Российские студенты учат кыргызский язык

Первая леди Айгуль Жапарова во время первого кыргызско-российского Женского форума «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего» посетила ряд образовательных учреждений Москвы.

Так, в Российской академии музыки им. Гнесиных и Высшем театральном училище (институте) им. М. Щепкина Айгуль Жапарова побеседовала с кыргызскими студентами, обучающимися в данных образовательных организациях. Она с удовлетворением отметила, что ребята имеют возможность получать качественное образование в лучших высших учебных заведениях России.

«Молодёжь как неотъемлемая часть общества всегда играла и продолжит играть важную роль в развитии народа и государства», — отметила первая леди и пожелала студентам из Кыргызстана больших успехов в учёбе. Обращаясь к профессорско-преподавательскому составу этих образовательных учреждений, Айгуль Жапарова поблагодарила их за неустанный труд и профессиональное мастерство.

Кыргызские студенты, обучающиеся в данных учебных заведениях, исполнили известные композиции и представили вниманию первой леди краткую театральную постановку.

Далее Айгуль Жапарова посетила Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Москвы «Школа №1253», где ознакомилась с организацией школьного питания. Здесь успешно работает современная система организации питания, которую обеспечивает одна из местных компаний. В частности, продукт проходит несколько этапов, прежде чем попасть в пищеблок образовательного учреждения.

Первая леди поинтересовалась меню и ролью человеческого фактора при производстве продукции и о других рисках. В школе особое внимание уделяется гарантии безопасности блюд, попадающих на столы к детям. Не более 24 часов от отгрузки блюда с комбината до тарелки школьника. Кроме того, родители учащихся могут сами во всём убедиться в любой момент.

Горячим бесплатным завтраком обеспечиваются все учащиеся начальных классов, включая льготные категории обучающихся, получающих начальное общее образование.

В завершение Айгуль Жапарова пообедала в столовой данного учреждения.

Далее она посетила Центр кыргызского языка и культуры им. Чингиза Айтматова Московского государственного лингвистического университета в Москве.

Центр работает с 2003 года, создан на основании договора о сотрудничестве между МГЛУ и Бишкекским гуманитарным университетом при поддержке Министерства образования и культуры Кыргызской Республики и нашего посольства в России. Как рассказала ректор МГЛУ Ирина Краева, вуз в 1930 году свою деятельность начинал с трёх иностранных языков, на сегодня их насчитывается уже 38. В проработке введение 39-го и 40-го языков — хинди и суахили. Возглавляет Центр кыргызского языка доцент, кандидат филологических наук Женишкуль Хулхачиева. Главная цель центра — качественная подготовка высококвалифицированных специалистов со знанием кыргызского языка. Основные направления деятельности: обучение российских студентов кыргызскому языку, разработка учебно-методической базы, дополнительных образовательных программ и программ профессиональной переподготовки, распространение и развитие в России кыргызского языка и культуры, укрепление кыргызско-российских культурных связей с Россией. Глава центра Женишкуль Хулхачиева отметила, что учащиеся с огромным интересом изучают кыргызский язык, культуру и с удовольствием желают посетить Кыргызстан.

Айгуль Жапарова особо отметила созданные в центре прекрасные условия для приближения студентов к кыргызской культуре, традициям кыргызского народа, чтобы годы учёбы запомнились каждому из них. Она поблагодарила профессорско-преподавательский состав за распространение знаний о Кыргызстане, его культурных, духовных ценностях, а также за предоставленную кыргызским студентам возможность обучаться в стенах МГЛУ по квоте. В память о посещении вуза Айгуль Жапарова оставила запись в Книге почётных гостей.

В тот же день первая леди посетила Общественную палату России и встретилась с представителями благотворительного фонда «Круг добра». Собравшиеся обсудили вопросы трудовой миграции, возможность обмена успешными практиками, опытом в различных сферах, в частности в сфере установления сотрудничества между благотворительными фондами.

Глава фонда, член Общественной палаты, протоиерей Александр Ткаченко подробно рассказал о деятельности фонда «Круга добра». Создан он по инициативе Президента России для оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его финансируют за счёт повышения ставки налогообложения для определённой категории граждан. Таким образом, средства, поступающие в фонд, — это так называемый социальный народный бюджет.

В беседе представители фонда выразили готовность к установлению сотрудничества с коллегами из Кыргызстана на предмет обмена знаниями, опытом, к проведению совместных семинаров, вебинаров для определённой по взаимному согласованию категории специалистов. Предложение о налаживании взаимодействия в сфере благотворительной деятельности нашло поддержку. Достигнута договорённость об установлении сотрудничества между общественными фондами «Эне-балага тирек» и «Круг добра».

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