Голос женщины должен расти

Первая леди Айгуль Жапарова во время Первого кыргызско-российского женского форума «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего» встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного развития, а также женской повестки.

Валентина Матвиенко поблагодарила Айгуль Жапарову за принятое приглашение к участию в данном форуме, отметив его символичность, ведь он проходит в преддверии женского праздника. Она подчеркнула насыщенную программу мероприятия, отметив его актуальность. В нынешних реалиях голос женщины в жизни общества должен расти, и этому надо всячески содействовать.

Первая леди Айгуль Жапарова, выразив признательность российской стороне за приглашение, отметила, что договорённости, достигнутые в рамках форума, послужат дальнейшему укреплению кыргызско-российской дружбы и поспособствуют развитию многопланового двустороннего сотрудничества во благо двух братских народов. Она подчеркнула, что в Кыргызстане высоко ценят и дорожат отношениями с Россией. Дружба народов двух стран основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, проверенных продолжительным временем и историей. Затрагивая вопросы культурно-гуманитарного характера, она отметила, что в этом году Кыргызстан председательствует в Содружестве Независимых Государств, где этот год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. Для Кыргызстана русский язык прежде всего ключ к сокровищнице русской культуры, её научно-техническим достижениям, а также возможность для реализации трудовых прав граждан Кыргызстана в России и ознакомления россиян с кыргызской культурой и историей. Также в этом году намечено широкое чествование 95-летия великого писателя планетарного масштаба Чингиза Айтматова. В этой связи кыргызская сторона готова принимать активное участие в тематических мероприятиях в честь 95-летия выдающегося писателя Чингиза Айтматова, планируемых к проведению на площадке СНГ, и популяризации русского языка через изучение его произведений в рамках объявленного в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения.

Первая леди Айгуль Жапарова пригласила Валентину Матвиенко посетить Кыргызстан в любое удобное для неё время. Стороны договорились использовать все возможности двух стран для дальнейшего развития отношений в дружественном и доверительном ключе.

Далее первая леди Айгуль Жапарова приняла участие в открытии Первого кыргызско-российского женского форума «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего». Вначале первая леди и председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко осмотрели выставку, посвящённую культурным традициям Кыргызской Республики.

В открытии женского форума также приняли участие вице-спикер Жогорку Кенеша Джамиля Исаева, министр здравоохранения Гульнара Баатырова, заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова и другие.

В своём приветственном слове Айгуль Жапарова отметила, что тема форума направлена на развитие тесного созидательного диалога женщин Кыргызстана и России во благо обеспечения светлого будущего для молодого поколения двух стран. Она выразила надежду на то, что форум станет традиционным и его организация на ежегодной основе посодействует выработке новых инициатив и общих подходов в решении актуальных проблем развития женщины в современном обществе.

«Уверена, что совместными усилиями мы внесём свой вклад в создание благоприятных условий для полного раскрытия потенциала женщин Кыргызстана и России. Для достижения этой общей цели считаю важным создать прочную правовую базу, обеспечить необходимую государственную поддержку и всячески содействовать деятельности женских объединений.

В этом плане у нас есть очень хороший, я бы даже сказала, образцовый пример — это Евразийский женский форум», — сказала Айгуль Жапарова и акцентировала внимание на том, что сегодня женщины занимают важное место в обществе, участвуют в общественной и политической деятельности, реализуют крупные бизнес-проекты и вносят большой вклад в обеспечение благополучия двух стран. Мы свидетели того, как процесс развития гражданского общества влечёт за собой неизбежную трансформацию роли женщины в мире. Женщины всё больше участвуют в принятии решений, активно продвигается всесторонняя защита гендерного равенства, учитываются его многогранные аспекты. Вместе с тем Айгуль Жапарова подробно остановилась на одном из ключевых факторов диалога женщин Кыргызстана и России — русском языке.

«В Кыргызстане придают большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре», — подчеркнула она, добавив, что количество школ в стране с преподаванием русского языка составляет 2333, из них школ с русским языком обучения — 247. В ближайшее время совместно с российской стороной планируется начать реализацию масштабного проекта по строительству в Кыргызстане девяти общеобразовательных школ с русским языком обучения.

«Всё это свидетельствует о нашей заинтересованности знакомить наших детей с русским языком, литературой и культурой, развивать диалог на различных уровнях во имя светлого будущего. Женщина — это прежде всего любящая мать, хранительница домашнего очага и семейного уюта. В этой связи мы уделяем особое внимание улучшению качества жизни матери и ребёнка», — отметила она, напомнив о том, что возглавляет общественный фонд «Эне-балага тирек» («Опора матери и ребёнку»), деятельность которого призвана в первую очередь помогать матерям и детям по всей стране, улучшать качество их жизни, защищать и развить их потенциал.

Также она рассказала об усилиях и мерах, которые принимаются в Кыргызстане в сфере достижения гендерного равенства. В стране последовательно создаются условия и принимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении и общественной жизни.

«Наши женщины трудятся в самых различных сферах деятельности. Активно участвуют в экономической жизни Кыргызстана. Их успешная экономическая деятельность вносит свой положительный вклад в социально-экономическое развитие государства», — подчеркнула Айгуль Жапарова и, поздравив всех участниц форума с наступающим Международным женским днём, пожелала крепкого здоровья, счастья, гармонии и семейного благополучия.

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