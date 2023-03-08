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Китайские автобусы в Бишкеке


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая Ду Дэвэнь.

 

На встрече также присутствовали представители Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов.

 

Они обсудили двустороннее сотрудничество, ход реализации ранее достигнутых договорённостей, а также проекты, представляющие взаимный интерес.

 

В частности, Акылбек Жапаров сообщил о намерении приобрести для мэрии Бишкека 1500 автобусов, произведённых в Китае. Он подчеркнул важность качественной и своевременной проработки данного вопроса сторонами. Также высказаны идеи открытия в столице соответствующего центра сборки и сервисного обслуживания данного транспорта.

 

Кроме этого, они обсудили реализацию проекта строительства Обводного Чуйского канала — 2 (ОЧК-2), который позволит повысить водообеспеченность орошаемых земель. Глава Кабмина подчеркнул необходимость ускорения подготовки ТЭО и начала строительных работ в текущем году.

 

Ду Дэвэнь в свою очередь выразила готовность продвижения вышеуказанных вопросов.

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Дата публикации: 15:54, 08-03-2023

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