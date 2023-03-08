Загадочные строки

Сегодняшняя страничка творчества схожа с ребусом или шарадой. В чём же особенность стихотворения, перевод которого вы прочтёте ниже? Его автор Кубанычбек Басылбеков, он же переводчик, разглядел в кыргызском языке интересную особенность и своего рода загадочность: если прочесть слова в строке стихотворения в обратном порядке, от последнего к первому, волшебным образом сохраняется смысл.

Читайте, удивляйтесь, восхищайтесь!

Тебя с родником я сравню, мой цветок,

Приятен твой голос — всей жизни исток.

Рядом с тобой пребывать бы хотелось

Так долго, пока не наступит мой срок.

Сердце, когда улыбнёшься с любовью,

Лишается чувств, обливается кровью.

Свиданье — целебный бальзам для него,

Душе даст покой и надёжную кровлю.

Родинка взгляд мой пленяет сильней,

В любви не осмелюсь признаться я ей.

От волненья в груди разорвётся на части

Сердце моё, не вместившееся в ней.

От жгучей тоски исхудал, не цвету,

В письмах о встрече лелею мечту.

Кажется, вместо платка ты надела

Всю прелесть весны и её теплоту.

Ночь! Ты светла, словно день сокровенный,

А день для души, что весна, несомненно.

Про молодость громко давайте споём,

Пусть же она пролетит по Вселенной!

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