Как живут в Узбекистане?

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров прибыл с рабочим визитом в Узбекистан.

Он ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors в Асаке Андижанской области. Акылбек Жапаров отметил, что автомобильный концерн — наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса. «В рамках развития торгово-экономических связей между двумя странами необходимо налаживать промышленную кооперацию.

Первые шаги в этом направлении сделаны. Теперь стоит только наращивать темпы взаимовыгодного сотрудничества с UzAuto Motors, с тем чтобы имеющиеся договорённости уже в ближайшее время воплотились в жизнь», — подчеркнул он.

Отметим, что строительство завода в Асаке началось в июне 1994 года. В марте 1996 года на предприятии стали производить автомобиль Damas. Сейчас под брэндом Chevrolet с конвейера сходят авто таких моделей, как Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti (Gentra), Damas, Labo, Malibu, Tracker, Equinox, Trailblazer, Traverse и Tahoe. В прошлом году выпущено 327 тысяч машин, в этом году планируется произвести до 400 тысяч.

Кроме этого, Акылбек Жапаров посетил фабрику Global Textile. Он отметил, что лёгкая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Кыргызстана. «Учитывая это, для нас крайне важен опыт, накопленный Узбекистаном в привлечении инвестиций и современных технологических решений в производстве. Нам также необходимо развиваться, привлекая в ряды своих долгосрочных заказчиков мировые брэнды, с которыми вы уже активно и успешно сотрудничаете», — заметил он.

Отметим, что Global Textile является одним из ведущих заводов в Узбекистане, выпускающих пряжу и трикотажные полотна мирового качества.

Затем глава Кабмина ознакомился с работой текстильного предприятия, входящего в состав Art Soft Holdings и Fazman Textile, а также осмотрел строительную площадку нового производственного комплекса фирмы Iftihor Kiyim Sanoat, являющейся одним из лидеров среди производителей мужской одежды в республике под брэндом ADIM.

Акылбек Жапаров отметил важность международной сертификации качества выпускаемой предприятиями лёгкой промышленности продукции. «Этому аспекту государство и наши предприниматели должны уделить пристальное внимание. Современные лаборатории по качеству с необходимым программным обеспечением должны стать обязательным рабочим атрибутом для бизнесменов, которые хотят экспортировать свою продукцию в другие страны», — констатировал он.

Стоит отметить, что по итогам достигнутых договорённостей между Президентами Кыргызстана и Узбекистана в начале года подписано соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области. В данном контексте Узбекско-Кыргызским фондом развития выделено финансирование в размере $16 млн для строительства текстильного предприятия, соответствующего уровню Fazman Textile, в Ноокатском районе Джалал-Абадской области.

К слову, текстильная фабрика Fazman Textile, открывшаяся в конце 2022 года, может выпускать в год до одного миллиона единиц готовой продукции — мужских, женских и детских костюмов. Объём экспорта оценивается в $15 млн ежегодно.

Также Акылбек Жапаров намерен встретиться с высшим руководством Узбекистана, этническими кыргызами, компактно проживающими в селе Манас Джизакской области, и посетить ряд промышленных и научно-технических предприятий.

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