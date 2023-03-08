Милицейская «мама»

Женщины в погонах для наших органов правопорядка — явление обычное. В обществе к ним всегда относились с особым почтением и уважением Они успевают во всём: растят детей, хранят домашний очаг и наравне с мужчинами достойно выполняют связанную с риском работу по борьбе с преступностью. Одна из них — начальник отдела по делам детей Службы общественной безопасности МВД КР полковник милиции Нуржан Адылова.

При первом же знакомстве с ней бросается в глаза, что форма красит не только мужчин, но и представительниц прекрасной половины человечества, придавая им особую притягательность. Милицейская карьера нашей героини началась в 1992 году со штатской должности делопроизводителя Аламединского РОВД.

Родители с малых лет приучали её быть самостоятельной, ставить цели и добиваться своего. Дисциплинированную и собранную девушку заметило начальство, и после аттестации её назначили инспектором по делам несовершеннолетних. Нуржан хорошо помнит тот день, когда впервые надела форму сотрудника милиции. «Мне показалось, — вспоминает она, — что с этой минуты я стала другим человеком и в моей жизни произойдут большие перемены. Трудности не пугали, была к ним готова».

Окончив Академию МВД, тридцать с лишним лет службы в правоохранительных органах Нуржан Озубековна посвятила работе с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

На её счету более ста выездов в самые отдалённые районы республики для оказания методической и практической помощи участковым инспекторам по делам несовершеннолетних. Вот как они отзываются о своём начальнике: «Нуржан эже — большой профессионал своего дела. Терпеливо передаёт нам свой опыт работы с детьми и по охране их прав. Коммуникабельная в общении, непримиримая к недостаткам в служебной деятельности. Умеет найти подход к каждому ребёнку и его родителям. Приезжает к нам в глубинку не с инспекцией, а с добрыми намерениями оказать помощь в организации и проведении профилактических мероприятий по защите детей от семейного насилия, педофилии и жестокого обращения».

По словам полковника Нуржан Адыловой, принимаемые в этом направлении меры не должны носить краткосрочный характер, лишь из-за того, что случилось что-то сверхъестественное. Так не должно быть. Необходимо работать на упреждение, с привлечением гражданских институтов, неправительственных организаций, Министерства внутренних дел. Особое внимание уделяется институту участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, в достаточной ли мере они обеспечены методическими пособиями, памятками, агитационными материалами, а также социальными роликами для детей, школьников и их родителей.

На вопрос, что происходит с нашим обществом, когда маленькие граждане страны подвергаются насилию со стороны близких, Нуржан Озубековна ответила, что преступления такого вида, о которых узнаёт общественность, это только вершина айсберга. Сложность в том, что насилие совершают родственники.

Большинство пострадавших детей из неблагополучных семей. Например, это дети трудовых мигрантов, которых оставляют им на воспитание. «Бедность, неустроенность и финансовые трудности — слабые оправдания этому негативному явлению, — говорит она. — Такие семьи находятся под нашим особым контролем. Мы постоянно посещаем их, помогаем, чем можем, проводим разъяснительную работу, предупреждаем об уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми. Сегодня страна возвращается к своим национальным традициям и духовным ценностям, когда к детям относились с большой любовью, заботой».

Личная жизнь Нуржан Адыловой — это её дочь Айжан. Поднимала и воспитывала её одна, дала достойное образование. Муж, тоже сотрудник правоохранительных органов, погиб в 1997 году при исполнении служебного долга, обезвреживая вооружённого преступника. Верная первой любви, замуж больше не вышла. Жизненные обстоятельства заставили надеяться только на себя и самостоятельно преодолевать все трудности.

Вот такая она — милицейская «мама», как называют Нуржан в министерстве. Стойкая, решительная и в то же время человек с большим сердцем. Остаётся добавить, что за образцовое несение службы и высокий профессионализм полковник Адылова отмечена знаком «Отличник милиции», медалью «Азамат» трёх степеней и другими ведомственными наградами.

«Слово Кыргызстана» сердечно поздравляет с наступающим женским праздником прекрасную половину личного состава органов внутренних дел. Желаем крепкого здоровья, благополучия, огромного человеческого счастья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть хорошее настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами!

Сергей СИДОРОВ.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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