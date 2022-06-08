Вместе противодействовать вызовам и угрозам

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов принял участие в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшемся в Ереване, Республика Армения.

Выступая на мероприятии, торага Талант Мамытов напомнил, что 30 лет назад подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на его основе создана ОДКБ.

«Поэтому мы должны продолжать работать вместе согласно целям организации, объединяя усилия против любой ситуации и вызовов, которые угрожают безопасности. Хотелось бы отметить, что система кризисного реагирования организации занимает очень важное место. Нарастание вызовов и угроз безопасности, в числе которых международный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и многое другое, требует от наших государств пристального внимания и углубления взаимодействия для своевременного реагирования на существующие угрозы», — сказал Талант Мамытов, добавив, что Кыргызстан придаёт большое значение укреплению потенциала ОДКБ, созданию полноценной военно-политической структуры, основанной на доверии и взаимопонимании.

«Мы заинтересованы в развитии многостороннего сотрудничества в военно-экономической сфере и сфере безопасности. В этой связи нам следует сконцентрировать наши усилия не только на противодействии вызовам и угрозам безопасности, но и устранении причин их возникновения», — отметил торага Жогорку Кенеша.

Далее в повестке дня заседания рассмотрен ряд важных вопросов и заслушаны доклады о расширении сотрудничества в рамках ОДКБ. Даны рекомендации по организационной работе и приняты соответствующие решения.

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