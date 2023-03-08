Подписаны документы

Состоялся обмен рядом двусторонних меморандумов в области образования, культуры, здравоохранения, подписанных в рамках Первого кыргызско-российского женского форума в Москве.

Первая леди Айгуль Жапарова, председатель совета директоров ООО «АБ ЭНЕРГО» Николай Коробовский и руководитель компании «ЕврАЗЭСПРОМ» Ахмед Джорджин подписали резолюцию «Сад жизни», согласно которой в Баткене состоится высадка парка дружбы «Сад жизни» в рамках реализации объявленной Президентом страны Садыром Жапаровым национальной кампании «Жашыл мурас».

Кроме того, подписаны следующие документы-меморандумы: о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Общество дружбы с Кыргызстаном» и Молодёжным театром «Аян» (предоставление театру в безвозмездное пользование помещения в г. Москве на постоянной основе для проведения репетиций и постановок спектаклей и театральных представлений); о намерениях между АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» и Автономной некоммерческой организацией «Фрунзе» по организации и проведению спортивных мероприятий по волейболу среди женщин (предоставление одного общего спортивного волейбольного зала для проведения тренировок и спортивных мероприятий); о сотрудничестве между АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» и ОО «Агартуу билим борбору» (определение восьми учителей на период реализации проекта в сфере образования «Воскресная школа»: воспитание и организация обучения детей трудовых мигрантов из КР русскому и кыргызскому языкам»); о реализации проекта по осуществлению перевода книги между АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» и Литературным клубом «Москва кайрыктары» (по осуществлению перевода седьмого сборника произведений «Москва кайрыктары» с кыргызского языка на русский); о намерениях между АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» и общественным объединением «Ишкер айым» (о предоставлении фондом объединению финансирования в пределах 1,5 млн рублей на проект «Бизнес-инкубатор»); о выделении образовательных грантов для обучения в Российском университете дружбы народов между АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» и ООО «Лечебно-оздоровительный реабилитационный институт» (о выделении грантов для обучения пяти женщин/девушек из Кыргызстана в РУДН по направлению «сестринское дело»); о реализации проекта по созданию Кризисного центра при посольстве Кыргызстана в России между ГП дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис» при Управлении делами Президента КР и общественным фондом «Инсан-Лейлек»; о намерениях между АНО высшего образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» и автором проекта «Дом, который всегда со мной» Д. Казакпаевой (о предоставлении Д. Казакпаевой для пользования площади 30 квадратных метров на безвозмездной основе в целях создания музея кочевой культуры); о выделении гранта на реализацию проекта «Женщины и

цифровизация» между общественным объединением «Конгресс женщин Кыргызской Республики» и обществом с ограниченной ответственностью «АБ ЭНЕРГО» (об оказании материальной и технической поддержки, общество выделяет конгрессу грант на сумму $73787,05); о выделении финансового гранта между Национальным историческим музеем Кыргызстана и ООО «АБ ЭНЕРГО» (о выделении НИМ КР безвозмездного финансового гранта в размере 1 млн 650 тысяч рублей для проработки вопроса по приобретению, поставке и установке автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС 5»); между ГУ «Кыргызтест» и ООО «АБ ЭНЕРГО» о выделении финансового гранта на сумму 11 млн рублей.

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