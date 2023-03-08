Попрощались с креслами

Президент Садыр Жапаров провёл рабочее совещание по исполнению Закона «О регулировании земельно-правовых отношений».

Как известно, этим законом, подписанным главой государства в апреле прошлого года, объявлялась земельная амнистия, и таким образом граждане страны получали возможность легализовать незаконно застроенные земельные участки. Руководителям местной власти поручалось в оперативном порядке выдать людям разрешительные документы на земельные участки. Однако по истечении года Садыр Жапаров отметил неудовлетворительную работу по реализации положений данного закона, которая сопровождается негативными проявлениями, в особенности в Чуйской области. Он напомнил о значительном расширении полномочий полномочных представителей Президента в областях и акимов районов для оперативного решения подобных вопросов на местах. Как добавил глава государства, несмотря на принятый закон, полпреды в Чуйской области Нурил Алымбаев и аким Сокулукского района Курбанбек Айтибаев не приняли достаточных мер по его исполнению. За год в Сокулукском районе выдана всего лишь 341 «красная книга».

Садыр Жапаров также привёл в пример акима Аламединского района Чуйской области Бактибека Анаркулова, освобождённого от занимаемой должности по результатам проверки деятельности комиссией. В Аламединском районе выявлены факты, когда под видом земельной амнистии под трансформацию попадали незастроенные пахотные земли.

За неудовлетворительную работу в данном направлении Президент Садыр Жапаров поручил освободить от занимаемых должностей полпреда в Чуйской области Нурила Алымбаева и акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева. А также проверить исполнение земельной амнистии в других регионах страны, в особенности в Чуйской и Ошской областях, Оше. Вместе с этим Садыр Жапаров поручил оперативно решить вопрос об исключении 27-го пункта постановления Кабинета министров от 31 мая 2022 года № 291 «Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии», затрудняющего её полноценную реализацию.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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