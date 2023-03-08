Китайские автобусы в Бишкеке

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая Ду Дэвэнь.
На встрече также присутствовали представители Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов.
Они обсудили двустороннее сотрудничество, ход реализации ранее достигнутых договорённостей, а также проекты, представляющие взаимный интерес.
В частности, Акылбек Жапаров сообщил о намерении приобрести для мэрии Бишкека 1500 автобусов, произведённых в Китае. Он подчеркнул важность качественной и своевременной проработки данного вопроса сторонами. Также высказаны идеи открытия в столице соответствующего центра сборки и сервисного обслуживания данного транспорта.
Кроме этого, они обсудили реализацию проекта строительства Обводного Чуйского канала — 2 (ОЧК-2), который позволит повысить водообеспеченность орошаемых земель. Глава Кабмина подчеркнул необходимость ускорения подготовки ТЭО и начала строительных работ в текущем году.
Ду Дэвэнь в свою очередь выразила готовность продвижения вышеуказанных вопросов.
Дата публикации: 15:54, 08-03-2023
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