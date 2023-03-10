Кому дано, с того и спросится

Настало время молодых: тридцати-сорокалетних. Которые способны двигать экономику, финансы и решать поставленные руководством страны задачи — переходить на электронное ведение дел, перенимать международный опыт, улучшать бизнес-процессы. Ведь не так давно появилось ведомство с характерным названием — Министерство цифрового развития. Вот где можно проявить свои знания, творческий подход.

В эти параметры, как нам сказали, вполне вписывается заведующий отделом закупок и обеспечения ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Мырзабек уулу Урмат, 1983 года рождения. За его плечами многолетний опыт в сфере закупок, Международная академия управления, права, финансов и бизнеса (экономфак), Академия управления при Президенте (магистерская программа по направлению «менеджмент» со специализацией «местное госуправление и самоуправление»). Тема магистерской работы — «Совершенствование системы государственных закупок КР на примере мэрии г. Бишкека».

— Урмат Мырзабекович, благодарю, что вы выделили время для нашей беседы. Вы сегодня — один из руководителей динамично развивающейся государственной IT-компании в нашей стране. Последние 3,5 года возглавляете отдел закупок и обеспечения государственной компании «Инфоком» при Министерстве цифрового развития, большой профессионал с многолетним стажем. Расскажите, как вы пришли в отрасль закупок.

— Я убеждён, что в эту отрасль пришёл неслучайно, поскольку с детства во мне были заложены навыки снабженца/логиста. (Смеётся.) В то время снабженцем называли специалиста, который занимался закупками товара или сырья для планомерного и бесперебойного функционирования предприятия или торговой организации. Мой отец работал водителем в транспортной организации и по роду своей деятельности дома бывал редко. Маме было трудно заниматься покупками с малолетним ребёнком на руках.

И поэтому уже к семи-восьми годам в мои обязанности по дому входил и поход в магазин за продуктами. И это у меня очень хорошо получалось, за что меня хвалили родители, соседи и продавщицы. К началу 2000 годов наша семья занималась розничной торговлей. И опять на меня возложили обязанности снабженца. Разъезжая по всему городу на велосипеде, я снабжал нашу торговую лавку всеми необходимыми товарами для продажи. В те годы во мне были заложены эти навыки. Убеждён, что это было неслучайно. Судьба готовила мне такую карьеру.

Профессионально этим занялся в 2008 году. На начальном этапе своей карьеры я стал частью команды масштабного проекта: меня пригласили в создаваемое Управление по материально-техническому обеспечению мэрии Бишкека ведущим специалистом отдела закупок. Это был большой проект, направленный на централизацию закупок всех структурных и территориальных подразделений мэрии. Это управление было самостоятельным структурным подразделением, осуществляющим централизованные закупки, а именно: конкурсные торги на закупку товаров, работ и услуг для нужд столицы.

— Вы упомянули профессию снабженца. Я тоже помню популярность этой профессии. Скажите, пожалуйста, в чём разница между снабженцем того времени и нынешним специалистом по закупкам.

— При советской плановой экономике обеспечение проходило по государственному заказу, снабженец в этой системе выступал техническим специалистом между хозяйствующими субъектами. Ему не приходилось решать вопросы, связанные с конкуренцией, определением объёмов закупаемых товаров, закупочными ценами, условиями поставок и финансирования. Все эти вопросы решались соответствующими организациями. Эпоха классических снабженцев уходит в прошлое, а развитие технологий и усложнение бизнес-процессов диктуют свои условия. Современный специалист по закупкам — это профессиональный закупщик, который обладает стратегическим мышлением, безупречной техникой ведения переговоров, знаниями и навыками в сфере логистики, гражданского права, налогообложения и таможенного дела.

— В 2010 году вы защищали магистерскую диссертацию, посвящённую закупкам. Расскажите подробно об этой работе.

— Это было окончание второго года моей работы в Управлении по материально-техническому обеспечению столичной мэрии. За два года мы с командой провели трансформацию системы государственных закупок столицы: централизовали их, разработали соответствующие нормативно-правовые акты, создали офис по принципу фронт/бэк и смогли в этот период своевременно и качественно обеспечить столицу всеми необходимыми товарами, работами и услугами. Один из показателей этого успеха — сокращение расходов на государственные закупки на 30 процентов. В этой активной и насыщенной работе я накопил практический опыт и увидел плюсы и минусы действующей системы государственных закупок. В процессе реализации проекта мы столкнулись со множеством проблем в этой системе. После чего я решил написать магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование системы государственных закупок Кыргызской Республики» на примере мэрии. Я хотел сделать вклад в развитие этой системы. Также в этой научно-исследовательской работе была заинтересована моя организация как централизованный орган мэрии по осуществлению государственных закупок. В итоге я успешно защитил диссертацию и получил академическую степень магистра. Результаты моего труда обрели практическую ценность и были применены в работе моей организации.

— Урмат Мырзабекович, не знаю, является ли эта информация секретной, тем не менее я задам этот вопрос. Какой диапазон расходов под вашим управлением?

— Никакого секрета нет, всё можно найти в открытых источниках. Мой портфель закупок за последние 3 года — 8 млн долларов США. Важный момент — при расходовании денежных средств (независимо от суммы) закупщик должен обеспечить экономичность, сохраняя качество товара, а также эффективность закупок. Если ему удастся это сделать, значит, он настоящий профессионал своего дела.

— Цифры, конечно, впечатляют. А каким качеством должен обладать закупщик, управляющий таким внушительным объёмом денежных средств?

— Тут, попросту говоря, два критерия: либо хорошо, либо плохо. Чтобы управлять закупками на «хорошо», закупщик должен обладать прежде всего высокой ответственностью, стратегическим мышлением. В современных условиях без этого обеспечить экономичность и эффективность закупок невозможно.

— Какая закупка была самой сложной в вашей карьере?

— В мае 2021 года ГП «Инфоком» начало персонифицировать общегражданские биометрические паспорта граждан Кыргызской Республики. Но, как водится, работа по запуску проекта началась заранее, а точнее, в январе 2020 года. Это было начало пандемии, а затем как следствие — локдаун. В этом проекте моей задачей как руководителя отдела закупок было обеспечение ввода в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования американской компании Entust Datacard, предназначенного для персонификации биометрических паспортов. В этих условиях нам нужно было заключить контракт на ввод в эксплуатацию оборудования, организовать приезд инженеров Entust Datacard в нашу страну и обеспечить оборудование необходимыми запасными частями и расходными материалами. В условиях изоляции всего мира запустить этот проект было очень трудно, я иногда думал, что нам не удастся этого сделать. Но в результате кропотливой и напряжённой работы в декабре 2020 года мы заключили контракт. Отдельное спасибо нашим американским партнёрам, они тоже проделали огромную работу для реализации проекта, без них нам не удалось бы его запустить. Только представьте: на заключение контракта потребовался год напряжённой и кропотливой работы. Стоимость его — 764 000 долларов США. В результате в мае 2021 года мы начали выдавать биометрические паспорта, удалось предотвратить кризис в паспортной системе страны.

В общей сложности на запуск оборудования потребовалось почти 1,5 года. В этом проекте я обрёл огромный опыт, и не только профессиональный, но и жизненный.

— Урмат Мырзабекович, во время работы в столичной мэрии вы осуществляли закупки, предназначенные для организации детского питания. Расскажите подробно об этом.

— В управлении по конкурентной политике мэрии я проработал шесть лет. Все эти годы занимался организацией закупок специальной техники, электротехнической продукции, строительных и инертных материалов. Но основным направлением моей работы были закупки для организации детского питания в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях столицы. В Бишкеке функционируют 97 школ и 74 детских сада. Во всех школах питание учащихся организовывалось в рамках Национальной программы школьного питания, принятой правительством в 2006 году. Моей задачей было своевременное и качественное обеспечение этих учреждений продуктами и всем необходимым для организации питания учащихся. Проведение такого рода конкурсных торгов — это ответственность высшего уровня, выше не бывает. Вы понимаете, что это жизнь и здоровье детей. Это налагает высокую ответственность, организованность, стрессоустойчивость и профессионализм. Всё начинается на этапе планирования закупок и заканчивается, скажем так, когда организм ребёнка благополучно усваивает еду.

— Раз уж мы затронули тему детского питания, не могу не спросить о ваших детях. Сколько их у вас?

— Мы с супругой счастливцы, у нас четверо детей: сын и три дочери.

— Урмат Мырзабекович, с 2016 по 2018 год вы занимались аудитом государственных закупок. Расскажите, пожалуйста, что это такое.

— Действующий в то время Закон «О государственных закупках», принятый 3 апреля 2015 года № 72, в случае осуществления закупок свыше 15 млн сомов обязывал закупающие организации назначать независимый аудит проведённого тендера. Задача независимого аудитора заключалась в оценке результатов проведённого тендера на соответствие требованиям этого закона и иных нормативно-правовых актов в области государственных закупок. Аудитор оценивает проведённую работу конкурсной комиссии и отдела закупок, начиная от планирования и до заключения контракта. И только после положительного аудиторского вердикта по тому или иному тендеру закупающие организации могли заключить контракт с победителем тендера. В этот период я по совместительству работал в аудиторской компании ОсОО «Гранд Аудит» аудитором по государственным закупкам. За время работы провёл

аудит более двадцати пяти крупных конкурсных торгов.

— Урмат Мырзабекович, большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейшего профессионального роста.

Вёл интервью

Геннадий КУЗЬМИН.

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