прочее… И не надо думать, что язык метрополии — это обязательно плохо.

Отнюдь. Америка, борясь с Британской империей за свою независимость и отвоевав её, не стала искоренять английский (а могла: много было и ирландского, и испанского, и еврейского народов). Потому что язык — это живой организм, он развивается ровно настолько, насколько удобен людям. И никакие «умники» ему не указ…

Болтать — не мешки ворочать.

Александр КИРЬЯНКО.

Фото из интернета.

P. S. В чеховскую эпоху историю болезни называли «скорбным листом». Так, может, и нам просто отнестись к таким людям с состраданием? Типа, сами не ведают, что творят: то одно заявляют, то другое. Или — это фобия? И «заразился» ею (судя по высказываниям) почти весь наш и так учёный парламент? Тогда это заказуха и самоманипуляция. Амбициозность невежд — штука интернациональная и очень древняя, как, собственно, и этнофобия. Она поднимает волну и может вынести наверх — многих выносила.

…А начинается всё с языка, переиначивая Сергея Михалкова, утверждавшего, что всё начинается с детства…

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