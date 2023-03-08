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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Для защиты детей


В рамках участия кыргызской делегации в Первом кыргызско-российском женском форуме «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего» состоялась встреча уполномоченного по правам ребёнка А. Чынбаевой с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка М. Львовой-Беловой.

 

Стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере защиты прав детей и перспективы его развития. Договорились разработать План совместных действий по развитию кыргызско-российского взаимодействия в вопросах совершенствования системы защиты и обеспечения прав и интересов детей, а также рассмотреть возможность подписания проекта Меморандума о сотрудничестве между институтами уполномоченного по правам ребёнка двух стран.

 

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Дата публикации: 15:57, 08-03-2023

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