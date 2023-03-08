Загадочные строки

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Сегодняшняя страничка творчества схожа с ребусом или шарадой. В чём же особенность стихотворения, перевод которого вы прочтёте ниже? Его автор Кубанычбек Басылбеков, он же переводчик, разглядел в кыргызском языке интересную особенность и своего рода загадочность: если прочесть слова в строке стихотворения в обратном порядке, от последнего к первому, волшебным образом сохраняется смысл.
Читайте, удивляйтесь, восхищайтесь!
Тебя с родником я сравню, мой цветок,
Приятен твой голос — всей жизни исток.
Рядом с тобой пребывать бы хотелось
Так долго, пока не наступит мой срок.
Сердце, когда улыбнёшься с любовью,
Лишается чувств, обливается кровью.
Свиданье — целебный бальзам для него,
Душе даст покой и надёжную кровлю.
Родинка взгляд мой пленяет сильней,
В любви не осмелюсь признаться я ей.
От волненья в груди разорвётся на части
Сердце моё, не вместившееся в ней.
От жгучей тоски исхудал, не цвету,
В письмах о встрече лелею мечту.
Кажется, вместо платка ты надела
Всю прелесть весны и её теплоту.
Ночь! Ты светла, словно день сокровенный,
А день для души, что весна, несомненно.
Про молодость громко давайте споём,
Пусть же она пролетит по Вселенной!
Дата публикации: 15:49, 08-03-2023
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