Год работы и стратегия процветания столицы

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провёл итоговую пресс-конференцию, посвящённую его работе за год и задачам на ближайший период. Основные усилия глава столицы намерен направить на борьбу со смогом, пробками, коррупцией и на преображение облика города.



Он напомнил, что на протяжении всего срока своей работы старался оправдать доверие Президента, добавив, что СМИ стали его активным помощником.

— Вы указываете нам на имеющиеся недостатки или, напротив, освещаете стороны нашей деятельности. За это вам огромное спасибо. Ведь нам вместе жить в этом прекрасном городе, где есть ещё много проблем, которые нужно решать поэтапно, — сказал мэр.

По его словам, данную встречу с журналистами он планировал ещё 24 февраля, однако перенёс дату для уточнения нескольких вопросов, которые обязательно заинтересуют прессу. Один из больших проектов — строительство мусороперерабатывающего завода.

— Около года мы прорабатывали этот вопрос. И вот на днях вместе с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым приняли представителей чешской компании ReGreen s.r.o., на которой остановились, учитывая её положительный опыт и использование современных европейских технологий. Сметная стоимость завода — $45 млн. 20% от этой суммы поступят на открытый нами расчётный счёт. Срок окупаемости — 15 лет. Мы не потратим средств. Это очень выгодное предложение. За нами нормативно-правовая база — принятие закона о мусоре. Теперь отходы станут сырьём, собственностью. Дорабатывается дорожная карта, ведутся окончательные технико-экономические расчёты, после чего начнётся реализация проекта.

Эмилбек Абдыкадыров подчеркнул, что в столице планируют реализовать инвестиционную концепцию или проект государственно-частного партнёрства по созданию единого оператора по санитарной очистке, сбору, вывозу и дальнейшей глубокой переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов в Бишкеке. «Компания хочет установить современные контейнеры с датчиками, показывающими заполняемость баков», — сказал он.

Далее глава столицы коснулся проблемы экологии и нависшего над городом смога. Для её решения мэрия Бишкека переведёт в этом году все котельные на газ. Эмилбек Абдыкадыров добавил, что сейчас все 22 котельные работают на угле. «С этим вопросом нельзя медлить, нужно скорее переходить на голубое топливо, как только завершится отопительный сезон», — сказал он. Причиной смога градоначальник назвал сжигание угля. В этой связи предлагается ввести ограничение на ввоз угля с большой зольностью из Кара-Кече и предоставить рынку казахский уголь.

Кроме того, мэрия предлагает вернуть обязательный бесплатный техосмотр автомашин. По мнению главы муниципалитета, службы такси и другие автомашины должны проходить его в целях безопасности.

По словам мэра, всего в Кабмин внесено 23 предложения по решению проблемы смога в Бишкеке.

Чтобы немного очистить воздух, мэрия также займётся пополнением парка общественного транспорта.

«Благодаря поддержке и помощи Садыра Жапарова решаем данный вопрос. До конца года Бишкек получит 1,5 тысячи новых автобусов на газомоторном двигателе. В столицу уже прибыло 120 автобусов на экологически чистом топливе, с условиями для людей с ограниченными возможностями. Сейчас имеется предварительная договорённость с узбекской и белорусской компаниями. Качество закупаемого общественного транспорта сомнений не вызывает. Планируем, что в скором времени он полностью заменит маршрутки, отравляющие город и создающие пробки», — уточнил Эмилбек Абдыкадыров. Кроме того, транспорт поступит в рамках проектов ЕБРР и АБР. Таким образом, проблема муниципальн ого транспорта решится до 2024 года.

Затем мэр рассказал, почему в столице в последние 10 дней усилились заторы на дорогах. Он сообщил, что на улице Некрасова меняют канализационный коллектор, тянут очистные сооружения до улицы Ахунбаева. Это второй крупный проект стоимостью $12 млн. Из-за этого на ближайших участках ограничено движение транспорта, и основной его поток приходится на другие главные улицы. «Я поручил подрядной организации и «Бишкекводоканалу» работать в три смены. Как вы знаете, «Бишкектеплосеть» и «Бишкекводоканал» ранее раскапывали с утра линию и после 17.00 уходили с места, оставив всё как есть», — пояснил градоначальник. По его словам, это позволит завершить работу не за три месяца, а за один.

В столице для решения проблемы с пробками на дорогах по проекту «Развитие улично-дорожной сети в городе Бишкеке за счёт гранта КНР» (Фаза-3) предусматривается строительство транспортных развязок, путепроводов и других объектов.

Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улиц Л. Толстого и Фучика позволит увеличить пропускную способность автотранспортных средств в юго-западной части Бишкека. Путепроводы по улицам Т. Айтматова и Суюмбаева через железную дорогу с выходом на улицу Л. Толстого; транспортный узел на пересечении улиц Л. Толстого и Молодой Гвардии (пробивка бульвара Молодой Гвардии до улицы Э. Матыева (Чапаева, со строительством моста через р. Ала-Арча). Строительство данного узла позволит увеличить пропускную способность автотранспортных средств по бульвару М. Гвардии и ул. Л. Толстого в западном направлении. Транспортно-эстакадный мост в двух уровнях на пересечении улиц Анкара и 7 апреля.

Отвечая на вопрос о повышении тарифов на проезд, Эмилбек Абдыкадыров сказал, что пока оно не планируется.

По его словам, идея оплаты в транспорте наличным и безналичным способами остаётся. По этой инициативе при оплате проезда картой стоимость составит 11 сомов, если наличными — 15 сомов. «Вопрос повышения тарифа отозвали, поговорили с депутатами Бишкекского горкенеша. Причина в том, что появилось много недовольств в соцсетях — люди не смогут осилить. Поэтому решили повышать поэтапно. Пока всё остаётся как есть», — отметил Абдыкадыров.

Также градоначальник прокомментировал инициативу об увеличении цен на воду и пользование канализацией. По его словам, в Бишкеке тарифы на воду низкие, и нужно бережно относиться к ней. «Во избежание нагрузки на горожан данный вопрос также станет решаться постепенно», — добавил он.

Говоря о внешнем виде столицы, мэр сообщил, что железные рекламные щиты снесут и заменят на LED-экраны, отметив, что это принесёт больше дохода и позволит активнее распространять важную социальную информацию. «Железные щиты уже не используются ни в одной стране. Мы должны перейти на LED-экраны, на которых можно чаще менять темы. Это ещё и полезный бизнес. Мы установили на площади экраны размерами 9 на 12 метров и 12 на 24 метра», — сказал Абдыкадыров.

Градоначальник подчеркнул, что эти меры, как и возведение общественных туалетов в парках и замена старых газетных киосков на новые в едином стиле, направлены больше не на получение дохода, а на создание единого облика города.

Помимо этого, вдоль рек Аламедин, Ала-Арча и БЧК планируется создать зоны отдыха для горожан. Уже разработаны соответствующие проекты. Также будут построены современные велодорожки и беговые дорожки.

В этом году планируется увеличить в 3-4 раза объём ремонта тротуаров. Отметим, что за прошлый год отремонтировано 15 км. Глава города рассказал и о строительстве образовательных объектов. Так, по его словам, в текущем году в Бишкеке появятся три школы и 12 детсадов.

Мэра попросили ответить, прекратит ли муниципалитет строительство школ с 2024 года, как об этом ранее заявил Президент.

Эмилбек Абдыкадыров отметил, что проблема с обеспеченностью школами остаётся. «Общеобразовательные организации строить необходимо, никто не говорит, что остановимся. Когда мы возводили школы, горожане просили обратить внимание на проблему доступа к дошкольному образованию и построить детские сады. В этом году мы планируем построить 12 детсадов и одну школу в жилмассиве «Ак-Бата», ещё одну — через российский фонд», — сказал он.

Градоначальник добавил, что если бы в Бишкеке возвели 15 школ, то дети смогли учиться только в две смены.

Эмилбек Абдыкадыров пояснил, что в столице 23 разных социальных объекта остались незавершёнными. «Мы должны их достроить», — сказал он.

В завершение мэр столицы поведал об обеспечении 40% ВВП республики за счёт города. «По сбору налогов город Бишкек перевыполнил план по всем показателям. Но всего 10% средств остаётся на развитие города. Почти 7 млрд сомов направляем на содержание учителей. Мы единственный город в республике, который обеспечивает учителей. Поэтому руководство страны в этом году решило увеличить финансирование на развитие столицы».

Аида ШИРИНОВА.

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